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    Başkan Erdoğan'dan A Haber ve ATV ortak yayınında önemli açıklamalar

    Son dakika haberi! 28 Mayıs'taki ikinci tur seçimlerine artık saatler kaldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, A Haber ve ATV ortak yayınında gündeme ilişkin gazetecilerine sorularını yanıtlıyor.

    takvim.com.tr
    Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar

    28 Mayıs'taki ikinci tur seçimlerine artık saatler kaldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, A Haber ve ATV ortak yayınında gündeme ilişkin gazetecilerine sorularını yanıtlıyor.

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    Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

    Seçime son derece hazırız ve bu işi kesinlikle bırakmayacağız. Meydanlar da biz hazırız, bu işi bırakmayacağız diyor. 21 yıldır eser ve hizmetle tanınan bir başkan var, öbür tarafta tabii bu eser hizmet söz konusu değil. Erdoğan'ın bir referansı var. Bu referansı oylayacak halkım.

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    Meydan biz hazırız, bu işi kesin bırakmayacağız diyor.

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