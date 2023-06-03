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    • 03.06.2023 20:32
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    Yeni Kabine açıklanıyor... Gözler Başkan Erdoğan'da! Hangi bakanlığa hangi isim atandı? | CANLI YAYIN

    Türkiye 28 Mayıs'ta sandığa giderek tercihini bir kez Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan yana kullandı. Başkan Erdoğan Türkiye Yüzyılını inşa edecek Yeni Kabine'yi birazdan açıklayacak... Hangi bakanlığa hangi isim atandı? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Yeni Kabine açıklanıyor..

    Türkiye 28 Mayıs'ta sandığa giderek Türkiye Yüzyılı'nın şafağında tercihini Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan yana kullandı.

    AHaber CANLI YAYIN

    Cumhurbaşkanı seçimini 27 milyon 834 bin 589 oy ile kazanan Başkan Erdoğan, bugün ilk olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) yemin törenine iştirak etti.

    MAZBATAYI BAHÇELİ VERDİ
    Erdoğan, mazbatasını TBMM Geçici Başkanı Devlet Bahçeli'den aldı.

    BAŞKAN ERDOĞAN YEMİN ETTİ GÖREVE BAŞLADI
    Başkan Erdoğan, saat 15.00'te TBMM'de yemin ederek görevine başladı. Daha sonra Külliye'de düzenlenen Göreve Başlama Töreni'ne katılan Başkan Erdoğan Kabine'yi bu akşam açıklayacağını bildirdi.

    KABİNE İLE İLK TOPLANTI SALI GÜNÜ
    Erdoğan, "Allah'ın izniyle Türkiye Yüzyılı başlamış, ülkemizin şahlanış döneminin kapıları aralanmıştır. İnşallah bu akşam yeni Kabinemizi açıklayacağım ve yeni Kabinemizle birlikte de Türkiye Yüzyılı'nı nakış nakış işlemeye devam edeceğiz. Gecikmeden salı günü ilk Kabine toplantımızı yapacağız." dedi.

    BAŞKAN ERDOĞAN KABİNE'Yİ AÇIKLAYACAK
    Başkan Erdoğan Çanka'ya köşkünde gerçekleştirilen törenle Yeni Kabine'yi açıklayacak. Törenin 21.00-22.00 arasında olması bekleniyor.

    Hangi bakanlığa kim atandı? İşte son bilgiler...

    Yeni Kabine listesi ile ilgili soruyu yanıtlayan AK Parti Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz, "Saat 22.00 sıralarında yeni Kabine listesinin açıklanmasını bekliyoruz." demişti.

    "YENİ KABİNE LİSTESİNDE BÜYÜK DEĞİŞİME İMZA ATILACAK
    AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, A Haber canlı yayınında 'Yeni kabine listesinde kimler var?' sorusunu değerlendirdi.

    Turan, "Kabinede büyük değişime imza atılacak. Gördüğümüz manzara o." ifadelerini kullandı.

    HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI İÇİN MEHMET ŞİMŞEK'İN İSMİ GEÇİYOR
    Peki, yeni Kabine listesinde kimler var? Başkan Erdoğan, yeni bakan isimleri ile ilgili titiz bir çalışma yürüttü. Son güne kadar çok fazla isim sızmazken, bugün bazı gazeteciler yeni Kabine listesi ile ilgili kulis bilgileri paylaştı.

    Yeni bakan isimleri merakla beklenirken, Hazine ve Maliye Bakanlığı görevi için Mehmet Şimşek'in ismi geçiyor. Şimşek'in ekonominin dümenine geçeceği kulislerde konuşuluyor.

        YENİ BAKANLIKLAR MI GELİYOR?
        Sabah Gazetesi Yazarı Dilek Güngör yeni kabine ile ilgili kaleme aldığı yazıda dikkat çeken ifadeler kullandı.

        Güngör, 'Yeni Kabine nasıl şekillenecek?' başlıklı yazısında Afet Bakanlığı kurulabileceğine işaret etti.

        Güngör, şu ifadeleri kaleme aldı:

        "Benim edindiğim bilgiler, bakanlıkların yapısında bir revizyon olacağı yönünde...
        Malum şu anda kabine üyeleri; Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve 17 bakandan oluşuyor. Eski sistemde bakanlık sayısı 26'ydı. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçildikten sonra bazı bakanlıklar birleştirilmişti. Sayı da 16'ya indirilmişti. Kapatılan bakanlıkların görev ve sorumlulukları ilgi alanı en yakın diğer bakanlıklara aktarılmıştı. Misal, AB Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı'na dahil edilmişti. Orman Bakanlığı, Tarım Bakanlığı ile birleşmişti. Hazine ve Maliye Bakanlığı tek çatı altında toplanmıştı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na daha sonra İklim Değişikliği de eklenmişti.

        Şimdi bu bakanlıkların bir kısmının yeniden ayrılması hatta bazı yeni bakanlıkların kurulması gündemde...
        Örneğin, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın...
        Kulislerde Afet Bakanlığı ve Yatırım Bakanlığı'nın kurulacağı da söyleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha önce Sinan Oğan ile yaptığı görüşmeden sonra Afet Bakanlığı konusunda sinyal vermişti. Şu anda doğal afetler ve yönetimi Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yönetiliyor. Yatırım Bakanlığı'nın da Türkiye'ye yapılacak yatırımların koordinasyonunu sağlayacak, yatırımcının önünü açacak, hem teşvik hem de finansman modellerini geliştirecek bir yapı olabileceği belirtiliyor."

        SAĞLIK VE TURİZM DEVAM EDEBİLİR

        A Para Yayın Koordinatörü Özlem Doğaner ise verdiği kulis bilgisinde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy'un göreve devam edebileceğini belirtti.

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        Haberler Güncel Yeni Kabine açıklanıyor... Gözler Başkan Erdoğan'da! Hangi bakanlığa hangi isim atandı? | CANLI YAYIN
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