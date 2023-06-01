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    • 01.06.2023 12:10
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    DEVA Partili Ekmen’den eleştirilere yanıt: Biz olmasak CHP'nin oyu yüzde 20'lerdeydi

    Türkiye, 28 Mayıs Pazar günü rekor bir katılımla sandık başına gitti. Seçim Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın 8’li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’na karşı ezici üstünlüğü ile sonuçlandı. Bozguna uğrayan 8’li koalisyonda 28 Mayıs sonrası sular durulmuyor. DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen, katıldığı bir televizyon programında 8’li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaoğlu’na karşı oy kazandıramadıkları yönündeki eleştirilere cevap verdi. Ekmen, kendileri olmasa CHP'nin oyunun yüzde 20'lerde kalacağını öne sürdü.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Küçük ortak sinirlendi

    Milli irade 28 Mayıs günü sandıkta tecelli etti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 8'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na fark atarak seçimi kazandı. Seçim sonunda bozguna uğrayan 8'li koalisyon bileşenlerinden ise ilginç açıklamalar gelmeye devam ediyor. DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen, katıldığı bir programda CHP'nin oylarının kendileri sayesinde arttığını iddia etti.

    Ekmen, CHP'nin 2018 yılındaki 22.65'lik oy oranının 2023 seçimlerinde yüzde 3.3'lük artışla 25.35'e geldiğini ifade etti.

    MİNİMUM 4 PUAN GETİRDİK
    "CHP'nin oranlarından sizin payınızı çıkarttığımızda yüzde 20 mi kalıyor?" sorusuna "Evet" diyerek yanıt veren Ekmen, "5 puanlık bir artış matematiksel olarak var. Minimum 4 puan getirdik"     dedi.

    CHP LİSTESİNDEN GİRMESEYDİK EĞER 5-7 VEKİL ALIRDIK
    İYİ Parti'nin kendileriyle beraber ortak listeyle seçime girmemesine ilişkin de konuşan Ekmen, "TİP'in ayrı girmesi 12 milletvekiline, İYİ Parti'nin 15 vekile mal olduğu konuşuluyor. Biz bundan kaçındık. Kendi logosunda ısrar eden ne olursa olsun parti menfaatlerine düşmekten de kaçındık." dedi.

    Ayrıca Ekmen CHP listelerinden seçime girmemeleri durumunda da muhtemelen 5 ila 7 arasında milletvekili alacaklarını öne sürdü.



        CHP'yi neden kabul ettiklerine dair de konuşan Ekmen, "23 baz puan var. Siz 4.5'u 6.5 yaptığınızda 25 vekil yapıyorken 23'ü 27 yaptığınızda +40 vekil yapılıyor. Minimum 4 puan getirdik." ifadelerini kullandı.

        TOGG VE KARADENİZ GAZI SORUSUNA KAÇAMAK YANIT
        Ekmen, mensubu olduğu muhalefet kanadı ve 8'li koalisyon liderlerinin Türkiye'nin yerli otomobili Togg ve Sakarya Gaz Sahası hakkındaki "Vatandaşı kandırıyorlar, bunlar yok" şeklindeki açıklamalarının sorulması üzerine ise kaçamak yanıtlar verdi.

        Ekmen, muhalefetin "Togg İtalya'dan geliyor" iddialarına, "Görmedim"; "Karadeniz gazı nerede, var olan gaz da Rusya'dan geliyor" iddialarına ise "Bilmiyorum" şeklinde yanıt verdi.

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        Küçük ortak sinirlendi
        Haberler Güncel DEVA Partili Ekmen’den eleştirilere yanıt: Biz olmasak CHP'nin oyu yüzde 20'lerdeydi
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