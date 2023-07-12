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    • 12.07.2023 11:36
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    • 12.07.2023 11:50
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    CHP'yi koparan Saadet Partisi ve Gelecek Partisi ilk Grup toplantısını yaptı! Ahmet Davutoğlu yine bildiğiniz gibi...

    CHP listelerinden seçime girerek 20 vekil koparan 8'li koalisyonun küçük ortaklarından Gelecek Partisi ve Saadet Partisi ilk grup toplantısını yaptı. Oy oranları 1'i bile bulmayan 2 partinin liderin sırayla kürsüye çıktı. Temel Karamollaoğlu 25 dakika konuşurken Ahmet Davutoğlu, Karamollaoğlu'nun 2 katı konuşarak kürsüden indi.

    takvim.com.tr
    Tokatçıların ilk grubu

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı devirmek için bir araya gelen 8'li koalisyonun küçük ortakları Demokrat Parti, DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve Saadet Partisi 14 Mayıs'ta CHP listelerinden seçime girdi.

    Seçimde Kılıçdaroğlu Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan fark yerken Cumhur İttifakı da Meclis'te çoğunluğu sağladı.

    CHP listelerine adını yazdıran DEVA 15, Gelecek ve Saadet ise 10'ar milletvekili kopardı.

    CHP'DEN İSTİFA EDİP GRUP KURDULAR
    CHP listelerinden Meclis'e giren vekiller daha sonra istifa ederek kendi gruplarını kurma çabalarına girdi. DEVA ile anlaşılmamasının ardından Saadet Partisi ve Gelecek Partisi, Saadet çatısı altında birleşerek grup kurdu.

    TOKATÇILARIN İLK GRUBU
    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Sazan sarmalı ve siyasi tokatçılık" olarak nitelediği olayın aktörleri Saadet ve Gelecek Partisi Genel Başkanları Temel Karamollaoğlu ile Ahmet Davutoğlu bugün TBMM'de ilk grup toplantısına katıldı.

        DAVUTOĞLU BİLDİĞİNİZ GİBİ
        Grup kürsüsüne ilk olarak Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu çıktı. Yaklaşık 25 dakika konuşan Karamollaoğlu asılsız iddialarla Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldıktan sonra kürsüden indi.

        KARAMOLLAOĞLU'NUN 2 KATI KONUŞTU
        Karamollaoğlu'nun ardından kürsüye çıkan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ise yine her zaman olduğu gibi uzun bir konuşma yaptı.

        Karamollaoğlu'nun 2 katı konuşan Ahmet Davutoğlu 55 dakikalık konuşmasının ardından kürsüden indi.

        "SİYASİ TARİHİMİZİN EN BÜYÜK TOKATÇILIĞI"
        Başkan Erdoğan küçük ortakların CHP'den kopardığı vekilleri 'Siyasi tarihin en büyük tokatçılığı' olarak nitelemişti.

        14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinin çok partili demokrasi tarihinin en önemli seçimlerinden olduğuna dikkati çeken Erdoğan, Türkiye'nin bu seçimlerde aynı zamanda gelecek asrının nasıl olacağına karar verdiğini, milletin iradesine zincir vurulmayacağını bir kez daha gösterdiğini söyledi.

        Erdoğan, şöyle devam etti:
        "28 Mayıs'tan bu yana muhalefetin ve masanın haline baktıkça bunu daha iyi anlıyoruz. Kavganın, tartışmanın ardı arkası kesilmiyor. Her gün bir gerilimin fitili ateşleniyor. Daha bir ay öncesine kadar ülkeyi beraber yönetmekten bahsedenler, bugün birbirlerine demediklerini bırakmıyor. Muhalefeti destekleyen vatandaşlarımız, oy verdikleri siyasetçilerin durumunu gördükçe adeta kahroluyor. İlk seçimlerin üzerinden tam 8 hafta geçti, 7'li koalisyon masasından bir kişi bile istifa etmedi.

        'Kazanamazsam bırakırım.' diyenlerden hiçbiri siyaseti bırakmadı. Bir tanesi bile çıkıp açık yüreklilikle seçmenlerine hesap vermedi. İki seçimde de başarısız oldular, yenilgiye uğradılar, açıkça kaybettiler fakat hezimetlerini başarı gibi, yenilgilerini zafer gibi pazarlamaktan hala vazgeçmediler. Haydi, toplam oyları yüzde 1'i dahi bulmayan tabela partilerinin sevincini anlıyoruz. Onlar, siyasi tarihimizin en büyük tokatçılığına imza atarak CHP'den 39 milletvekili kopardılar."

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