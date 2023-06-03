Yeni Kabine açıklanıyor... Gözler Başkan Erdoğan'da! Hangi bakanlığa hangi isim atandı? | CANLI YAYIN

YENİ BAKANLIKLAR MI GELİYOR?

Sabah Gazetesi Yazarı Dilek Güngör yeni kabine ile ilgili kaleme aldığı yazıda dikkat çeken ifadeler kullandı.

Güngör, 'Yeni Kabine nasıl şekillenecek?' başlıklı yazısında Afet Bakanlığı kurulabileceğine işaret etti.

Güngör, şu ifadeleri kaleme aldı:

"Benim edindiğim bilgiler, bakanlıkların yapısında bir revizyon olacağı yönünde...

Malum şu anda kabine üyeleri; Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve 17 bakandan oluşuyor. Eski sistemde bakanlık sayısı 26'ydı. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçildikten sonra bazı bakanlıklar birleştirilmişti. Sayı da 16'ya indirilmişti. Kapatılan bakanlıkların görev ve sorumlulukları ilgi alanı en yakın diğer bakanlıklara aktarılmıştı. Misal, AB Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı'na dahil edilmişti. Orman Bakanlığı, Tarım Bakanlığı ile birleşmişti. Hazine ve Maliye Bakanlığı tek çatı altında toplanmıştı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na daha sonra İklim Değişikliği de eklenmişti.

Şimdi bu bakanlıkların bir kısmının yeniden ayrılması hatta bazı yeni bakanlıkların kurulması gündemde...

Örneğin, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın...

Kulislerde Afet Bakanlığı ve Yatırım Bakanlığı'nın kurulacağı da söyleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha önce Sinan Oğan ile yaptığı görüşmeden sonra Afet Bakanlığı konusunda sinyal vermişti. Şu anda doğal afetler ve yönetimi Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yönetiliyor. Yatırım Bakanlığı'nın da Türkiye'ye yapılacak yatırımların koordinasyonunu sağlayacak, yatırımcının önünü açacak, hem teşvik hem de finansman modellerini geliştirecek bir yapı olabileceği belirtiliyor."