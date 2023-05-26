DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dan CHP'lileri çileden çıkaracak talep: 5 vekil daha verin grup kuralım

Türkiye, tarihinde ilk kez Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ikinci tur oylamasına giderken; 28 Mayıs'a saatler kala siyasette hareketli günler devam ediyor. 14 Mayıs seçimleri öncesi koalisyon masasının büyük ortağı olan İYİ Parti'nin tüm engelleme girişimlerine, koalisyonun küçük ortaklarını yanına alarak adaylığını direten CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu bu ortaklık karşılığında adeta seçim rüşveti vererek DEVA Partisi, Gelecek Partisi, Saadet Partisi ve Demokrat Parti'ye vekil dağıtmıştı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da geçtiğimiz gün yaptığı açıklamayla, 8'li koalisyondaki pazarlıkları "sazan sarmalı" olarak tanımlamış, "Siyasi tarihin en büyük yankesicilik olayı" demişti. Babacan'ın ayrı grup kurmak için CHP'den 5 vekil istemesi Erdoğan'ı şu sözleriyle ne kadar haklı olduğunu da gösterdi:
"CHP, seçime beraber girdiği ortakları üzerinden Türk siyasi tarihinin en büyük yankesiciliğine veya onların çok sevdiği bir ifadeyle tarihin en büyük 'hortumlanmasına' maruz kalmıştır. Bizzat masadaki arkadaşları tarafından 'sazan sarmalına' alınan Kılıçdaroğlu, gördüğümüz kadarıyla fena halde çarpılmıştır. Bunun hesabını CHP Genel Başkanı'ndan ve CHP Genel Merkezi'nden sormak da o partinin seçmenlerine düşer, bizi ilgilendirmez. Her zaman söylediğimiz gibi, Türkiye'nin en büyük problemi vizyoner, programcı, projeci, hayırda yarışmayı esas alan bir muhalefete sahip olmamasıdır. Ülkemizde her şeyi değiştirdik ancak muhalefeti maalesef değiştiremedik. Bu seçimlerin, inşallah, yıllardır herkesin beklediği bu değişime de vesile olacağına inanıyoruz."
KILIÇDAROĞLU'NDAN KÜÇÜK ORTAKLARA ADAYLIK RÜŞVETİ
CHP'de parti içinde bu durum ortalığı karıştırırken, seçimlerin ardından CHP bu partilere verilen vekiller çıkarılınca 2018 yılına göre 20'ye yakın milletvekili koltuğu kaybetmiş oldu. Seçimlerin ardından DEVA, Gelecek, Saadet ve Demokrat Parti'nin oy oranına herhangi bir katkısı olmadan 38 milletvekili çıkarmaları CHP'yi karıştırırken, Kemal Kılıçdaroğlu'na büyük tepki gösterildi. Özellikle CHP tabanından birçok kişi bu partilere verilen seçim rüşveti nedeniyle sandığa gitmekten vazgeçerek, tepkisini ortaya koydu.
CHP KÜSURAT PARTİLERİNE 39 MİLLETVEKİLİ VERDİ
CHP listesinden seçime giren Saadet Partisi ve Gelecek Partisi'nin 10'ar, DEVA Partisi'nin 14, Demokrat Parti'nin 3, İYİ Parti'nin 1 adayı Meclis'te sandalye sahibi oldu. Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Erzincan'dan milletvekili seçildi. Bu durum Türkiye seçim tarihinde bir ilk olurken, bu partilerin toplam oy oranı yüzde 1,5 civarında olması dikkat çekti.