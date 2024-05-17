Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki Kim Milyoner Olmak İster’de Türkiye’yi ağlatan Aylin’e anlamlı ziyaret

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, ATV'nin beğeniyle izlenen ve dünyanın en çok kazandıran yarışma programlarından biri olan Kim Milyoner Olmak İster'e katılarak milyonları gözyaşlarına boğan depremzede Aylin Karakuş'u ziyaret etti.

Aylin'i televizyondaki bir yarışma programında tanıdık. 6 Şubat depremine Hatay'da yakalanan kızımız, yaşadıklarına rağmen vakur duruşu ile gönlümüzü fethetti.



Akademik kariyeri vesilesiyle Ankara'da yaşayan kızımızı, eşim Neşe Hanım ile ziyaret ettik; hasbihalde bulunduk.… pic.twitter.com/0nJAbmGuus — Mehmet Özhaseki (@mehmetozhaseki) May 17, 2024







Ziyareti sosyal medya hesabından duyuran Özhaseki şu ifadeleri kullandı:



Aylin'i televizyondaki bir yarışma programında tanıdık. 6 Şubat depremine Hatay'da yakalanan kızımız, yaşadıklarına rağmen vakur duruşu ile gönlümüzü fethetti.