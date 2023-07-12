Murat Karayalçın rakı masasından kalktı! Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Ekrem İmamoğlu'nu hayallerini suya düşürecek hamle

İBB Başkanı her ne kadar CHP genel başkanlığı için net bir adaylık açıklaması yapmasa da partide değişim söylemleri sebebiyle, aday olabileceğine dair verilen bir sinyal olarak algılandı.

"BİZİM İBB BAŞKAN ADAYIMIZ OLMALIDIR"

Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerden biri olarak bilinen, Eski SHP Genel Başkanı ve CHP İstanbul İl Başkanlığı görevlerini yürüten Murat Karayalçın da, İmamoğlu'nun adaylığa oynamasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.