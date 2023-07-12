CHP'yi koparan Saadet Partisi ve Gelecek Partisi ilk Grup toplantısını yaptı! Ahmet Davutoğlu yine bildiğiniz gibi...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı devirmek için bir araya gelen 8'li koalisyonun küçük ortakları Demokrat Parti, DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve Saadet Partisi 14 Mayıs'ta CHP listelerinden seçime girdi.
Seçimde Kılıçdaroğlu Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan fark yerken Cumhur İttifakı da Meclis'te çoğunluğu sağladı.
CHP listelerine adını yazdıran DEVA 15, Gelecek ve Saadet ise 10'ar milletvekili kopardı.
CHP'DEN İSTİFA EDİP GRUP KURDULAR
CHP listelerinden Meclis'e giren vekiller daha sonra istifa ederek kendi gruplarını kurma çabalarına girdi. DEVA ile anlaşılmamasının ardından Saadet Partisi ve Gelecek Partisi, Saadet çatısı altında birleşerek grup kurdu.
TOKATÇILARIN İLK GRUBU
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Sazan sarmalı ve siyasi tokatçılık" olarak nitelediği olayın aktörleri Saadet ve Gelecek Partisi Genel Başkanları Temel Karamollaoğlu ile Ahmet Davutoğlu bugün TBMM'de ilk grup toplantısına katıldı.