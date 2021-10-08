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    • 08.10.2021 11:58
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    İşte Kılıçdaroğlu'nun önsözünü yazdığı CHP'nin Yeni Anayasası! İlk 4 madde değişti, Atatürk ve Türk milleti çıkarıldı

    Yeni Anayasa tartışmalarına yine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yalanları damga vurdu. Daha önce Anayasa'nın değiştirilemez olan ilk 4 maddesini değiştireceklerini söyleyen Kılıçdaroğlu, bu sözleri yeniden gündeme gelince dediklerini inkar etti. Ancak CHP lideri her ne kadar bu sözlerini inkar etse de, kendi başını çektiği muhalefet tarafından ortaklaşa hazırlanan, Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu'nun kaleme aldığı ve dokunulmaz maddeleri değiştiren metne bizzat önsöz yazdı.

    Önsözünü Kılıçdaroğlu’nun yazdığı CHP’nin Anayasası

    Türkiye'de Yeni Anayasa çalışmalarını konuşuyor. Başkan Erdoğan, değiştirileceği iddia edilen Anayasa'nın ilk 4 maddesi ile ilgili rest çekti. Erdoğan AK Parti Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada "AK Parti'nin ileri gelenleri 'Anayasanın ilk dört maddesinin değişmesini' talep ediyor" diyen Kılıçdaroğlu hedef alarak, CHP Genel Başkanı'na daha önce terör örgütünün televizyon kanalı IMC TV'de yaptığı konuşmayı hatırlattı.

    Bu yayında "YÖK'ü kaldıralım. Seçim yasasını değiştirelim. Anayasa'yı değiştirelim. Anayasa'nın 2. ve 3. maddeleri değişebilir" diyen Kılıçdaroğlu, bu sözlerini unutarak Yeni Anayasa tartışması üzerinden Başkan Erdoğan'ı hedef aldı.

    Kılıçdaroğlu'nun terör örgütü kanalında yaptığı konuşmanın yanı sıra hazırlattığı Yeni Anayasa Taslağı'nda da değiştirilemez maddeleri hedef aldığı ortaya çıktı.

    CHP'NİN ANAYASASINDAN TÜRK VE ATATÜRK ÇIKARILMIŞ
    Arşivler Kılıçdaroğlu'nun yalanlarını bir kez daha ortaya döktü. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatı ile İstanbul Milletvekili Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu, "Demokratik muhalefetin anayasa değişikliği için izlenmesi gereken yol haritasını" yazdı. "Yasama Yetkisi Devredilemez" adlı bir kitapçık hazırladı. Kitapçığın önsözünü de bizzat Kılıçdaroğlu yazdı.

    ANAYASA'NIN 2. MADDESİ
    Yedi bölümden oluşan kitapçıkta Anayasa'nın değiştirilemez olan maddelerinden ikincisinde değişiklik öngörülüyor. Bugünkü anayasanın 2. Madde'sinde, "Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, millî dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk devletidir." yazarken, CHP'nin değişiklik önerisinde ise, "Türkiye Cumhuriyeti, insan haklarına ve başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir" ifadeleri kullanılıyor. Yani bugünkü anayasada yer alan "Atatürk Milliyetçiliği" ifadesini çıkarılmış ve yerine "İnsan haklarına dayanan laik ve demokratik sosyal hukuk devleti" ifadesi eklenmiş.

    TÜRK, TÜRKİYE KAVRAMLARI YOK
    Kitapçıkta başka değişiklik önerileri de var. "Yeni anayasa" için yapılması gerekenlerin sıralandığı bölümde, "Türk Vatandaşlığı" kavramı yerine Anayasal Yurttaşlık anlamında "Anayasal Yurtseverlik", Türkiye yerine "Ülke", Türkiye Devleti yerine "Cumhuriyet", Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı yerine "Türkiye Cumhuriyeti insanı" kavramlarının kullanılması tavsiye ediliyor.

    Kılıçdaroğlu'nun önsözünü yazdığı kitapçıktaki ifadeler aynen şöyle:
    "Anayasal yurtseverlik gereği, en siyasal nitelik taşıyan söylemlerde bile kapsayıcı ve kucaklayıcı kavramlar öne çıkarılmalı: bir yandan, eşitlik/yurttaşlık/laiklik; öte yandan, insan hakları/demokrasi/hukuk devleti. Benzer şekilde; anayasal deyimlerin kullanılması sırasında kapsayıcı vurgular yeğlenmelidir: Türkiye (ülke), Türkiye Devleti/ Cumhuriyeti (devlet) ve Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı (insan)."

