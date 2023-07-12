CHP'de koltuk savaşları kızışıyor! Bomba kulis! Değişim diyerek genel başkan koltuğuna göz diken İmamoğlu'na hain iması

14 ve 28 Mayıs seçimlerinde tarihi hezimeti yaşayan CHP'de sular durulacak gibi değil. Seçimin hemen ardından genel başkanlık için kolları sıvayan Ekrem İmamoğlu, 'değişim' videosuyla kaosun fitilini ateşlemiş, bazı isimler İmamoğlu'na destek verirken bazı isimler ise Kılıçdaroğlu'nun safında yer almıştı.

Parti resmen Kılıçdaroğlucular ve İmamoğlucular şeklinde ikiye ayrıldı. Kurultay'da genel başkanlık için destek toplamaya çalışan İmamoğlu, İstanbul ilçe başkanlarını ve milletvekillerini etrafında toplamaya çalıştı ancak umduğunu bulamadı.