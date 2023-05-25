Depremzedeleri kapı dışarı eden CHP'li Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nden ikinci skandal! Kadir Albayrak ayağına çağırdı

AK PARTİLİ BELEDİYE BAŞKANI SAHİP ÇIKTI: BİZ VARIZ

Yaşanan bu çirkin olaya ilişkin konuşan depremzedelerden İsmail Güldağ yaptığı açıklamada, "Biz buraya geleli 3 ay oldu. Üç aydan beridir bize bir şey diyen olmadı. Seçimden 2 gün sonra AK Parti'nin oyu yukarı çıktı diye Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi 'Sizi buradan kovacağım' dedi. Bunların sebebi oy, başka bir şey değil. Sen bana bakmıyorsun, hükümet bakıyor, para gönderiyor dedim. Git başkasına teslim et dedim. Nereye edersen et dedim. Harçlığım yok, ver bana 500 kağıt dedim. Verir mi? vermez tabi. Sonra buraya kağıt geldi. Terk edeceksiniz dedi. Ben terk etmem, gereken yere başvururum, hiç etmem dedim. Sonra Süleymanpaşa Belediyesini aradık, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel geldi. 'Biz yanınızdayız. O olmazsa biz varız' dedi.