Amacı hedef şaşırtmak! Koltuğu sallantıda olan Kemal Kılıçdaroğlu, Başkan Erdoğan üzerinden provokasyona soyundu! AK Parti'den sert tepki





HEZİMET SONRASI KRİZLER BAŞ GÖSTERDİ

Seçimden alınan yenilgi sonrası 8'li koalisyon bileşenlerinde kriz baş gösterdi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu koltuğu bırakmayacağını ilan ederek "Mücadeleye devam" mesajı verdi.



Bu durum sonrası Kemal Kılıçdaroğlu, koltuğunu sağlama almak için MYK'sının istifasını aldı.



CHP'DE DEĞİŞİM SAVAŞI BAŞLADI

Kemal Kılıçdaroğlu uğramasına rağmen koltuğu bırakmayarak "Mücadeleye devam" demesi CHP tabanı ve parti içinde adeta büyük isyanlara neden oldu.



"Oğlum" dediği Ekrem İmamoğlu ile koltuk için kıran kırana savaş başladı.



BAY BAY KEMAL DİKTATORYASI

Bu tartışalar devam ederken CHP'de Merkez Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı. Toplantı sonrası tüm MYK üyeleri istifa etti. Kılıçdaroğlu'nun istifa etmemesi ise büyük tepki uyandırdı.



CHP yandaşları "MYK'yı kurban ederek kurtulamazsın" ifadeleriyle Kemal Kılıçdaroğlu'nu topa tuttu.



KOLTUĞU BIRAKMAMAK İÇİN KİRLİ PROVOKASYONA SOYUNDU

Tüm bu yaşananların ardından Kemal Kılıçdaroğlu, kendisine gelen sert eleştirilerin hedefini saptırmak için kirli bir provokasyona imza atti.