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    • 12.07.2023 09:44
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    Murat Karayalçın rakı masasından kalktı! Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Ekrem İmamoğlu'nu hayallerini suya düşürecek hamle

    Cumhuriyet Halk Partisi'nde seçim hezimetinin ardından başlayan koltuk kavgasından taraflar yeni hamleler ile birbirini köşeye sıkıştırmaya çalışıyor. "Değişim" mesajıyla yola çıkan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na karşı koltuğunu korumak isteyen Kemal Kılıçdaroğlu, partinin güçlü isimlerini yanına çekmeye çalışıyor. Partide değişimi isteyen ve son olarak rakı masasında bir araya gelen 3 eski genel başkandan Murat Karayalçın sürpriz bir hamle ile tavır değiştirdi. Karayalçın, İmamoğlu'na adaylık kapısını kapatarak, "Ekrem Bey bizim İBB başkan adayımız olmalıdır. Ben onu orada değerlendiriyorum" dedi.

    takvim.com.tr
    Murat Karayalçın rakı masasından kalktı!

    CHP'de koltuk savaşlarında yeni hamle Kemal Kılıçdaroğlu'ndan geldi. Ekrem İmamoğlu'na yakın isimlerden biri olan eski Genel Başkan Murat Karayalçın tavır değiştirerek Kılıçdaroğlu'na destek verdi. Karayalçın, İmamoğlu'nun İBB Başkanlığı içişn aday olması gerektiğini belirtti.

    "DEĞİŞİM MESAJIYLA YOLA ÇIKTI"
    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı seçimini kaybetmesi, parti içerisinde değişim çağrılarının yükselmesine neden oldu.

    Değişim mesajı verenlerden biri de İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ydu.

    İmamoğlu'nun değişim mesajının ardından partiden de destek mesajları geldi.

        İBB Başkanı her ne kadar CHP genel başkanlığı için net bir adaylık açıklaması yapmasa da partide değişim söylemleri sebebiyle, aday olabileceğine dair verilen bir sinyal olarak algılandı.

        "BİZİM İBB BAŞKAN ADAYIMIZ OLMALIDIR"
        Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerden biri olarak bilinen, Eski SHP Genel Başkanı ve CHP İstanbul İl Başkanlığı görevlerini yürüten Murat Karayalçın da, İmamoğlu'nun adaylığa oynamasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

        Karayalçın şu cümleleri kurdu:
        "Kimsenin önünü kapamak istemem ama, Ekrem Bey bizim İBB başkan adayımız olmalıdır. Bazen bir kader kilitlenmesi olur. Ekrem Bey için bir kader kilitlenmesi olduğunu düşünüyorum. Ekrem İmamoğlu, CHP'nin İBB başkan adayı olmalıdır. Ne olursa olsun. Ben kazanacağına inanıyorum. Kazansa da kaybetse de Ekrem Bey için böyle bir değerlendirme yapıyorum."

        "PARTİLİLERİN ÖNÜNE BİR PROGRAM KOYMALISIN"
        İmamoğlu'nun "değişim" söyleminin lafta kaldığını belirten Karayalçın, program eleştirisinde bulundu.

            Karayalçın, açıklamalarını şu şekilde sürdürdü:
            "Eğer genel başkan, genel başkanlığa devam ediyorsa ve yarışın içerisindeyse, sen de genel başkanlığa talip isen, adaysan, yapman gereken yalnızca söylem değil, yapman gereken partililerin önüne bir program koymaktır. Onları ikna edecek, onları iktidara götürme konusunda 'evet' dedirtecek bir programın olmalıdır. Ekrem Bey kusuruma bakmasın ama ben kendisini belediyede değerlendiriyorum."

            RAKI MASASINDA TOPLANDILAR!
            CHP'de değişim amacıyla düzenlenen ve partinin ağır toplarının yer aldığı bir toplantıdaki rakılı sofra dikkat çekmişti.

            Ankara Yakamoz Restoran'daki toplantıda 3 eski genel başkan Murat Karayalçın, Hikmet Çetin, Altan Öymen, İmamoğlu'na yakınlığıyla bilinen CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Eskişehir Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt ve partililer yer almıştı.
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