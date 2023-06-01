DEVA Partili Ekmen’den eleştirilere yanıt: Biz olmasak CHP'nin oyu yüzde 20'lerdeydi

Milli irade 28 Mayıs günü sandıkta tecelli etti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 8'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na fark atarak seçimi kazandı. Seçim sonunda bozguna uğrayan 8'li koalisyon bileşenlerinden ise ilginç açıklamalar gelmeye devam ediyor. DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen, katıldığı bir programda CHP'nin oylarının kendileri sayesinde arttığını iddia etti.
Ekmen, CHP'nin 2018 yılındaki 22.65'lik oy oranının 2023 seçimlerinde yüzde 3.3'lük artışla 25.35'e geldiğini ifade etti.
MİNİMUM 4 PUAN GETİRDİK
"CHP'nin oranlarından sizin payınızı çıkarttığımızda yüzde 20 mi kalıyor?" sorusuna "Evet" diyerek yanıt veren Ekmen, "5 puanlık bir artış matematiksel olarak var. Minimum 4 puan getirdik" dedi.
CHP LİSTESİNDEN GİRMESEYDİK EĞER 5-7 VEKİL ALIRDIK
İYİ Parti'nin kendileriyle beraber ortak listeyle seçime girmemesine ilişkin de konuşan Ekmen, "TİP'in ayrı girmesi 12 milletvekiline, İYİ Parti'nin 15 vekile mal olduğu konuşuluyor. Biz bundan kaçındık. Kendi logosunda ısrar eden ne olursa olsun parti menfaatlerine düşmekten de kaçındık." dedi.
Ayrıca Ekmen CHP listelerinden seçime girmemeleri durumunda da muhtemelen 5 ila 7 arasında milletvekili alacaklarını öne sürdü.