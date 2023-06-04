Sağlık Bakanı Fahrettin Koca kimdir? Fahrettin Koca kaç yaşında, nereli? İşte özgeçmişi...

Bugün mazbatasını MHP Lideri Devlet Bahçeli'den alan Başkan Recep Tayyip Erdoğan yemin ederek göreve başladı. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde görev alacak bakanların ismi tek tek duyuruldu. Peki, Fahrettin Koca kimdir? İşte detaylar...
FAHRETTİN KOCA KİMDİR?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fahrettin Koca'ya yeni kabinede tekrar Sağlık Bakanı olarak görev verdi.
1965'te Konya'da doğan Fahrettin Koca, ilk ve orta öğrenimini doğduğu kentte, liseyi Bursa Erkek Lisesi'nde bitirdi. Koca, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni 1988'de tamamlayarak tıp doktoru unvanını aldı.
İhtisasını İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı'nda tamamlayarak 1995'te Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı olan Fahrettin Koca, çeşitli sağlık kurumlarında hekimlik ve medikal direktörlük görevlerinde bulundu.