İşte Kılıçdaroğlu'nun önsözünü yazdığı CHP'nin Yeni Anayasası! İlk 4 madde değişti, Atatürk ve Türk milleti çıkarıldı

Türkiye'de Yeni Anayasa çalışmalarını konuşuyor. Başkan Erdoğan, değiştirileceği iddia edilen Anayasa'nın ilk 4 maddesi ile ilgili rest çekti. Erdoğan AK Parti Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada "AK Parti'nin ileri gelenleri 'Anayasanın ilk dört maddesinin değişmesini' talep ediyor" diyen Kılıçdaroğlu hedef alarak, CHP Genel Başkanı'na daha önce terör örgütünün televizyon kanalı IMC TV'de yaptığı konuşmayı hatırlattı.
Bu yayında "YÖK'ü kaldıralım. Seçim yasasını değiştirelim. Anayasa'yı değiştirelim. Anayasa'nın 2. ve 3. maddeleri değişebilir" diyen Kılıçdaroğlu, bu sözlerini unutarak Yeni Anayasa tartışması üzerinden Başkan Erdoğan'ı hedef aldı.
Kılıçdaroğlu'nun terör örgütü kanalında yaptığı konuşmanın yanı sıra hazırlattığı Yeni Anayasa Taslağı'nda da değiştirilemez maddeleri hedef aldığı ortaya çıktı.
CHP'NİN ANAYASASINDAN TÜRK VE ATATÜRK ÇIKARILMIŞ
Arşivler Kılıçdaroğlu'nun yalanlarını bir kez daha ortaya döktü. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatı ile İstanbul Milletvekili Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu, "Demokratik muhalefetin anayasa değişikliği için izlenmesi gereken yol haritasını" yazdı. "Yasama Yetkisi Devredilemez" adlı bir kitapçık hazırladı. Kitapçığın önsözünü de bizzat Kılıçdaroğlu yazdı.
ANAYASA'NIN 2. MADDESİ
Yedi bölümden oluşan kitapçıkta Anayasa'nın değiştirilemez olan maddelerinden ikincisinde değişiklik öngörülüyor. Bugünkü anayasanın 2. Madde'sinde, "Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, millî dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk devletidir." yazarken, CHP'nin değişiklik önerisinde ise, "Türkiye Cumhuriyeti, insan haklarına ve başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir" ifadeleri kullanılıyor. Yani bugünkü anayasada yer alan "Atatürk Milliyetçiliği" ifadesini çıkarılmış ve yerine "İnsan haklarına dayanan laik ve demokratik sosyal hukuk devleti" ifadesi eklenmiş.
TÜRK, TÜRKİYE KAVRAMLARI YOK
Kitapçıkta başka değişiklik önerileri de var. "Yeni anayasa" için yapılması gerekenlerin sıralandığı bölümde, "Türk Vatandaşlığı" kavramı yerine Anayasal Yurttaşlık anlamında "Anayasal Yurtseverlik", Türkiye yerine "Ülke", Türkiye Devleti yerine "Cumhuriyet", Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı yerine "Türkiye Cumhuriyeti insanı" kavramlarının kullanılması tavsiye ediliyor.
Kılıçdaroğlu'nun önsözünü yazdığı kitapçıktaki ifadeler aynen şöyle:
"Anayasal yurtseverlik gereği, en siyasal nitelik taşıyan söylemlerde bile kapsayıcı ve kucaklayıcı kavramlar öne çıkarılmalı: bir yandan, eşitlik/yurttaşlık/laiklik; öte yandan, insan hakları/demokrasi/hukuk devleti. Benzer şekilde; anayasal deyimlerin kullanılması sırasında kapsayıcı vurgular yeğlenmelidir: Türkiye (ülke), Türkiye Devleti/ Cumhuriyeti (devlet) ve Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı (insan)."
TERÖR ÖRGÜTLERİYLE İŞ BİRLİĞİNE "DEMOKRATİK MUHALEFET" KILIFI
Kavramların anlamına yer verilen kitapçıkta, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile HDP sözcülerinin kullandığı "Demokratik muhalefet" ifadesi şöyle açıklanmış: "CHP öncülüğünde kurulan ve İyi Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti'yi kapsamına alan Millet İttifakı ile HDP (Halkların Demokratik Partisi) ve TİP (Türkiye İşçi Partisi) ekseninde yürütülen muhalefet için kullanılan kavram."
HDP'YE AÇIK ÇAĞRI
Kitapçıkta HDP'ye de açık çağrı yapılıyor. "CHP öncülüğünde oluşan Millet İttifakı içerisinde yer alan partiler kadar, HDP ve TİP gibi muhalefette yer alan partileri de kapsamına alan 'demokratik muhalefet', CBHS olarak adlandırılan 'tek kişi yönetimi'ni aşmaya özgü muhalefet yol ve yöntemlerini geliştirme ve uygulamaya koyma tarihsel sorumluluğu ile karşı karşıya bulunuyor" deniyor.