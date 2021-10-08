İşte Kılıçdaroğlu'nun önsözünü yazdığı CHP'nin Yeni Anayasası! İlk 4 madde değişti, Atatürk ve Türk milleti çıkarıldı

CHP'NİN ANAYASASINDAN TÜRK VE ATATÜRK ÇIKARILMIŞ

Arşivler Kılıçdaroğlu'nun yalanlarını bir kez daha ortaya döktü. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatı ile İstanbul Milletvekili Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu, "Demokratik muhalefetin anayasa değişikliği için izlenmesi gereken yol haritasını" yazdı. "Yasama Yetkisi Devredilemez" adlı bir kitapçık hazırladı. Kitapçığın önsözünü de bizzat Kılıçdaroğlu yazdı.

ANAYASA'NIN 2. MADDESİ

Yedi bölümden oluşan kitapçıkta Anayasa'nın değiştirilemez olan maddelerinden ikincisinde değişiklik öngörülüyor. Bugünkü anayasanın 2. Madde'sinde, "Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, millî dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk devletidir." yazarken, CHP'nin değişiklik önerisinde ise, "Türkiye Cumhuriyeti, insan haklarına ve başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir" ifadeleri kullanılıyor. Yani bugünkü anayasada yer alan "Atatürk Milliyetçiliği" ifadesini çıkarılmış ve yerine "İnsan haklarına dayanan laik ve demokratik sosyal hukuk devleti" ifadesi eklenmiş.

TÜRK, TÜRKİYE KAVRAMLARI YOK

Kitapçıkta başka değişiklik önerileri de var. "Yeni anayasa" için yapılması gerekenlerin sıralandığı bölümde, "Türk Vatandaşlığı" kavramı yerine Anayasal Yurttaşlık anlamında "Anayasal Yurtseverlik", Türkiye yerine "Ülke", Türkiye Devleti yerine "Cumhuriyet", Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı yerine "Türkiye Cumhuriyeti insanı" kavramlarının kullanılması tavsiye ediliyor.

Kılıçdaroğlu'nun önsözünü yazdığı kitapçıktaki ifadeler aynen şöyle:

"Anayasal yurtseverlik gereği, en siyasal nitelik taşıyan söylemlerde bile kapsayıcı ve kucaklayıcı kavramlar öne çıkarılmalı: bir yandan, eşitlik/yurttaşlık/laiklik; öte yandan, insan hakları/demokrasi/hukuk devleti. Benzer şekilde; anayasal deyimlerin kullanılması sırasında kapsayıcı vurgular yeğlenmelidir: Türkiye (ülke), Türkiye Devleti/ Cumhuriyeti (devlet) ve Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı (insan)."