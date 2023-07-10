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    • 10.07.2023 17:00
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    CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan Selçuk Sarıyar hamlesi: Kemal Kılıçdaroğlu'nun İBB'deki kayyumunu görevden aldı

    Son dakika haberi! Seçimlerden ağır hasarla çıkan Cumhuriyet Halk Partisinde başlayan koltuk kavgası iç savaşa dönüşüyor. İstanbul'daki kongre sürecinin Genel Başkanlık için kritik önemde olduğunu bilen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu elini güçlendirirken Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da özerkliğini ilan etti. İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığı için gittiği ABD'deki ziyaretlerini planlayan İBB Başkanvekili Selçuk Sarıyar'ı görevden aldı. Sarıyar, Kılıçdaroğlu'nun İBB'deki kayyumu olarak biliniyordu.

    takvim.com.tr
    Baba-oğul savaşında bomba hamle: Görevden aldı!

    Seçimlerden ağır hasarla çıkan Cumhuriyet Halk Partisinde başlayan koltuk kavgası iç savaşa dönüşüyor. İmamoğlu'nun Kılıçdaroğlu'na bayrak açmak için kurduğu 'İktidar İçin Değişim' isimli internet sitesi yayına girdi.

    Kurulan siteyi CHP MYK üyelerine soran fondaş medya İmamoğlu'nun hamlesinin CHP Genel Merkezi'nde karşılık bulmadığını yazdı.

    BABA-OĞUL SAVAŞINDA KİM HANGİ SAFTA?
    Genel Başkanlık savaşında saflar belirlenmeye başlarken düne kadar birbirlerine karşı sert mücadele eden Canan Kaftancıoğlu-Oğuz Kaan Salıcı ile Battal İlgezdi ve Bülent Kerimoğlu dörtlüsünün ittifak yapıp İmamoğlu'na karşı mücadele edecekleri ortaya çıkmıştı.

        CHP'DE KİLİDİ İSTANBUL KONGRESİ AÇACAK
        Bu dörtlüye Erdoğan Toprak'ın da katıldığı biliniyor. Yerel seçimler de yaklaştığı için diğer belediye başkanlarının da büyük oranda bu ekibe destek vereceği öngörülüyor. Bu durumda İstanbul kongresi "Ekremciler" için hayal olabilir.

        İMAMOĞLU ÖZERKLİĞİNİ İLAN ETTİ
        Zira CHP'de İstanbul'u kaybeden tarafın Ankara'daki Genel Başkanlık yarışında şansının daha az olduğu değerlendiriliyor. Bu gelişmeler ışığında İstanbul'da elini güçlendiren Kılıçdaroğlu'na karşı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan dikkat çeken bir hamle geldi.

        KILIÇDAROĞLU'NA YAKIN İSİM GÖREVDEN ALINDI
        Ekrem İmamoğlu, bir dönem CHP İstanbul Gençlik Kolları Başkanlığı görevini yapan, şimdi ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanvekili olan Selçuk Sarıyar'ı görevden aldı.


            CHP fondaşlarında yer alan habere göre, İmamoğlu'nun CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen Sarıyar'a, "Hem il başkanlığı yarışı hem de İBB Başkanvekilliği partiye de belediye de zarar verir, o nedenle görevi bırakmanız daha doğru olacaktır" dediği belirtildi.

            2022'DE İBB BAŞKANVEKİLİ OLARAK ATANMIŞTI
            Bir dönem CHP İstanbul Gençlik Kolları Başkanlığı görevini de yapmış olan Selçuk Sarıyar, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Beşiktaş Belediyesi meclis üyesi seçildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi CHP Grup Sekreterliği'nin yanı sıra İstanbul Boğazı Belediyeler Birliği'nde divan üyesi ve dış ilişkiler komisyon üyesi görevlerinde bulunan Sarıyar, 2022 yılında İBB Başkanvekili olarak atanmıştı.

            SARIYAR KILIÇDAROĞLU'NUN İBB'DEKİ KAYYUMU OLARAK BİLİNİYOR
            Sarıyar, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İBB'deki kayyumu olarak biliniyordu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığı için icazet almaya Eylül ayından ABD'ye gitmişti. Kılıçdaroğlu'nun ABD'de yapacağı bazı ziyaretleri planlayan kişinin İBB Başkan Vekili Selçuk Sarıyar olduğu ortaya çıkmıştı.

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            Haberler Güncel CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan Selçuk Sarıyar hamlesi: Kemal Kılıçdaroğlu'nun İBB'deki kayyumunu görevden aldı
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