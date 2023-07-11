Kemal Kılıçdaroğlu ne dediğinin farkında mı; Hiçbir uluslararası tefeci böyle bir ülkeye yatırım için gelmez... Yine 'Demirtaş' ve 'Kavala'ya sarıldı

Seçimlerde hezimete uğrayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 'Değişim ve istifa' çağrıları karşısında kulaklarını tıkarken, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda tepki çeken açıklamalara imza attı.
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden önce bol keseden dağıttığı vaatleri hangi kaynakla gerçekleştireceği sorulan Kılıçdaroğlu, "300 milyar dolar parayı getireceğim" iddiasında bulunmuştu.
PARANIN KAYNAĞINI İTİRAF ETMİŞTİ: SÖZ VERDİK
Kılıçdaroğlu paranın kaynağını ise İngiltere ve ABD'de ziyaretlerinde pazarlık yaptığı tefeciler olduğunu ve onlara sözler verdiğini şu sözlerle itiraf etmişti:
"Hatırlarsınız sevgili dostlarım, Amerika'ya, İngiltere'ye gitmiştim. Teknoloji konusundaki atılımı güzel ülkemiz Türkiye'ye nasıl getiririz, onun da mücadelesini, çabasını harcamıştım. Londra'da Türkiye'ye yatırım yapacak olan çevrelerle görüştüm onlardan 300 milyar dolarlık bir yatırım sözü de aldım. Şimdi Erdoğan kalkmış konuşuyor, '300 milyar dolar alacakmış, nasıl alacak'. Nebati konuşuyor, 'nasıl para buraya gelecek' diye. 300 milyar dolar tefecilerin parası değil, temiz para, helal para. Yatırım için gelecek. Tefeciler gelmeyecek buraya. Yüksek faiz vereceğiz diye değil. Gelip helalinden yatırım yapacaklar, üretim yapacaklar, istihdam yaratacaklar. İstedikleri demokrasi, insan hakları ile can ve mal güvenliği. Her halükarda söz verdik ve mutlaka yapacağız. Mutlaka getireceğiz onu da."
AKILLARA ZARAR AÇIKLAMA: ULUSLARARASI TEFECİLER TÜRKİYE'YE YATIRIM YAPMAZ
Bu itirafları hafızalardaki yerini koruyan Kemal Kılıçdaroğlu uluslararası tefecilerin Türkiye'ye yatırım yapmayacağını savundu.
Kılıçdaroğlu, "Hiçbir uluslararası tefeci böyle bir ülkeye yatırım için gelmez" dedi.