100 yıla denk 20 yıllık hizmet: Yeni hedef 2053

Türkiye seçime giderken 'eser ve hizmet yarışı' öne çıktı. AK Parti, 20 yıla 100 yılın işini sığdırdı. Eğitimden sağlığa, savunmadan teknolojiye, tarımdan ekonomiye, dış politikadan ulaştırmaya kadar pek çok proje hayata geçti.
"OYUNU DEĞİŞTİREN ÜLKE"
Mavi Vatan'da haklar sonuna kadar savunuldu. Diplomaside sözü geçen bir Türkiye için uluslararası alanda cesur adımlar atıldı. Türkiye, "Oyunu değiştiren ülke" olarak tanımlandı. Rusya- Ukrayna savaşının sona ermesi için de yoğun çaba gösterildi.
Duble yollar, devasa köprü ve tüneller, hızlı tren hatları, şehir hastaneleri, adliye sarayları, havalimanları, sosyal konutlar ve modern üniversite yurtları inşa edildi.
Milli otomobil Togg üretim bandından indi. Savunma sanayisinde dev projelere imza atıldı. Yerli ve milli imkânlarla üretilen İHA ve SİHA'lar terörle mücadelede önemli rol oynadı.