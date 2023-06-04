Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan kimdir? Vedat Işıkhan kaç yaşında, nereli ve mesleği nedir?

İlk, orta ve lise öğrenimini İzmir'de tamamlayan Işıkhan, lisans, yüksek lisans, doktora, doçentlik ve profesörlük eğitimlerini Hacettepe Üniversitesi'nde sosyal hizmet alanında tamamladı. Hacettepe Üniversitesi'nde profesör olarak görev yaptı.

Hacettepe Üniversitesi Aile Hizmetleri Uygulama Merkezi Müdür Yardımcılığı, Sosyal Hizmet Bölüm Başkanlığı, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan Yardımcılığı görevlerinde bulunan Işıkhan, Uluslararası Stres Yönetimi Uzmanları Konseyi tarafından stres yönetimi konusunda ulusal ve uluslararası düzeyde yaptığı önemli araştırma, uygulama ve katkıları sebebiyle 2016'da Konsey Ödülüne layık görüldü.