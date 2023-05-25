28 Mayıs öncesi Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yeni skandal! Hukuksuz SMS gönderimine AK Parti'den sert tepki

FAİZ SİLİNECEK, ANA PARA TAKSİTLENDİRİLECEK

Kredi kartı borcunuzun faizi tamamen silinecek ve anapara 36 ay taksitlendirilecek. Böylece yüz binlerce vatandaşımız, bu yükün altında ezilmekten kurtulacak, rahat bir nefes alacak, borç batağı yüzünden yuvalar yıkılmayacak. Unutmayın, 28 Mayıs seçimi, bu ağır borçlardan kurtulma veya ülkede borç batağına saplanma referandumudur! Vatanını seven sandığa gelsin."