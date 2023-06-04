Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler kimdir? Yaşar Güler kaç yaşında ve nereli? İşte özgeçmişi

Korgeneral rütbesiyle; 2009-2010 yılları arasında Harita Genel Komutanlığı, 2010-2011 yılları arasında 4'üncü Kolordu Komutanlığı, 2011-2013 yılları arasında Genelkurmay İstihbarat Başkanlığı görevlerinde bulunmuş ve 2013 Yüksek Askerî Şura Kararları ile Orgeneralliğe terfi ederek 2013-2016 yılları arasında Genelkurmay II nci Başkanlığı, 2016-2017 yıllarında Jandarma Genel Komutanlığı, 2017-2018 yıllarında Kara Kuvvetleri Komutanlığı görevlerini yürütmüş olan Orgeneral Yaşar GÜLER Cumhurbaşkanlığının 09 Temmuz 2018 tarihli kararnamesiyle Genelkurmay Başkanlığı görevine atanmıştır.

Demet Güler ile evli olan Orgeneral Yaşar Güler bir çocuk ve iki torun sahibidir. İngilizce bilmektedir.