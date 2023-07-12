CHP'yi koparan Saadet Partisi ve Gelecek Partisi ilk Grup toplantısını yaptı! Ahmet Davutoğlu yine bildiğiniz gibi...

Erdoğan, şöyle devam etti:

"28 Mayıs'tan bu yana muhalefetin ve masanın haline baktıkça bunu daha iyi anlıyoruz. Kavganın, tartışmanın ardı arkası kesilmiyor. Her gün bir gerilimin fitili ateşleniyor. Daha bir ay öncesine kadar ülkeyi beraber yönetmekten bahsedenler, bugün birbirlerine demediklerini bırakmıyor. Muhalefeti destekleyen vatandaşlarımız, oy verdikleri siyasetçilerin durumunu gördükçe adeta kahroluyor. İlk seçimlerin üzerinden tam 8 hafta geçti, 7'li koalisyon masasından bir kişi bile istifa etmedi.

'Kazanamazsam bırakırım.' diyenlerden hiçbiri siyaseti bırakmadı. Bir tanesi bile çıkıp açık yüreklilikle seçmenlerine hesap vermedi. İki seçimde de başarısız oldular, yenilgiye uğradılar, açıkça kaybettiler fakat hezimetlerini başarı gibi, yenilgilerini zafer gibi pazarlamaktan hala vazgeçmediler. Haydi, toplam oyları yüzde 1'i dahi bulmayan tabela partilerinin sevincini anlıyoruz. Onlar, siyasi tarihimizin en büyük tokatçılığına imza atarak CHP'den 39 milletvekili kopardılar."