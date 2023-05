Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: Asgari ücretten verginin kaldırılması bir devrimdir

"ASGARİ ÜCRETTEN VERGİNİN KALDIRILMASI BİR DEVRİM"

Asgari ücretten verginin kaldırılması bir devrimdir. Bu rahmetli Ecevit'in bir idealiydi ancak uygulayamadı, uygulamak bize nasip oldu. Sermayenin emek düşmanlığı yapmasına izin vermeyiz. Türkiye'nin geleneğinde bu var. Cumhuriyet döneminde bir çok imkansızlıklara rağmen Gazi Paşa emekçileri koruyana birçok düzenleme yaptı. Düzenlemeler toplumu zenginleştirir Türkiye'yi zenginleştirir. Bugün her alanda finanstan tutun dijital teknolojilere kadar emek çeşitlendi, Türk devleti bu emeğin yanında durmak istiyor. Asgari ücretti paranın alım gücünü belirleyip ona göre uygulama yapacağız. Ben yurttaşların aklında kalması için 500 Dolar civarında olacağını söylemiştim. Temmuzda da bütün bunları dikkate alarak düzenleme yapacağız.