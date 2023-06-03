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    • Haberler
    • 03.06.2023 22:13
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    • 03.06.2023 22:24
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    Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı kimdir? İbrahim Yumaklı kaç yaşında, nereli ve ne iş yapıyor?

    İbrahim Yumaklı ile ilgili bilgiler ve hayatına dair detaylar son günlerde araştırılmaya başlandı. Binlerce kişi İbrahim Yumaklı hakkında bilgileri merak ederek arama motorları üzerinden araştırma yapıyor. Peki, İbrahim Yumaklı kimdir? İbrahim Yumaklı kaç yaşında, nereli ve ne iş yapıyor? İşte detaylı bilgi!

    İbrahim Yumaklı kimdir?

    Son günlerde İbrahim Yumaklı ile ilgili bilgiler merak konusu oldu. Özellikle hayatı hakkında bilgiler merak ediliyor. Binlerce kişi arama motorları üzerinden İbrahim Yumaklı kimdir sorusuna yanıt arıyor. Peki, İbrahim Yumaklı kaç yaşında, nereli ve ne iş yapıyor? İşte detaylar!

    İBRAHİM YUMAKLI KİMDİR?

    1969 Yılında Kastamonu'da doğan İbrahim Yumaklı, Bakırköy İmam Hatip Lisesi'nin ardından, 1992 yılında Uludağ Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İşletme bölümünden mezun oldu.

    İş hayatına 1993 yılında Marshall Boya A.Ş.'de ithalat işlemleri uzmanı olarak başlayan Yumaklı, 2011 yılına kadar Akzo Nobel Türkiye bünyesinde bulunan Marshall Boya A.Ş. ile bağlı grup şirketlerinin mali gruplarında yöneticilik yaptı.

    2011 yılında Aljazeera Türkiye'de çalışmaya başladı. 2012-2015 yılları arasında Aljazeera Türkiye'nin sahip olduğu TV kanalını yönetti. Ocak- Ekim 2016 tarihleri arasında Anadolu Ajansı Uluslararası Operasyonlar Direktörü olarak görev yaptı.

    Ekim 2016'dan itibaren Genel Müdür ve İcracı Yönetim Kurulu Üyesi olarak GÜBRETAŞ'ta görev yapmış olup, 7 Nisan 2022 Perşembe Günü yayınlanan Resmi Gazete ile Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı olarak atanmıştır.
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    Haberler Haberler Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı kimdir? İbrahim Yumaklı kaç yaşında, nereli ve ne iş yapıyor?
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