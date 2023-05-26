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    • 26.05.2023 12:36
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    DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dan CHP'lileri çileden çıkaracak talep: 5 vekil daha verin grup kuralım

    Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerinde 7'li koalisyona aday olabilmek için küçük ortaklara vekil dağıtan Kemal Kılıçdaroğlu'nun başı DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile dertte. Küçük ortaklara 40'a yakın vekil koltuğu verilmesi CHP içerisinde kriz yaratmıştı. CHP'den 14 milletvekili koltuğu alan Ali Babacan, Meclis'te grup kurmak istiyor. Kulislere göre Babacan, Kılıçdaroğlu'ndan 5 vekil istiyor.

    takvim.com.tr
    Ali doymuyor: 5 vekil daha verin grup kuralım

    Türkiye, tarihinde ilk kez Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ikinci tur oylamasına giderken; 28 Mayıs'a saatler kala siyasette hareketli günler devam ediyor. 14 Mayıs seçimleri öncesi koalisyon masasının büyük ortağı olan İYİ Parti'nin tüm engelleme girişimlerine, koalisyonun küçük ortaklarını yanına alarak adaylığını direten CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu bu ortaklık karşılığında adeta seçim rüşveti vererek DEVA Partisi, Gelecek Partisi, Saadet Partisi ve Demokrat Parti'ye vekil dağıtmıştı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da geçtiğimiz gün yaptığı açıklamayla, 8'li koalisyondaki pazarlıkları "sazan sarmalı" olarak tanımlamış, "Siyasi tarihin en büyük yankesicilik olayı" demişti. Babacan'ın ayrı grup kurmak için CHP'den 5 vekil istemesi Erdoğan'ı şu sözleriyle ne kadar haklı olduğunu da gösterdi:

    "CHP, seçime beraber girdiği ortakları üzerinden Türk siyasi tarihinin en büyük yankesiciliğine veya onların çok sevdiği bir ifadeyle tarihin en büyük 'hortumlanmasına' maruz kalmıştır. Bizzat masadaki arkadaşları tarafından 'sazan sarmalına' alınan Kılıçdaroğlu, gördüğümüz kadarıyla fena halde çarpılmıştır. Bunun hesabını CHP Genel Başkanı'ndan ve CHP Genel Merkezi'nden sormak da o partinin seçmenlerine düşer, bizi ilgilendirmez. Her zaman söylediğimiz gibi, Türkiye'nin en büyük problemi vizyoner, programcı, projeci, hayırda yarışmayı esas alan bir muhalefete sahip olmamasıdır. Ülkemizde her şeyi değiştirdik ancak muhalefeti maalesef değiştiremedik. Bu seçimlerin, inşallah, yıllardır herkesin beklediği bu değişime de vesile olacağına inanıyoruz."

    KILIÇDAROĞLU'NDAN KÜÇÜK ORTAKLARA ADAYLIK RÜŞVETİ
    CHP'de parti içinde bu durum ortalığı karıştırırken, seçimlerin ardından CHP bu partilere verilen vekiller çıkarılınca 2018 yılına göre 20'ye yakın milletvekili koltuğu kaybetmiş oldu. Seçimlerin ardından DEVA, Gelecek, Saadet ve Demokrat Parti'nin oy oranına herhangi bir katkısı olmadan 38 milletvekili çıkarmaları CHP'yi karıştırırken, Kemal Kılıçdaroğlu'na büyük tepki gösterildi. Özellikle CHP tabanından birçok kişi bu partilere verilen seçim rüşveti nedeniyle sandığa gitmekten vazgeçerek, tepkisini ortaya koydu.

    CHP KÜSURAT PARTİLERİNE 39 MİLLETVEKİLİ VERDİ
    CHP listesinden seçime giren Saadet Partisi ve Gelecek Partisi'nin 10'ar, DEVA Partisi'nin 14, Demokrat Parti'nin 3, İYİ Parti'nin 1 adayı Meclis'te sandalye sahibi oldu. Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Erzincan'dan milletvekili seçildi. Bu durum Türkiye seçim tarihinde bir ilk olurken, bu partilerin toplam oy oranı yüzde 1,5 civarında olması dikkat çekti.

        CHP TABANINI ÇILDIRTACAK TALEP
        14 Mayıs sonrası tüm bunlar yaşanırken, 28 Mayıs öncesi flaş bir iddia ortaya atıldı. CHP listeleri içerisinden 15 milletvekili çıkaran DEVA Partisi'nin grup kurmak istediği ve bu doğrultuda CHP ile temasa geçerek 5 milletvekili daha talep ettiği iddia edildi. Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya'nın iddiasına göre DEVA Partisi içerisindeki bazı isimlerin "CHP bize son bir destek daha atıp 5 vekil verirse biz kendi başımıza da kurarız" söylemi ile bu talebi dile getirdiği bildirildi.

        Sarıkaya'nın koalisyonun küçük ortaklarının grup kurma istemiyle ilgili kaleme aldıkları şu şekilde;
        Son günlerde seçime odaklı yoğun bir çalışmanın içinde olsalar da Millet İttifakı cephesinin özellikle CHP listesinden seçilip TBMM'ye gelen 4 partisinin milletvekilleri arasında ciddi bir grup kurma hesabı yapılıyor.

        Neden de DEVA'nın 15, SP ve Gelecek'in 10'ar, DP'nin 3, Türkiye Değişim Partisi'nin de bir milletvekili bulunuyor olması.

        İki milletvekilinin daha katılması halinde, 40 milletvekiline ulaşılıyor ve buradan da iki grup çıkarma olanağına kavuşuluyor.

        Ancak dün sohbet ettiğim, SP, Gelecek ve DEVA yöneticileri, iki grup yerine tek grubun oluşmasında fayda gördüklerini belirttiler.

        Neden de tam sınırda 20'şer vekille grup kurup, bir milletvekili hareketiyle sıkıntıya düşmemek.

        Ancak bu kez de hangisi parti çatısı altında grup kurulacağı tartışması başlıyor.

            Seçim öncesi çatı içinde çatı ittifakı konusunda benzer bir tartışma yaşanmış ve uzlaşı çıkamamıştı; bu kez de DEVA ve SP'nin grup konusundaki tutumu önemli.

            CHP 5 DAHA VERSİN!...
            DEVA kendisinin 15 vekil ile diğerlerinden 5 fazlası olduğunu ileri sürerek kendi çatısı altında toplanmasını isteyebilir; nitekim DEVA yöneticilerinin sohbetlerindeki imaları da bu yönde.

            Hatta içlerinde, "CHP bize son bir destek daha atıp 5 vekil verirse biz kendi başımıza da kurarız" cümlesini söylemekten kaçınmıyorlar...
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            Oy ve Ötesi gerçekleri!
            Haberler Güncel DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dan CHP'lileri çileden çıkaracak talep: 5 vekil daha verin grup kuralım
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