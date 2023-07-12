Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 12.07.2023 15:53
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 12.07.2023 15:53
    ABONE OL

    CHP'de koltuk savaşları kızışıyor! Bomba kulis! Değişim diyerek genel başkan koltuğuna göz diken İmamoğlu'na hain iması

    Son dakika haberleri... CHP'de kaybedilen seçim sonrası kavga kıyamet bitmiyor. Ekrem İmamoğlu'nun 'değişim' çıkışı, Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğu bırakmayacağına dair hamleleri daha çok konuşulacak cinsten. Parti içinde bazı kesimler Ekrem İmamoğlu gibi değişim isterken bazıları ise İmamoğlu'nu hamleleri nedeniyle sert eleştiriyor. Kızışan koltuk kavgasında son perde dün yapılan toplantıda yaşananlar oldu. Gelen kulis haberine göre ilçe başkanları ile toplantı yapan Ekrem İmamoğlu'na hain imasında bulunulurken sinirlenip salonu terk eden İmamoğlu "Kılıçdaroğlu bana verdiği sözü tutmadı" dedi. İşte CHP'de yaşanan gerilimin detayları...

    takvim.com.tr
    İmamoğlu’na hain iması

    14 ve 28 Mayıs seçimlerinde tarihi hezimeti yaşayan CHP'de sular durulacak gibi değil. Seçimin hemen ardından genel başkanlık için kolları sıvayan Ekrem İmamoğlu, 'değişim' videosuyla kaosun fitilini ateşlemiş, bazı isimler İmamoğlu'na destek verirken bazı isimler ise Kılıçdaroğlu'nun safında yer almıştı.

    Parti resmen Kılıçdaroğlucular ve İmamoğlucular şeklinde ikiye ayrıldı. Kurultay'da genel başkanlık için destek toplamaya çalışan İmamoğlu, İstanbul ilçe başkanlarını ve milletvekillerini etrafında toplamaya çalıştı ancak umduğunu bulamadı.

    BOMBA KULİS!
    Gelen son kulis ise bomba niteliğinde. 10 Temmuz'da Başkanlık Sarayı'nda yapılan İBB toplantısında gerilimin tavan yaptığı anlar yaşandı.

    Kulis bilgilere göre, Kadıköy Meclis Üyesi Hasan Gökpınar, genel başkanlık tartışmaları için İmamoğlu'na "Siz seçildiğiniz günden beri, cumhurbaşkanı, cumhurbaşkanı yardımcılığı ve son olarak genel başkanlık adaylığınız tartışılıyor. Siz İstanbul Belediye Başkanısınız, niye İstanbul halkının gözünün önünde böyle tartışmalara meydan verdiniz, sürece zarar verdiniz. Geçen hafta iktidar için 'Değişim' adı altında bir web sitesi açtınız. CHP'liler hariç herkes girip CHP'ye hakaret ediyor" sözleriyle yüklendi.

    KILIÇDAROĞLU İMAMOĞLU'NA NE SÖZ VERDİ?
    İmamoğlu'nun bu eleştirilere yanıtı dikkat çeken cinsten. İmamoğlu "Ben seçim sonrası Genel Başkan'la telefonla ve yüz yüze bir kaç defa görüştüm. Genel Başkan sözünde durmadı, MYK'yı değiştirdi. Bana verdiği söz bu değildi" dedi.

    Bu sözler, daha önce Ahlatlıbel'de 3 kez bir araya gelen ikili arasında, görevi bırakma tartışmalarının yaşandığı iddiasını güçlendirdi.

    Peki Kılıçdaroğlu İmamoğlu'na nasıl bir söz verdi? İmamoğlu ne demek istiyor?

        HAİN EKREM
        'Değişim' sözleriyle seçimde yaşanan yenilgiyi fırsata çevirmeye çalışan Ekrem İmamoğlu her toplantıda bir darbe yiyor. Dün gerçekleşen toplantıda Sultangazi İlçe Başkanı Murat Poyraz ile İmamoğlu arasında yaşanan tartışma parti içerisindeki gerilimi gözler önüne seren son örnek oldu.

        İmamoğlu'na "Genel Başkan adayı mısınız?" sorusunu yönelten Murat Poyraz, "Sen yerel seçimlerde çalıştığın kadar genel seçimlere çalışsaydın bugün seçimi kazandırdık" sözleriyle İmamoğlu'nun seçim sürecinde çalışmadığını ima etti.

        İmamoğlu'nun Poyraz'a "Sen bana hain mi diyorsun? Hain sensin" sözleri ise gerilimi daha da artırdı.

        "KAFTANCIOĞLU ERKEK OLSAYDI..."
        Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'na verdiği destekle bilinen CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nu da hedef aldı.

        "Genel Başkan bana verdiği sözü tutmadı, Canan Kaftancıoğlu erkek olsaydı onunla da başka türlü konuşurdum" diyerek salondan ayrıldı.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        • Paylaş
        • Tweet
        • Paylaş
        • Sitene Ekle
        •  
        Vakıf Katılım
        Haberler Güncel CHP'de koltuk savaşları kızışıyor! Bomba kulis! Değişim diyerek genel başkan koltuğuna göz diken İmamoğlu'na hain iması
            loading
            SON DAKİKA