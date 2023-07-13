Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 13.07.2023 07:53
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 13.07.2023 07:54
    ABONE OL

    CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu ipleri eline aldı! Delege seçimlerinde istediğini alınca talimatı verdi: Kurultayı toplayın

    Seçim gecesi "mücadeleye devam edeceğim" diyerek koltuğundan ayrılmayacağının sinyali veren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendisine "değişim" mesajıyla bayrak açan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na karşı elini güçlendirdi. Kurultayı yerel seçimlerin ardından yapmayı planlayan Kılıçdaroğlu, 81 ilde gerçekleşen mahalle delegeleri seçiminde istediği lsiteler açık farkla kazanınca kolları sıvadı. Kılıçdaroğlu'nun ekibine " kurultayı hemen toplayalım" talimatı verdiği öğrenildi.

    takvim.com.tr
    CHP’de Kemal Kılıçdaroğlu ipleri eline aldı!

    28 Mayıs hezimetinin ardından koltuk savaşına tutuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, şu ana kadarki zorlu süreçten istediğini alarak çıktı. Kısa süre öncesine kadar kurultayı yerel seçim sonrasına bırakmanın hesaplarını yapan CHP yönetiminde bunun üzerine senaryolar değişti.

    "KURULTAYI HEMEN TOPLAYALIM"
    3 Temmuz'da, 81 ilde başlayan mahalle delegeleri seçimlerinde Kılıçdaroğlu'nun işaret ettiği listeler açık ara fark attı.

    Kısa süre öncesine kadar kurultayı yerel seçim sonrasına bırakmanın hesaplarını yapan CHP yönetiminde bunun üzerine senaryolar değişti.

    Delege gücünü elinde bulunduran Kılıçdaroğlu'nun, "Kongreler takvimi sonrası kurultayı hemen toplayalım" talimatı verdiği bildirildi.

        Kurultay delegelerinin önemli bir kısmını oluşturan İstanbul'daki ön seçimler, rekabetten uzak bir görüntüde devam ediyor.

        Kılıçdaroğlu'nu destekleyen listelerin ezici bir çoğunlukla sandıktan galip çıkması, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu sıkıntılı bir sürece soktu.

        190'ı aşkın delegeyi kurultaya gönderecek olan İstanbul'daki bu ezici üstünlük, Kılıçdaroğlu'nun kurultay tarihi konusundaki tereddütünü de ortadan kaldırdı.

            Kısa süre öncesine kadar belediye başkanlarından tam destek alabilmek için kurultay tarihini yerel seçim sonrasına bırakmak istediği iddia edilen Kılıçdaroğlu'nun, yaşanan son sürecin ardından "kurultayın ilk fırsatta yapılması" talimatını verdiği öğrenildi.

            "KILIÇDAROĞLU" BASKISI
            Öte yandan CHP'de 30 Temmuz'da tamamlanacak olan mahalle delegeleri seçimleri, birçok noktada kavga, küfürleşme ve tehdit söylemleri ile devam ediyor.

            Ankara Yenimahalle'de farklı liste çıkarmak isteyen gençlerin darp edilmesi olayının ardından, Kayseri'deki bazı seçimlerin de anti-demokratik biçimde ve ilçe yönetimlerinin baskısı altında yapıldığı öne sürüldü.

                Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, "Değişim" tartışmaları arasında, CHP'de yaşanan ön seçim sancısına yönelik çarpıcı açıklamalar yaptı.

                Özcan, "Bazıları bölgesel olarak anahtar liste çıkartıyor.Bazıları mezhepsel olarak anahtar liste çıkartıyor. Anadolu'nun her ilinde kavga var. Kan gövdeyi götürüyor desek yeridir" ifadelerini kullanmıştı.

                TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                • Paylaş
                • Tweet
                • Paylaş
                • Sitene Ekle
                •  
                Türk Telekom
                Haberler Güncel CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu ipleri eline aldı! Delege seçimlerinde istediğini alınca talimatı verdi: Kurultayı toplayın
                    loading
                    SON DAKİKA