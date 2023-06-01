Kılıçdaroğlu bundan sonra ne yapacak? Yenilgiyi MYK'ya yıkma çabası! Kılıçdaroğlu'nun kalesi Cumhuriyet bile ağız değiştirdi: Git Kemal

Önce 14 Mayıs'ta sonra da 28 Mayıs'ta büyük hezimete uğrayan 7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan istifa etmesi beklenirken seçim gecesi "yola devam" açıklaması geldi.
"MÜCADELEYE DEVAM EDECEĞİM"
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim galibiyetinin ardından kameralar karşısına çıkan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Hakkınızın yenmesine müsade edemezdim etmedim. Ben bir kardeşiniz, dostunuz, amcanız her şeyden önce bu toprakların bir insanı olarak hakkınız için bolluk bereket içinde yaşayın diye mücadele verdim, vermeye de devam edeceğim." açıklamasında bulunmuştu. Parti içindeki muhaliflere yönelik mesaj içeren açıklamaya karşın, Kılıçdaroğlu'nu koltuk indirmek isteyen gruplar harekete geçti.
Kılıçdaroğlu'nun bu yenilgisini fırsat bilen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan gelen 'değişim' çıkışıyla baba-evlat kavgası başladı.
"DEĞİŞMEYEN TEK DEĞİŞİMİN KENDİSİDİR"
14 Mayıs'taki başarısız manipülasyon girişiminin ardından 28 Mayıs gecesi derin bir sessizliğe bürünen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, ertesi sabah parti içi mücadelenin işaret fişeğini yaktı. Soyal medyadan bir video paylaşarak değişmeyen tek şeyin değişim olduğunu dile getiren İmamoğlu, "Biz de gönülleri fethetmek için yola çıktık. Bundan sonra bütün gönülleri kazanmak için mücadeleye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.