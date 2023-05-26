DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dan CHP'lileri çileden çıkaracak talep: 5 vekil daha verin grup kuralım

Türkiye, tarihinde ilk kez Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ikinci tur oylamasına giderken; 28 Mayıs'a saatler kala siyasette hareketli günler devam ediyor. 14 Mayıs seçimleri öncesi koalisyon masasının büyük ortağı olan İYİ Parti'nin tüm engelleme girişimlerine, koalisyonun küçük ortaklarını yanına alarak adaylığını direten CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu bu ortaklık karşılığında adeta seçim rüşveti vererek DEVA Partisi, Gelecek Partisi, Saadet Partisi ve Demokrat Parti'ye vekil dağıtmıştı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da geçtiğimiz gün yaptığı açıklamayla, 8'li koalisyondaki pazarlıkları "sazan sarmalı" olarak tanımlamış, "Siyasi tarihin en büyük yankesicilik olayı" demişti. Babacan'ın ayrı grup kurmak için CHP'den 5 vekil istemesi Erdoğan'ı şu sözleriyle ne kadar haklı olduğunu da gösterdi:

"CHP, seçime beraber girdiği ortakları üzerinden Türk siyasi tarihinin en büyük yankesiciliğine veya onların çok sevdiği bir ifadeyle tarihin en büyük 'hortumlanmasına' maruz kalmıştır. Bizzat masadaki arkadaşları tarafından 'sazan sarmalına' alınan Kılıçdaroğlu, gördüğümüz kadarıyla fena halde çarpılmıştır. Bunun hesabını CHP Genel Başkanı'ndan ve CHP Genel Merkezi'nden sormak da o partinin seçmenlerine düşer, bizi ilgilendirmez. Her zaman söylediğimiz gibi, Türkiye'nin en büyük problemi vizyoner, programcı, projeci, hayırda yarışmayı esas alan bir muhalefete sahip olmamasıdır. Ülkemizde her şeyi değiştirdik ancak muhalefeti maalesef değiştiremedik. Bu seçimlerin, inşallah, yıllardır herkesin beklediği bu değişime de vesile olacağına inanıyoruz."