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    • Haberler
    • 11.05.2023 07:15
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    • 11.05.2023 07:17
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    100 yıla denk 20 yıllık hizmet: Yeni hedef 2053

    Türkiye AK Parti'nin iktidara geldiği 2002 yılından itibaren, güçlü bir hizmet dönemiyle uluslararası arenada saygın bir yer edindi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde enerji, savunma sanayii, sağlık ve teknoloji alanında devrim niteliğinde adımlar atan Türkiye, vatandaşını yüzünü güldüren bir gelişme gösterdi. Hayata geçirilen çalışmaların yanında hazırlığı süren projeler içinde güçlü bir planlama oluşturuldu. Başkan Erdoğan liderliğindeki Türkiye'nin yeni hedefi 2053.

    takvim.com.tr
    100 yıla denk 20 yıllık hizmet

    Türkiye seçime giderken 'eser ve hizmet yarışı' öne çıktı. AK Parti, 20 yıla 100 yılın işini sığdırdı. Eğitimden sağlığa, savunmadan teknolojiye, tarımdan ekonomiye, dış politikadan ulaştırmaya kadar pek çok proje hayata geçti.

    "OYUNU DEĞİŞTİREN ÜLKE"
    Mavi Vatan'da haklar sonuna kadar savunuldu. Diplomaside sözü geçen bir Türkiye için uluslararası alanda cesur adımlar atıldı. Türkiye, "Oyunu değiştiren ülke" olarak tanımlandı. Rusya- Ukrayna savaşının sona ermesi için de yoğun çaba gösterildi.

    Duble yollar, devasa köprü ve tüneller, hızlı tren hatları, şehir hastaneleri, adliye sarayları, havalimanları, sosyal konutlar ve modern üniversite yurtları inşa edildi.

    Milli otomobil Togg üretim bandından indi. Savunma sanayisinde dev projelere imza atıldı. Yerli ve milli imkânlarla üretilen İHA ve SİHA'lar terörle mücadelede önemli rol oynadı.

        İŞTE PROJELER
        "Türkiye Yüzyılı" vizyonunu gerçekleştirmek için TUSAŞ, TAİ, ASELSAN, HAVELSAN, ROKETSAN, Baykar, BMC gibi şirketlerin öncülüğünde savunma sanayisi adeta şaha kalktı.

        Milli Muharip Uçak, jet eğitim ve hafif taarruz uçağı HÜRJET, muharip insansız savaş uçağı 'Bayraktar KIZILELMA', Akıncı TİHA, 'İmece' yer gözlem uydusu, dünyanın ilk SİHA gemisi olacak olan 'ANADOLU' gibi birçok proje devreye alındı.

        ENERJİDE DEV ADIMLAR
        Türkiye'nin enerjide tam bağımsızlığa ulaşması için yenilenebilir kaynaklardan madenciliğe, doğalgazdan elektrik altyapısına kadar birçok alanda adım atıldı. Türk Akım, Mavi Akım, TANAP, Bakü- Tiflis- Ceyhan boru hattı projelerinden sonra milli gemilerle gaz ve petrol arama faaliyetlerine hız verildi.

        Karadeniz'de büyük doğalgaz keşfi evlere geliyor. Sakarya Sahası'ndan ilk etapta günde 10 milyon metreküp gaz çıkarılacak. Açılacak yeni kuyularla birlikte bu miktar günde 40 milyon metreküpe çıkacak.

            Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde nükleer yakıtlar geldi. 4 reaktör de devreye girdiğinde Türkiye'deki elektrik ihtiyacının yüzde 10'unu karşılayabilecek kapasiteye ulaşmış olacak. Türkiye'nin ilk bor karbür tesisi Balıkesir'in Bandırma ilçesinde faaliyete başladı. Yılda 1000 ton bor karbür üretilecek.

            Cumhuriyet tarihinin en büyük petrol keşfinin yapıldığı Gabar'da petrol rezerv miktarı yaklaşık 1 milyar varil, piyasa değeri ise 75-80 milyar dolar olarak tahmin ediliyor.

            KÖPRÜ, LİMAN, YERLİ OTOMOBİL
            20 yılda 2.5 milyon konutun dönüşümü, en büyük sosyal konut hamlesi, deprem bölgesinde yeni konutlar, 369 millet bahçesi, 5.5 milyar fidan dikimi, ilk tohum gen fabrikası, ilk milli botanik bahçesi, Yusufeli barajı, geri dönüşüm tesisleri, tershaneler, limanlar, Marmaray, Avrasya tüneli, hızlı tren ağı, havaalanları, metrolar, 1915 Çanakkale Köprüsü, Osmangazi Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Nissibi Köprüsü, Kuzey Marmara Otoyolu, Niğde otoyolu, dev şehir hastaneleri hayata Türkiye'nin yerli otomobili Togg yola çıktı.

                DOĞU KARADENİZ'DE PETROL
                Batı Karadeniz'deki doğalgaz keşfinin ardından milli gemiler Doğu Karadeniz'e çıktı. Barbaros Hayreddin Paşa sismik arama gemisi, Doğu Karadeniz'de, Ordu- Samsun açıklarında faaliyet gösteriyor.

                31 Aralık 2012'de 130 milyon dolara satın alınan Barbaros Hayreddin Paşa gemisi, denizin 8 bin metre altındaki jeolojik yapıları inceleyebiliyor, iki ve üç boyutlu sismik veri toplayabiliyor. Brüt 4 bin 711 ton ağırlığındaki gemi, yön ve pozisyon tayinini uydu haberleşmesiyle otomatik olarak yapabiliyor.

                Uzunluğu 84, genişliği 21.6 metre olan gemide bir helikopter pisti bulunuyor. Buzullarda çalışma özelliğine de sahip gemi, dizel itici gücüyle çalışıyor.

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                Haberler Haberler 100 yıla denk 20 yıllık hizmet: Yeni hedef 2053
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