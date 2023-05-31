7'li koalisyon kalmadı! İYİ Parti masadan kalkıyor, CHP listelerinden vekil olan 10 Gelecek Partili istifa ediyor, DEVA, Saadet, Gelecek grup kuruyor

Türkiye Yüzyılı için en kritik virajlardan biri olarak görülen 2023 seçimlerini Başkan Recep Tayyip Erdoğan kazandı. Erdoğan %52.18 oranında oy alırken 8'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu ise 47.82 oranında oy aldı.
13 yıldır Başkan Erdoğan'a karşı yenilgi üstüne yenilgi alan CHP lideri gerek parti içerisinde gerekse İYİ Parti cephesi tarafından hedef tahtasına oturtuldu.
İYİ Parti Genel Merkezi'nden seçimin Kılıçdaroğlu yüzünden kaybedildiğini vurgulayan bomba bir çıkış gelmişti.
Başrolde İYİ Parti Kurucusu, Genel İdare Kurulu Üyesi Ümit Beyaz var idi.
İYİ PARTİ FATURAYI KILIÇDAROĞLU'NA KESTİ
"Yüz milyon kişi içerisinde bir kişi seçimi kaybedebilir. Bir kişi... Diyorlar ki o aday olsun mu? Bize soruyormuş gibi yapmayın" ifadelerinin yer aldığı Kemal Kılıçdaroğlu'na göndermeler içeren 3 Mart tarihli bir tweet alıntılayan Ümit Beyaz, tüm dikkatleri üzerine topladı.