DEVA Partili Ekmen’den eleştirilere yanıt: Biz olmasak CHP'nin oyu yüzde 20'lerdeydi

CHP LİSTESİNDEN GİRMESEYDİK EĞER 5-7 VEKİL ALIRDIK

İYİ Parti'nin kendileriyle beraber ortak listeyle seçime girmemesine ilişkin de konuşan Ekmen, "TİP'in ayrı girmesi 12 milletvekiline, İYİ Parti'nin 15 vekile mal olduğu konuşuluyor. Biz bundan kaçındık. Kendi logosunda ısrar eden ne olursa olsun parti menfaatlerine düşmekten de kaçındık." dedi.

Ayrıca Ekmen CHP listelerinden seçime girmemeleri durumunda da muhtemelen 5 ila 7 arasında milletvekili alacaklarını öne sürdü.