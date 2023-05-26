Başkan Erdoğan'dan A Haber ve ATV ortak yayınında önemli açıklamalar

28 Mayıs'taki ikinci tur seçimlerine artık saatler kaldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, A Haber ve ATV ortak yayınında gündeme ilişkin gazetecilerine sorularını yanıtlıyor.
Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:
Seçime son derece hazırız ve bu işi kesinlikle bırakmayacağız. Meydanlar da biz hazırız, bu işi bırakmayacağız diyor. 21 yıldır eser ve hizmetle tanınan bir başkan var, öbür tarafta tabii bu eser hizmet söz konusu değil. Erdoğan'ın bir referansı var. Bu referansı oylayacak halkım.
REHAVET YOK TABAN BU İŞE ASILIYOR
Meydan biz hazırız, bu işi kesin bırakmayacağız diyor.
CHP'YE SERT TEPKİ: DEPREMZEDELERE HAKARET İNCE'YE KUMPAS
Kılıçdaroğlu'nun linç kampanyaları artık rutinleşti. İyiliğin karşılığını bekleyen tefecidir. Demokrat dede dedirtmekle demokrat olunmuyor.
HDP'LİLERLE NE MUTABAKAT YAPTIN AÇIKLA
CHP Genel Başkanı bunlara neden cevap vermiyor?