CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan Selçuk Sarıyar hamlesi: Kemal Kılıçdaroğlu'nun İBB'deki kayyumunu görevden aldı



CHP fondaşlarında yer alan habere göre, İmamoğlu'nun CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen Sarıyar'a, "Hem il başkanlığı yarışı hem de İBB Başkanvekilliği partiye de belediye de zarar verir, o nedenle görevi bırakmanız daha doğru olacaktır" dediği belirtildi.

2022'DE İBB BAŞKANVEKİLİ OLARAK ATANMIŞTI

Bir dönem CHP İstanbul Gençlik Kolları Başkanlığı görevini de yapmış olan Selçuk Sarıyar, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Beşiktaş Belediyesi meclis üyesi seçildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi CHP Grup Sekreterliği'nin yanı sıra İstanbul Boğazı Belediyeler Birliği'nde divan üyesi ve dış ilişkiler komisyon üyesi görevlerinde bulunan Sarıyar, 2022 yılında İBB Başkanvekili olarak atanmıştı.