Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: Asgari ücretten verginin kaldırılması bir devrimdir

Son dakika haberi... Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, katıldığı televizyon programında asgari ücrete ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Bilgin, "Amacımız memurları da bütün çalışanları da gözetmek ve enflasyon karşısında korumaktır. Sosyal politika tedbirlerini devreye soktuk. Asgari ücret yılda bir defa düzeltiliyordu. Temmuzda da bir ara düzenleme yapmıştık. Bu Temmuzda da bir düzenleme yapacağız" dedi.
Bakan Bilgin'in açıklamasında öne çıkanlar şöyle:
Amacımız memurları da bütün çalışanları da gözetmek ve enflasyon karşısında korumaktır. Sosyal politika tedbirlerini devreye soktuk. Asgari ücret yılda bir defa düzeltiliyordu. Temmuzda da bir ara düzenleme yapmıştık. Bu Temmuzda da bir düzenleme yapacağız. Toplu sözleşme çerçevesinde biz hem memurlarımızla hem işçilerimizle toplu sözleşme yaptık ve bunun tarihleri var. Temmuzda bu düzenlemeyi de yapacağız. Emeklilik maaşlarında da düzenleme yaptık. En düşük emekli maaşını yükselttik. Yeni bir çalışma daha yapıyoruz.
"ASGARİ ÜCRETTEN VERGİNİN KALDIRILMASI BİR DEVRİM"
Asgari ücretten verginin kaldırılması bir devrimdir. Bu rahmetli Ecevit'in bir idealiydi ancak uygulayamadı, uygulamak bize nasip oldu. Sermayenin emek düşmanlığı yapmasına izin vermeyiz. Türkiye'nin geleneğinde bu var. Cumhuriyet döneminde bir çok imkansızlıklara rağmen Gazi Paşa emekçileri koruyana birçok düzenleme yaptı. Düzenlemeler toplumu zenginleştirir Türkiye'yi zenginleştirir. Bugün her alanda finanstan tutun dijital teknolojilere kadar emek çeşitlendi, Türk devleti bu emeğin yanında durmak istiyor. Asgari ücretti paranın alım gücünü belirleyip ona göre uygulama yapacağız. Ben yurttaşların aklında kalması için 500 Dolar civarında olacağını söylemiştim. Temmuzda da bütün bunları dikkate alarak düzenleme yapacağız.