Murat Karayalçın rakı masasından kalktı! Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Ekrem İmamoğlu'nu hayallerini suya düşürecek hamle

CHP'de koltuk savaşlarında yeni hamle Kemal Kılıçdaroğlu'ndan geldi. Ekrem İmamoğlu'na yakın isimlerden biri olan eski Genel Başkan Murat Karayalçın tavır değiştirerek Kılıçdaroğlu'na destek verdi. Karayalçın, İmamoğlu'nun İBB Başkanlığı içişn aday olması gerektiğini belirtti.
"DEĞİŞİM MESAJIYLA YOLA ÇIKTI"
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı seçimini kaybetmesi, parti içerisinde değişim çağrılarının yükselmesine neden oldu.
Değişim mesajı verenlerden biri de İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ydu.
İmamoğlu'nun değişim mesajının ardından partiden de destek mesajları geldi.