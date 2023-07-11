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    • 12.07.2023 00:57
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    • 12.07.2023 01:07
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    Amacı hedef şaşırtmak! Koltuğu sallantıda olan Kemal Kılıçdaroğlu, Başkan Erdoğan üzerinden provokasyona soyundu! AK Parti'den sert tepki

    14 ve 28 Mayıs seçimlerinde hezimete uğrayan Kemal Kılıçdaroğlu, kendisine gelen 'koltuğu bırak' eleştirilerini savuşturmak için kirli bir provokasyona imza attı. Hadsiz şekilde Başkan Erdoğan'ı hedef alan Kılıçdaroğlu, Başkan Erdoğan’ın Bayburt konuşmasından bir kesit alarak rezil söylemlerde bulundu. Kılıçdaroğlu'nun kirli provokasyonuna AK Parti çok sert tepki gösterdi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı  Hamza Dağ sosyal medya hesabından, "Kendisi artık siyasi mevtadır. Gündeme gelmek için söylediği sözler zırvadan ibarettir. Ayrıca sayın Kılıçdaroğlu, geçmişte yaptığınız bir açıklamada 'Hırsızdan Cumhurbaşkanı olmaz' demiştiniz. Hırsızın kim olduğunu milletimiz 28 Mayıs'ta size gösterdi. Tabi ki anlayabilirseniz…" ifadelerini kullandı.

    takvim.com.tr
    Siyasi mevta

    14 ve 28 Mayıs seçimlerinde Başkan Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu ve koalisyon ortaklarını sandığa gömdü.



    12. KEZ HEZİMETE UĞRADI
    Girdiği her seçimi kaybeden Kemal Kılıçdaroğlu son seçimle birlikte 12.kez hezimete uğramış oldu.



    HEZİMET SONRASI KRİZLER BAŞ GÖSTERDİ
    Seçimden alınan yenilgi sonrası 8'li koalisyon bileşenlerinde kriz baş gösterdi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu koltuğu bırakmayacağını ilan ederek "Mücadeleye devam" mesajı verdi.

    Bu durum sonrası Kemal Kılıçdaroğlu, koltuğunu sağlama almak için MYK'sının istifasını aldı.


    CHP'DE DEĞİŞİM SAVAŞI BAŞLADI
    Kemal Kılıçdaroğlu uğramasına rağmen koltuğu bırakmayarak "Mücadeleye devam" demesi CHP tabanı ve parti içinde adeta büyük isyanlara neden oldu.

    "Oğlum" dediği Ekrem İmamoğlu ile koltuk için kıran kırana savaş başladı.


    BAY BAY KEMAL DİKTATORYASI
    Bu tartışalar devam ederken CHP'de Merkez Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı. Toplantı sonrası tüm MYK üyeleri istifa etti. Kılıçdaroğlu'nun istifa etmemesi ise büyük tepki uyandırdı.

    CHP yandaşları "MYK'yı kurban ederek kurtulamazsın" ifadeleriyle Kemal Kılıçdaroğlu'nu topa tuttu.

    KOLTUĞU BIRAKMAMAK İÇİN KİRLİ PROVOKASYONA SOYUNDU
    Tüm bu yaşananların ardından Kemal Kılıçdaroğlu, kendisine gelen sert eleştirilerin hedefini saptırmak için kirli bir provokasyona imza atti.



        BAŞKAN ERDOĞAN'I HEDEF ALDI
        Sözlerinin bir kısmında ise utanmazlığına devam eden ve Başkan Erdoğan'ın deyimi ile sözüne çok yakışan Bay Bay Kemal, "Bayburt'ta Erdoğan konuşmuş, 'maalesef hırsızlar çok' demiş. Vallahi billahi doğru. Ben Erdoğan'a şu çağrıyı yapıyorum: Saray'da sağına bak, soluna bak, önüne bak, arkana bak kesin göreceksin; aynaya bak kesin göreceksin." cümleleri ile seçim yenilgisi görmenin hırsına kapılarak milletin adamı Başkan Erdoğan'ı karalamaya çalıştı.

        Kılıçdaroğlu, konuşmasının ilgili kısmını sosyal medya hesabından da paylaştı.



        AK PARTİ'DEN SERT TEPKİ: SİYASİ MEFTA
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Kemal Kılıçdaroğlu'nun rezil provokasyonuna çok sert tepki gösterdi.


        Dağ, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Kemal Kılıçdaroğlu bildiğimiz gibi… Neyse ki artık kendi tabanı bile onu ciddiye alıp dinlemiyor. Kendisi artık siyasi mevtadır. Gündeme gelmek için söylediği sözler zırvadan ibarettir. Ayrıca sayın Kılıçdaroğlu, geçmişte yaptığınız bir açıklamada 'Hırsızdan Cumhurbaşkanı olmaz' demiştiniz. Hırsızın kim olduğunu milletimiz 28 Mayıs'ta size gösterdi. Tabi ki anlayabilirseniz…" ifadelerini kullandı.


        BAŞKAN ERDOĞAN NE DEMİŞTİ
        Başkan Erdoğan, 8 Temmuz 2023 tarihinde Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen Toplu Açılış Töreni'nde vatandaşlara hitap etti. Hayat pahalılığı ile mücadelelerinin kararlı bir şekilde süreceğinin altını çizen Başkan Erdoğan, "Maalesef hırsızlar çok. Bu hırsızlara da gereken hesabı soracağız." demişti.

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