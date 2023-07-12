CHP'de koltuk savaşları kızışıyor! Bomba kulis! Değişim diyerek genel başkan koltuğuna göz diken İmamoğlu'na hain iması

14 ve 28 Mayıs seçimlerinde tarihi hezimeti yaşayan CHP'de sular durulacak gibi değil. Seçimin hemen ardından genel başkanlık için kolları sıvayan Ekrem İmamoğlu, 'değişim' videosuyla kaosun fitilini ateşlemiş, bazı isimler İmamoğlu'na destek verirken bazı isimler ise Kılıçdaroğlu'nun safında yer almıştı.
Parti resmen Kılıçdaroğlucular ve İmamoğlucular şeklinde ikiye ayrıldı. Kurultay'da genel başkanlık için destek toplamaya çalışan İmamoğlu, İstanbul ilçe başkanlarını ve milletvekillerini etrafında toplamaya çalıştı ancak umduğunu bulamadı.
BOMBA KULİS!
Gelen son kulis ise bomba niteliğinde. 10 Temmuz'da Başkanlık Sarayı'nda yapılan İBB toplantısında gerilimin tavan yaptığı anlar yaşandı.
Kulis bilgilere göre, Kadıköy Meclis Üyesi Hasan Gökpınar, genel başkanlık tartışmaları için İmamoğlu'na "Siz seçildiğiniz günden beri, cumhurbaşkanı, cumhurbaşkanı yardımcılığı ve son olarak genel başkanlık adaylığınız tartışılıyor. Siz İstanbul Belediye Başkanısınız, niye İstanbul halkının gözünün önünde böyle tartışmalara meydan verdiniz, sürece zarar verdiniz. Geçen hafta iktidar için 'Değişim' adı altında bir web sitesi açtınız. CHP'liler hariç herkes girip CHP'ye hakaret ediyor" sözleriyle yüklendi.
KILIÇDAROĞLU İMAMOĞLU'NA NE SÖZ VERDİ?
İmamoğlu'nun bu eleştirilere yanıtı dikkat çeken cinsten. İmamoğlu "Ben seçim sonrası Genel Başkan'la telefonla ve yüz yüze bir kaç defa görüştüm. Genel Başkan sözünde durmadı, MYK'yı değiştirdi. Bana verdiği söz bu değildi" dedi.
Bu sözler, daha önce Ahlatlıbel'de 3 kez bir araya gelen ikili arasında, görevi bırakma tartışmalarının yaşandığı iddiasını güçlendirdi.
Peki Kılıçdaroğlu İmamoğlu'na nasıl bir söz verdi? İmamoğlu ne demek istiyor?