100 yıla denk 20 yıllık hizmet: Yeni hedef 2053

Türkiye seçime giderken 'eser ve hizmet yarışı' öne çıktı. AK Parti, 20 yıla 100 yılın işini sığdırdı. Eğitimden sağlığa, savunmadan teknolojiye, tarımdan ekonomiye, dış politikadan ulaştırmaya kadar pek çok proje hayata geçti.

"OYUNU DEĞİŞTİREN ÜLKE"

Mavi Vatan'da haklar sonuna kadar savunuldu. Diplomaside sözü geçen bir Türkiye için uluslararası alanda cesur adımlar atıldı. Türkiye, "Oyunu değiştiren ülke" olarak tanımlandı. Rusya- Ukrayna savaşının sona ermesi için de yoğun çaba gösterildi.