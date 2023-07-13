Başkan Erdoğan'dan küçük ortaklara 38 milletvekili kaptıran Kılıçdaroğlu'na: Hani hesap uzmanıydın? Hesap kitap tutmadı şimdi zafiyete düştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Vilnius'ta düzenlenen NATO Zirvesi dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Erdoğan, 7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı olabilmek için küçük ortaklara milletvekilliği dağıtan Kemal Kılıçdaroğlu'na "Ne oldu, hesap uzmanı çok başarılıydı, iyi hesap yapıyordu? Ama gelin görün ki hesap, kitap tutmadı. 38 tane milletvekilliğini beraber seçime girdiği ve toplamı yüzde 1'i bile bulmayan ortaklarına dağıttı. Kendisi de zafiyete düştü. Şimdi 'kalayım mı kalmayım mı' devamlı bunun hesabı yapılıyor. Ve önümüzdeki haftalarda, aylarda kalır mı kalmaz mı bu görülecek" dedi.
20 yılda yapılan icraatları da hatırlatan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini eleştirenlere, "İşte bütün bunlar şu andaki hükümet etme yapısının bize kazanımlarıdır. Yani bütün parti genel başkanlarının Cumhurbaşkanı Yardımcısı olacağı bir sistem bizi nereye götürürdü? Felakete götürürdü. Yani duvarlara çarpa çarpa giden bir araç düşünün, ondan bir şey olur mu? Olmaz. Pert olur. Ama maalesef bunlar pert araç kullanmaya alışmışlar" şeklinde konuştu.