Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün yemin edecek: Göreve başlama törenine 78 ülkeden üst düzey katılım

Cumhurbaşkanı seçimini 27 milyon 834 bin 589 oy ile kazanan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, mazbatasını almasının ardından ilk olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) yemin törenine iştirak edecek.

KÜLLİYE'DE GÖREV TÖRENİ

Başkan Erdoğan, saat 15.00'te TBMM'de yemin edecek ve görevine başlayacak. Erdoğan, mazbatasını TBMM Geçici Başkanı Devlet Bahçeli'den alacak.