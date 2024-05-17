Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten flaş enflasyon açıklaması: "Hedefimize ulaşmakta kararlıyız"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medyadan enflasyon açıklamasında bulundu.

Programımızın olumlu sonuçları enflasyon beklentilerine de yansıyor.



Yıl sonu enflasyon beklentisinde gerileme devam ederken, 12 ay sonrası beklenti ekim ayına kıyasla 12,1 puan azalarak yüzde 33,2 oldu.



Beklentilerdeki iyileşme, enflasyon ataletinin kırılmasında ve kalıcı… pic.twitter.com/cSuTtGCEMc