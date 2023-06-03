Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün yemin edecek: Göreve başlama törenine 78 ülkeden üst düzey katılım

Cumhurbaşkanı seçimini 27 milyon 834 bin 589 oy ile kazanan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, mazbatasını almasının ardından ilk olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) yemin törenine iştirak edecek.
KÜLLİYE'DE GÖREV TÖRENİ
Başkan Erdoğan, saat 15.00'te TBMM'de yemin edecek ve görevine başlayacak. Erdoğan, mazbatasını TBMM Geçici Başkanı Devlet Bahçeli'den alacak.
Törenin ardından saat Anıtkabir'i ziyaret edecek Erdoğan, 17.00'de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki "Göreve Başlama Töreni"ne katılacak.
101 PARE TOP ATIŞI YAPILACAK
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi A Kapısı'na varışta Erdoğan'ın konvoyuna Atlı Tören Birliği katılacak.