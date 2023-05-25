Depremzedeleri kapı dışarı eden CHP'li Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nden ikinci skandal! Kadir Albayrak ayağına çağırdı

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 'Asrın çifte felaketi' olarak nitelendirilen depremlerden Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa ve Elazığ olmak üzere toplamda 11 il etkilenmişti. Bu 11 ildeki vatandaşlar çeşitli şehirlere akın etmişti. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi de 6 Şubat 2023 tarihindeki deprem sonrası vatandaşların yaralarını sarmak için bazı depremzedeleri Tekirdağ'a getirip misafir etmişti.
14 Mayıs 2023 seçimlerinde Başkan Erdoğan'ın deprem bölgelerinde yüksek oy almasından hemen sonra Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından misafir edilen depremzedeler 13 Ağustos 2023 tarihine kadar sözleşmeleri olmalarına rağmen çıkarılma kararı alındı.
TÜM MASRAFLARI AFAD ÜSTLENDİ
Depremzedelerin çıkarılma kararı büyük bir tepkiyle karşılaşılırken Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Süleyman Soylu kısa sürede olaya el atılarak depremzedelerin kaldıkları otelde kalmaları sağlandı. Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, depremzedeleri tek tek ziyaret ederken, depremzedelerin otel dahil tüm masraflarını AFAD üstlendi. Ayrıca şu ana kadar deprem bölgelerinden konteyner ev çıkan 1 ailenin Tekirdağ'daki otelden ayrıldığı öğrenildi.
AK PARTİLİ BELEDİYE BAŞKANI SAHİP ÇIKTI: BİZ VARIZ
Yaşanan bu çirkin olaya ilişkin konuşan depremzedelerden İsmail Güldağ yaptığı açıklamada, "Biz buraya geleli 3 ay oldu. Üç aydan beridir bize bir şey diyen olmadı. Seçimden 2 gün sonra AK Parti'nin oyu yukarı çıktı diye Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi 'Sizi buradan kovacağım' dedi. Bunların sebebi oy, başka bir şey değil. Sen bana bakmıyorsun, hükümet bakıyor, para gönderiyor dedim. Git başkasına teslim et dedim. Nereye edersen et dedim. Harçlığım yok, ver bana 500 kağıt dedim. Verir mi? vermez tabi. Sonra buraya kağıt geldi. Terk edeceksiniz dedi. Ben terk etmem, gereken yere başvururum, hiç etmem dedim. Sonra Süleymanpaşa Belediyesini aradık, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel geldi. 'Biz yanınızdayız. O olmazsa biz varız' dedi.