    TERÖR ÖRGÜTLERİYLE İŞ BİRLİĞİNE "DEMOKRATİK MUHALEFET" KILIFI
    Kavramların anlamına yer verilen kitapçıkta, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile HDP sözcülerinin kullandığı "Demokratik muhalefet" ifadesi şöyle açıklanmış: "CHP öncülüğünde kurulan ve İyi Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti'yi kapsamına alan Millet İttifakı ile HDP (Halkların Demokratik Partisi) ve TİP (Türkiye İşçi Partisi) ekseninde yürütülen muhalefet için kullanılan kavram."

    HDP'YE AÇIK ÇAĞRI
    Kitapçıkta HDP'ye de açık çağrı yapılıyor. "CHP öncülüğünde oluşan Millet İttifakı içerisinde yer alan partiler kadar, HDP ve TİP gibi muhalefette yer alan partileri de kapsamına alan 'demokratik muhalefet', CBHS olarak adlandırılan 'tek kişi yönetimi'ni aşmaya özgü muhalefet yol ve yöntemlerini geliştirme ve uygulamaya koyma tarihsel sorumluluğu ile karşı karşıya bulunuyor" deniyor.

        'TÜRK MİLLETİ, ATATÜRK' RAHATSIZLIĞI
        Yasama ve yargı yetkileriyle ilgili anayasanın 7. ve 9. maddelerine değinirken "Türk Milleti adına" ifadesini çıkarak kullanılıyor. Bu madde şöyle yazılmış:
        "Yasama yetkisi, TBMM'nindir. "Bu yetki devredilemez" (madde 7)
        Yargı yetkisi, tarafsız ve bağımsız mahkemelerce kullanılır (madde 9)(8)"

        Maddelerin bugünkü hali ise şöyle:
        "Madde 7: Yasama yetkisi Türk milleti adına Türkiye Büyük Millet Meclisi'nindir. Bu yetki devredilemez.
        Madde 9: Yargı yetkisi, Türk milleti adına bağımsız ve tarafsız mahkemelerce kullanılır."

        ORTAK ANAYASA METNİNDE DE DEĞİŞTİRDİLER!
        CHP'nin, Kaboğlu imzalı kitapçığıyla aynı dönemde Millet İttifakı'ndan CHP, İyi Parti, Saadet Partisi ile gizli ortak HDP'nin de ortak Anayasa çalışmaları yaptığı ortaya çıkmıştı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener de çalışmayı reddetmişti. Ancak CHP'li İbrahim Kaboğlu iddiaları doğrulamıştı. Kaboğlu, Ekim 2019'da bir televizyon kanalında katıldığı programda, "HDP birlikte çalışıyoruz diyor, İyi Parti reddediyor. Sizin görüşmeniz oldu mu? Niye böyle diyorsunuz diye cevaplama şansınız oldu mu?" sorusuna şu yanıtı vermişti:
        "Bu konu esasen 2018 Ocak ve Nisan ayında dört parti arasında yapılan anayasa çalışmasına ilişkin bir bilgidir. Doğrudur. CHP, HDP, SP ve İyi Parti uzmanlarıyla, yetkilileriyle bir ortak paydalar oluşturan bir anayasa raporu hazırlandı. Ama bu 2018 yılının başlarında yapılan bir çalışmaydı. Dolayısıyla bugün belirttiğim gibi adil yargılanma hakkı yasa çalışmaları üzerinde yapılan çalışmadır."

        İyi Parti'nin HDP ile çalışmaktan rahatsız olup olmadığı sorusuna da "Bu çalışma yapıldı. Dolayısıyla yapılan çalışma sırasında neler konuşulduğunu söylemek uygun düşmez. Ama dört partinin katılımıyla bir anayasaya çalışması yapıldı" karşılığını verdi.

        Üstelik Kılıçdaroğlu da, 21 Haziran 2018'te canlı yayında, "Biz daha önceden yani seçimler daha gündemde yokken Millet İttifakı'nı oluşturan partiler olarak bir araya geldik zaten. Bir anayasa değişikliği için neler yapabiliriz diye ilkeler belirlendi ve o komisyonun başkanlığı da sayın Kaboğlu yapıyordu. Kaboğlu bir anayasa hukukçusu. Sayın Kaboğlu dört partinin anayasa değişikliğinde ilkeler üzerinde bir anlaşma metni hazırlandı" demişti.

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