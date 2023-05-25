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    • 25.05.2023 12:29
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    • 25.05.2023 12:49
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    Depremzedeleri kapı dışarı eden CHP'li Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nden ikinci skandal! Kadir Albayrak ayağına çağırdı

    14 Mayıs seçimlerinin ardından CHP afet bölgesinden Başkan Erdoğan’ın daha yüksek oy almasını hazmedememiş ve adeta kin kusmuştu. Seçimi kaybetmenin faturasını depremzedelere kesen CHP’li Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi bir otelde konaklayan depremzedelerin masraflarını artık karşılayamayacağını bildirmişti. Belediyenin bu ayıbından sonra depremzedelerin tüm masraflarını AFAD üstlendi. Tekirdağ Belediyesi’nin yaptığı bu çirkin duruma ilişkin konuşan depremzedeler, CHP'li Belediyenin yaptığı iyiliğin seçim yatırımı olduğunu ifade etti. Ayrıca depremzede İsmail Güldağ, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin özür dilemek için kendisini ayağına çağırdığını söyledi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Seçim sonrası kovulan depremzedeler konuştu

    Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 'Asrın çifte felaketi' olarak nitelendirilen depremlerden Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa ve Elazığ olmak üzere toplamda 11 il etkilenmişti. Bu 11 ildeki vatandaşlar çeşitli şehirlere akın etmişti. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi de 6 Şubat 2023 tarihindeki deprem sonrası vatandaşların yaralarını sarmak için bazı depremzedeleri Tekirdağ'a getirip misafir etmişti.

    14 Mayıs 2023 seçimlerinde Başkan Erdoğan'ın deprem bölgelerinde yüksek oy almasından hemen sonra Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından misafir edilen depremzedeler 13 Ağustos 2023 tarihine kadar sözleşmeleri olmalarına rağmen çıkarılma kararı alındı.


    TÜM MASRAFLARI AFAD ÜSTLENDİ
    Depremzedelerin çıkarılma kararı büyük bir tepkiyle karşılaşılırken Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Süleyman Soylu kısa sürede olaya el atılarak depremzedelerin kaldıkları otelde kalmaları sağlandı. Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, depremzedeleri tek tek ziyaret ederken, depremzedelerin otel dahil tüm masraflarını AFAD üstlendi. Ayrıca şu ana kadar deprem bölgelerinden konteyner ev çıkan 1 ailenin Tekirdağ'daki otelden ayrıldığı öğrenildi.

    AK PARTİLİ BELEDİYE BAŞKANI SAHİP ÇIKTI: BİZ VARIZ
    Yaşanan bu çirkin olaya ilişkin konuşan depremzedelerden İsmail Güldağ yaptığı açıklamada, "Biz buraya geleli 3 ay oldu. Üç aydan beridir bize bir şey diyen olmadı. Seçimden 2 gün sonra AK Parti'nin oyu yukarı çıktı diye Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi 'Sizi buradan kovacağım' dedi. Bunların sebebi oy, başka bir şey değil. Sen bana bakmıyorsun, hükümet bakıyor, para gönderiyor dedim. Git başkasına teslim et dedim. Nereye edersen et dedim. Harçlığım yok, ver bana 500 kağıt dedim. Verir mi? vermez tabi. Sonra buraya kağıt geldi. Terk edeceksiniz dedi. Ben terk etmem, gereken yere başvururum, hiç etmem dedim. Sonra Süleymanpaşa Belediyesini aradık, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel geldi. 'Biz yanınızdayız. O olmazsa biz varız' dedi.

        Oradan Süleyman Soylu'ya, Cumhurbaşkanına telefon etmişler. Otel sahibi çıkın diyene kadar bizi buradan kimse çıkaramaz dedim. Gazeteciler geldi olay duyuldu. Ondan sonra 'Biz 3 ay önce çıkın dedik' dediler. Kağıt seçimden 2 gün sonra geldi" dedi.


        ÖZÜR DİLEMEYE AYAĞINA ÇAĞIRDI
        Depremzede Güldağ, açıklamasının devamında Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin özür dilemeye çağırdığını ifade ederek, "Özür dilerim. Bilmem yanlışlık oldu dediler. Dedim ki, ne yaparsanız yapın bizi devletten başka kimse kovamaz. Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak buraya hiç gelmedi. Bizi oraya çağırdı. Ondan sonra vali geldi. 'Bir şey olmaz korkmayın. Ben buradayım' dedi.



        Tekirdağ Valiliğine müfettiş geldiğini depremzedelerle görüştüğünü belirten Güldağ, "Bugün de bizi müfettiş çağırmış. Müfettişe ifade verdik. Müfettişe Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinin bize çıkın dediğini söyledim. AFAD'a devrettiler" diye konuştu.



        "BAŞKAN ERDOĞAN'A VE BİZE HAKARET ETTİLER"
        Küfürlü, sözlü saldırının yaşandığı geceden de bahseden Güldağ, "Saldırı gecesi buradan yukarı çıkıyor. Buradan çıkınca oradan küfür ediyor. Erdoğan'a bize hakaretler ve küfürler ediyor. Buradan durmayacaksınız diyor. Sonra jandarma yakaladı, attılar içeri. İçmişler sonra buraya gelmişler. Neler söylüyorlar ya!. Küfür ediyorlar, sövüyorlar, buradan gideceksiniz diyorlar. Şu anda kimse bize karışmıyor. Otelin parasını da devlet ödüyor. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinden çıktı artık. Onlar ödemiyor. Çünkü iş oya döküldü. Aslında bizim burayı karıştıran 3-4 kişi. Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı, daire başkanı, ondan sonra sosyal hizmetlerden bir kadın var, biri de parti başkanı. Bunun 4'ü arada kumpas yapıyorlar. Bunları kovun buradan diyorlar" ifadelerini kullandı.

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