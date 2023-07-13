Başkan Erdoğan NATO dönüşü sonrası yeni Körfez seferinin tarihini açıkladı! "Türkiye'ye ciddi yatırımlar yapmaya biz hazırız"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Vilnius'ta düzenlenen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Körfez turuna çıkacağını belirten Erdoğan, "Hatta bugün Muhammed bin Zayed aradı. Merak ediyorlar. Ne oldu, nasıl gitti falan. Dedik ki 'Nasıl olsa Çarşamba günü sizdeyiz. Orada etraflıca bunları görüşürüz.' Katar'dan oraya gideceğiz, Suudi Arabistan'a, Katar'a geçeceğiz ve umutluyum" dedi.
Soru: Sayın Cumhurbaşkanım ben ekonomiyle ilgili bir soru sormak istiyorum belirttiğiniz çerçevede. Genel yaklaşımınızda yatırım, üretim, istihdam, ihracat, doğal olarak büyüme ve cari fazla ana başlıklar. Gerek ekonomi yönetiminde gerekse Merkez Bankası yönetimindeki yenilemeyle birlikte önceki dönemi değerlendirip, farklılaşan, mali sıkılaştırma diyebileceğimiz karar süreci, kamu maliyesini güçlendirecek ek gelir önlemleri devreye girdi. Bu hamleleri siz özellikle enflasyonun tek haneye düşürülmesi noktasında nasıl bir takvim öngörüyorsunuz? Bu arada önümüzdeki hafta bir Körfez ziyaretiniz olacak. Körfez'den Türkiye'ye farklı yol ve yöntemlerle kaynak girişimleri oldu geçmişte. Daha kapsamlı, daha sürdürülebilir bir çerçeve anlaşmasıyla bu süreci destekleyecek farklı ve yeni bir dönemin kapısı aralanabilir mi?"