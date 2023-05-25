28 Mayıs öncesi Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yeni skandal! Hukuksuz SMS gönderimine AK Parti'den sert tepki

Cumhurbaşkanlığı Seçimleri İkinci Tur Oylaması'na 2 gün kalmışken Kemal Kılıçdaroğlu, hukuksuz bir harekete imza attı. Kılıçdaroğlu, vatandaşların cep telefonlarına, kredi kartları borçlarını çözeceğini söylediği bir kısa mesaj gönderdi.
VATANDAŞLARIN KİŞİSEL VERİLERİ HİÇE SAYILDI
Vatandaşların kişisel verilerinin korunmasını hiçe sayarak, bankalar yoluyla almış olduğu numaralarla gönderilen SMS sosyal medyada tepki çekti. TCK'nın 136. maddesinde bulunan "Verileri Hukuka Aykırı Olarak Verme veya Ele Geçirme" suçunu aleni bir şekilde kullanan Kemal Kılıçdaroğlu'na, AK Partili Hamza Dağ isim vermeden göndermede bulundu.
Kemal Kılıçdaroğlu'nun gönderdiği kısa mesajda şu ifadeler yer aldı;
"Sevgili vatandaşım, borç harç evini güçlendirmeye çalıştığını biliyorum. İktidara gelir gelmez, bireysel kredi kartı borçlarınız için kesin çözüm üreteceğim. Erdoğan'ın sebep olduğu ekonomik buhran yüzünden birikmiş kredi kartı borçlarınızı, devletimizin hazinesi, bankalardan devralacak.