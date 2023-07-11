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    • 11.07.2023 15:30
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    Kemal Kılıçdaroğlu ne dediğinin farkında mı; Hiçbir uluslararası tefeci böyle bir ülkeye yatırım için gelmez... Yine 'Demirtaş' ve 'Kavala'ya sarıldı

    "Değişim ve İstifa" çağrılarına kulak tıkayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yine tepki çeken açıklamalarda bulundu. Seçimden önce "300 milyar dolar buldum" diyerek tefecilerden alacağı borcu itiraf eden Kemal Kılıçdaroğlu bu kez akıllara zarar bir açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu, "Hiçbir uluslararası tefeci böyle bir ülkeye yatırım için gelmez" dedi. Öte yandan bir skandala daha imza atan Kılıçdaroğlu, Başkan Erdoğan'ın AB restine karşı, "AB'nin yolu, Osman Kavala'dan Selahattin Demirtaş'tan geçer" dedi.

    takvim.com.tr
    Tefecinin dostu Kemal

    Seçimlerde hezimete uğrayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 'Değişim ve istifa' çağrıları karşısında kulaklarını tıkarken, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda tepki çeken açıklamalara imza attı.

    Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden önce bol keseden dağıttığı vaatleri hangi kaynakla gerçekleştireceği sorulan Kılıçdaroğlu, "300 milyar dolar parayı getireceğim" iddiasında bulunmuştu.

    PARANIN KAYNAĞINI İTİRAF ETMİŞTİ: SÖZ VERDİK
    Kılıçdaroğlu paranın kaynağını ise İngiltere ve ABD'de ziyaretlerinde pazarlık yaptığı tefeciler olduğunu ve onlara sözler verdiğini şu sözlerle itiraf etmişti:

    "Hatırlarsınız sevgili dostlarım, Amerika'ya, İngiltere'ye gitmiştim. Teknoloji konusundaki atılımı güzel ülkemiz Türkiye'ye nasıl getiririz, onun da mücadelesini, çabasını harcamıştım. Londra'da Türkiye'ye yatırım yapacak olan çevrelerle görüştüm onlardan 300 milyar dolarlık bir yatırım sözü de aldım. Şimdi Erdoğan kalkmış konuşuyor, '300 milyar dolar alacakmış, nasıl alacak'. Nebati konuşuyor, 'nasıl para buraya gelecek' diye. 300 milyar dolar tefecilerin parası değil, temiz para, helal para. Yatırım için gelecek. Tefeciler gelmeyecek buraya. Yüksek faiz vereceğiz diye değil. Gelip helalinden yatırım yapacaklar, üretim yapacaklar, istihdam yaratacaklar. İstedikleri demokrasi, insan hakları ile can ve mal güvenliği. Her halükarda söz verdik ve mutlaka yapacağız. Mutlaka getireceğiz onu da."

    AKILLARA ZARAR AÇIKLAMA: ULUSLARARASI TEFECİLER TÜRKİYE'YE YATIRIM YAPMAZ
    Bu itirafları hafızalardaki yerini koruyan Kemal Kılıçdaroğlu uluslararası tefecilerin Türkiye'ye yatırım yapmayacağını savundu.

    Kılıçdaroğlu, "Hiçbir uluslararası tefeci böyle bir ülkeye yatırım için gelmez" dedi.

        TEFECİ DOSTLARININ SÖZCÜLÜĞÜNÜ YAPIYOR
        Kılıçdaroğlu'nun bu söylemi, "Dostlarını nasıl da tanıyor ve sözcülüğünü yapıyor" yorumlarına sebep oldu.

        BAŞKAN ERDOĞAN'IN 'AB RESTİ'Nİ HEDEF ALDI
        Öte yandan Kemal Kılıçdaroğlu Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Batı'ya çektiği tarihi resti de hedef aldı.

        Erdoğan'ın "AB üyeliğimizin önünü açın İsveç'in önünü açalım" çıkışını hedef alan Kemal Kılıçdaroğlu yine tutuklu HDPKK'lı Selahattin Demirtaş'ı, Kızıl Soros lakaplı Osman Kavala'yı ve PKK elebaşı Apdullah Öcalan'ı güzelleyen Merdan Yanadağ'a sarıldı.

        AB'NİN YOLU DEMİRTAŞ'TAN KAVALA'DAN GEÇER
        Kılıçdaroğlu şu skandal ifadeleri kullandı;
        "AB'nin demokratik standartlarını yerine getirmezseniz sizi AB'ye almazlar. Kendi ülkene demokrasiyi getiriyor musun? Demokrasinin ve AB'nin yolu, Can Atalay, Osman Kavala, Merdan Yanardağ, Hakan Altınay, Mücella Yapıcı, bunlardan geçiyor.



        Bunları serbest bırakacak mısın? Yine AB'nin yolu Demirtaş'tan, Emine Şenyaşar'dan geçiyor. Bunları yapacağına söz verdin mi? AB'nin yolu Diyarbakır'da tutuklu gazetecilerden, Cumartesi Anneleri'nden geçiyor."
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        Türk Telekom
        Haberler Güncel Kemal Kılıçdaroğlu ne dediğinin farkında mı; Hiçbir uluslararası tefeci böyle bir ülkeye yatırım için gelmez... Yine 'Demirtaş' ve 'Kavala'ya sarıldı
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