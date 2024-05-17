Türkiye İhracat Seferberliği Zirvesi Turkuvaz Medya’da! Ticaret Bakanı Ömer Bolat’tan önemli açıklama: İsrail’le ticareti bitirdik

DIŞ AÇIĞI HEDEFİN ALTINA İNDİRECEĞİZ

Bu yılın ilk çeyreğinde ihracat verilerinde olumlu bir yükseliş yaşandığının altını çizen Bakan Bolat, "Bu yıl ilk 4 ayda ihracatımızın artışı yüzde 2.74. Rakam olarak 83 milyar dolara geldik. Hedefimiz Orta Vadeli Program'da, 267 milyar dolar mal, 110 milyar dolar hizmet ihracatı. Yani 377 milyar dolar döviz geliri elde etmek. Bu bizim ekonomimizi rahatlatır. Dış ticaret açığı için 106 milyar dolar hedefi vardı. Bizim kendi hedefimiz bunu 80 ve altına indirebilmek. İlk 4 ayda bunun işaretlerini görüyoruz. İthalatımızda yüzde 9'a yakın bir küçülme var ve dış ticaret açığımızda da yüzde 30'luk bir azalma var. İlk 4 ayda 13.2 milyar dolar azalttık. Son 10 ayda da dış ticaret açığımızda yaklaşık 29, cari işlemler açığımızda da 26 milyar dolar gerileme söz konusu oldu. Cari işlemler açığımız mart itibarıyla son 12 ayda 31.2 milyar dolara geriledi. Dış ticaret açığımız da 92 milyar dolara geriledi " ifadelerini kullandı. 38 milyar TL'lik bakanlık bütçesinin yüzde 60'ını ihracatçılara destek olarak kullandırdıklarını anlatan Bolat, bu anlamda çalışmalara devam ettiklerini söyledi.

ÜRETİMDE REKOR: TARİHTE İLK DEFA 1 TRİLYON DOLARI GEÇTİK

Tantanacıların "sanayi bitti" söyleminin külliyen yalan olduğunu altını çizen Bolat, "Biz geçen yıl ekonomimizi 1 trilyon 118 milyar dolarlık bir üretim hacmine ulaştırdık. Tarihte ilk defa 1 trilyon doları geçtik." ifadelerini ABD İLE 100 MİLYAR DOLAR GERÇEKÇİ

ABD ile ticaretin 100 milyar dolara çıkarılması hedefinin gerçekçi olduğunu da vurgulayan Bakan Bolat, şöyle konuştu: "Son 4 senede ABD'ye ihracatımız yüzde 46 arttı. 33.5 milyar dolara ulaşabildik. İsrail ile ilişkilerin gergin olması ve ticaretin durdurulması kararından sonra bazılarını korku sarmıştı. Fakat tam tersine geçtiğimiz hafta ABD'deydik. Çok sıcak karşılandık. İki ülke arasında ticaret ve yatırım komitesi 7 yıl aradan sonra toplantı yaptı. Geçen hafta Amerikan Türk Konferansı 5 yıl aradan sonra Washington'da yapıldı. ABD hükümetinin en prestijli ticaret platformu olan Trade Winds-Avrupa Avrasya etkinliği İstanbul'da yapıldı. Türkiye'nin hem hükümetler hem iş alemi düzeyinde ticareti geliştirme konusunda gayreti ve isteği var" dedi. İkinci yarıdan sonra AB pazarından ümitli olduklarını söyleyen Bakan Bolat, Körfez ülkeleri, ABD, İngiltere, Romanya, Irak, Mısır, Cezayir ve Türk Cumhuriyetleri'ne ihracatta artış olduğunu söyledi. Yıl sonu hedefinde revize olmadığını anlatan Bakan Bolat, Kalkınma Yolu Projesi'nin de Körfez ve Uzakdoğu'ya ticareti hızlandıracağını ifade etti.

GEMİ AVCILIĞI YAPANLAR SUSTU

İsrail ile ticaretin 2 Mayıs itibarıyla durdurulduğunu hatırlatan Bolat, şöyle devam etti: "Önce 1.019 üründe ve 54 grupta ihracatı durdurduk. Bu mesele siyaset malzemesi yapıldı. Hükümetimiz buna siyaset istismarı olarak baksaydı seçimden önce ticareti durdururdu. Oradaki Filistinlilerin ticaretini de düşünerek kısmi anlamda ihracatı durdurmuştuk. Buna rağmen, 'gemi kalktı, gemi gidiyor' gibi gemi avcılığı yaparak istismar devam etti. 2 Mayıs'ta hükümet olarak ticareti tamamen durdurduk. Gümrüklere talimat verdik. Türkiye'nin tutumu dünyada vicdan sahibi herkes tarafından takdir edildi. Bu anlamda Türkiye dünyada da tek. Filistin ile AK Parti döneminde ticaret anlaşması, çifte vergilendirmeyi önleme ve yatırımların artmasına dönük anlaşmalar yapıldı. İsrail ile serbest ticaret anlaşması da 1996'da yapıldı. Şimdi İsrail'in STA anlaşmasını feshettiği belirtiliyor. Olabilir, biz kendi kararımızı aldık. Allah'a şükür ihracatımız artmaya devam ediyor, yeni pazarlar buluyoruz. İsrail Türkiye'nin kararından sonra enflasyon artışı ve mal bulamama sıkıntısı çekti. Türkiye'nin ciddiyetini görmüş oldular. Başka yerde katliam olsa da bu kararlar alınırdı. İstismar yapanlar bu karardan sonra sustular. Demek ki konu ticaret değilmiş. Biz bunu seçimden önce yapsaydık, istismar diyeceklerdi. Dilleri her tarafa dönüyor. AK Parti ve hükümetimiz başından itibaren vicdanlı ve istikrarlı bir politika izledi. Ticareti durdurma kararımızın başka birçok yerde Türkiye'ye yönelik sempatiyi yükselteceği açık, mayısta bunun işaretlerini görüyoruz."

KÖRFEZ'İN 6 ÜLKESİYLE STA

İngiltere ile Serbest Ticaret Anlaşması'nın (STA) güncellenmesi görüşmelerinin devam ettiğini anlatan Bakan Bolat, "10 Haziran'da heyet gelecek. Anlaşmayı hizmetler sektörünü ve yatırımları içine alacak şekilde genişletmeyi görüşüyoruz. Tarımda da karşılıklı bazı ürünleri kapsayacak şekilde müzakerelere başladık" dedi. Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar ile yapılan STA'nın yürürlüğe girdiğini söyleyen Bolat, "Ukrayna ile yapılan anlaşma iki ülke parlamentosunda onaylanacak. Moldova ile genişletme müzakereleri devam ediyor. 6 ülkeden oluşan Körfez İşbirliği Konseyi ile de görüşmelerimiz başladı" diye konuştu.