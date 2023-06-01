Kılıçdaroğlu bundan sonra ne yapacak? Yenilgiyi MYK'ya yıkma çabası! Kılıçdaroğlu'nun kalesi Cumhuriyet bile ağız değiştirdi: Git Kemal

KILIÇDAROĞLU'NUN MEDYADAKİ KALELERİ BİR BİR DÜŞÜYOR

Kılıçdaroğlu'nun bu açıklaması başta parti içindeki muhalif kesimi daha sonra da CHP yandaşı medyayı rahatsız etti. Ekrem İmamoğlu'nun safını tutan gazetecilerin yanı sıra CHP Lideri'nin yanında olan gazeteciler de artık alenen yenilginin sorumlusu Kemal Kılıçdaroğlu diyebiliyor. Kılıçdaroğlu'nun kalesi olarak bilinen Cumhuriyet gazetesinde bile CHP lideri eleştirilmeye başlandı.

Cumhuriyet yazarı Emre Kongar, CHP'yi topa tutup "sağa yaklaştı" diye eleştirirken diğer köşe yazarları da yönetimin yanlışlarını tek tek saymaya başladı.