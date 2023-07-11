Kemal Kılıçdaroğlu ne dediğinin farkında mı; Hiçbir uluslararası tefeci böyle bir ülkeye yatırım için gelmez... Yine 'Demirtaş' ve 'Kavala'ya sarıldı

"Hatırlarsınız sevgili dostlarım, Amerika'ya, İngiltere'ye gitmiştim. Teknoloji konusundaki atılımı güzel ülkemiz Türkiye'ye nasıl getiririz, onun da mücadelesini, çabasını harcamıştım. Londra'da Türkiye'ye yatırım yapacak olan çevrelerle görüştüm onlardan 300 milyar dolarlık bir yatırım sözü de aldım. Şimdi Erdoğan kalkmış konuşuyor, '300 milyar dolar alacakmış, nasıl alacak'. Nebati konuşuyor, 'nasıl para buraya gelecek' diye. 300 milyar dolar tefecilerin parası değil, temiz para, helal para. Yatırım için gelecek. Tefeciler gelmeyecek buraya. Yüksek faiz vereceğiz diye değil. Gelip helalinden yatırım yapacaklar, üretim yapacaklar, istihdam yaratacaklar. İstedikleri demokrasi, insan hakları ile can ve mal güvenliği. Her halükarda söz verdik ve mutlaka yapacağız. Mutlaka getireceğiz onu da."

AKILLARA ZARAR AÇIKLAMA: ULUSLARARASI TEFECİLER TÜRKİYE'YE YATIRIM YAPMAZ

Bu itirafları hafızalardaki yerini koruyan Kemal Kılıçdaroğlu uluslararası tefecilerin Türkiye'ye yatırım yapmayacağını savundu.

Kılıçdaroğlu, "Hiçbir uluslararası tefeci böyle bir ülkeye yatırım için gelmez" dedi.