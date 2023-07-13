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Başkan Erdoğan'dan küçük ortaklara 38 milletvekili kaptıran Kılıçdaroğlu'na: Hani hesap uzmanıydın?

Başkan Erdoğan'dan küçük ortaklara 38 milletvekili kaptıran Kılıçdaroğlu'na: Hani hesap uzmanıydın?
13.07.2023 13:55 - Son Güncelleme: 13.07.2023 13:56

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Son dakika haberleri... NATO Zirvesi dönüşü gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı olabilmek için küçük ortaklara milletvekilliği dağıtan Kemal Kılıçdaroğlu'na "Ne oldu, hesap uzmanı çok başarılıydı, iyi hesap yapıyordu? Ama gelin görün ki hesap, kitap tutmadı. 38 tane milletvekilliğini beraber seçime girdiği ve toplamı yüzde 1’i bile bulmayan ortaklarına dağıttı. Kendisi de zafiyete düştü. Şimdi ‘kalayım mı kalmayım mı’ devamlı bunun hesabı yapılıyor. Ve önümüzdeki haftalarda, aylarda kalır mı kalmaz mı bu görülecek" ifadelerini kullandı.

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