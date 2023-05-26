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    • 26.05.2023 23:03
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    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: Asgari ücretten verginin kaldırılması bir devrimdir

    Son dakika... Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, katıldığı televizyon programında asgari ücrete ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Bilgin, "Amacımız memurları da bütün çalışanları da gözetmek ve enflasyon karşısında korumaktır. Sosyal politika tedbirlerini devreye soktuk. Asgari ücret yılda bir defa düzeltiliyordu. Temmuzda da bir ara düzenleme yapmıştık. Bu Temmuzda da bir düzenleme yapacağız" dedi. Ayrıca asgari ücretten verginin kaldırılmasının bir devrim olduğunu belirten Bakan Vedat Bilgin, "Asgari ücretten verginin kaldırılması bir devrimdir. Bu rahmetli Ecevit'in bir idealiydi ancak uygulayamadı, uygulamak bize nasip oldu." ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Bakan Bilgin’den asgari ücret açıklaması!

    Son dakika haberi... Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, katıldığı televizyon programında asgari ücrete ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Bilgin, "Amacımız memurları da bütün çalışanları da gözetmek ve enflasyon karşısında korumaktır. Sosyal politika tedbirlerini devreye soktuk. Asgari ücret yılda bir defa düzeltiliyordu. Temmuzda da bir ara düzenleme yapmıştık. Bu Temmuzda da bir düzenleme yapacağız" dedi.

    Bakan Bilgin'in açıklamasında öne çıkanlar şöyle:
    Amacımız memurları da bütün çalışanları da gözetmek ve enflasyon karşısında korumaktır. Sosyal politika tedbirlerini devreye soktuk. Asgari ücret yılda bir defa düzeltiliyordu. Temmuzda da bir ara düzenleme yapmıştık. Bu Temmuzda da bir düzenleme yapacağız. Toplu sözleşme çerçevesinde biz hem memurlarımızla hem işçilerimizle toplu sözleşme yaptık ve bunun tarihleri var. Temmuzda bu düzenlemeyi de yapacağız. Emeklilik maaşlarında da düzenleme yaptık. En düşük emekli maaşını yükselttik. Yeni bir çalışma daha yapıyoruz.



    "ASGARİ ÜCRETTEN VERGİNİN KALDIRILMASI BİR DEVRİM"
    Asgari ücretten verginin kaldırılması bir devrimdir. Bu rahmetli Ecevit'in bir idealiydi ancak uygulayamadı, uygulamak bize nasip oldu. Sermayenin emek düşmanlığı yapmasına izin vermeyiz. Türkiye'nin geleneğinde bu var. Cumhuriyet döneminde bir çok imkansızlıklara rağmen Gazi Paşa emekçileri koruyana birçok düzenleme yaptı. Düzenlemeler toplumu zenginleştirir Türkiye'yi zenginleştirir. Bugün her alanda finanstan tutun dijital teknolojilere kadar emek çeşitlendi, Türk devleti bu emeğin yanında durmak istiyor. Asgari ücretti paranın alım gücünü belirleyip ona göre uygulama yapacağız. Ben yurttaşların aklında kalması için 500 Dolar civarında olacağını söylemiştim. Temmuzda da bütün bunları dikkate alarak düzenleme yapacağız.

        BÖLGESEL ASGARİ ÜCRET OLUR MU?
        lgesel asgari ücreti gündeme almayı düşünmüyoruz. Bölgesel asgari ücrete gidildiği zaman ülkedeki nüfus hareketliliğini farklı yönlendirebilir. Bu konuda teşvikler var. Sanayisi az olan bölgelere sanayi kurulduğunda teşvikler yapılıyor.

        SENDİKALI İŞÇİ SAYISININ AZLIĞI
        AK Parti hükümeti sendikayı artırmak için e-Devlet üzerinden elektronik üyelik sistemini getirdi. İşçiler işverenin haberi olmadan da üye olabiliyor artık. Kamu çalışanlarında sendikalaşma oranı çok yüksek. İşçilerde de bunu yükseltmek lazım. Bunun için bir işyerinde eğer vergi borcu yoksa işçiler özgürce sendikaya üye olabiliyorsa biz onlara beyaz bayrak veriyoruz ve bazı öncelikler veriyoruz. Bunlarda yetersiz kalacak, yaptığımız kapsamlı bir çalışma var. Sendikalaşmanın önünü yasal olarak da açıyoruz.

        EYT'DE STAJIN SAYILMAMASI
        Staj bir çalışma olarak sayılmıyor, orada biz işçi işveren ilişkisi olmuyor. Çıraklıkta da durum farklı onun içinde bir çalışma yapıyoruz. Biz EYT çalışmasını ben daha bakan değilken çalışmaya başladık. Emekli olacak insanların yaş ortalamasının nereye geleceğine baktık. 50 yaş ortalaması makul bir orandı. Türkiye'nin nüfusu hala genç bir nüfus. Türkiye'de istihdam yarattığımız sürece çalışma yapabileceğimiz insanlar var.

            "BUNDAN SONRA AF OLMAYACAK"
            Türkiye'nin büyümeye devam etmesi lazım. Türkiye yüzde 7 büyüme yaptığı zaman istihdam oranı 1 milyondan fazla oluyor. Bundan sonra af olmayacak. Prim konusunda af olmayacağını söylemek istiyorum.

            "ESAS İŞİ YAPANIN KAMU İŞÇİSİ OLMASI LAZIM"
            Bahsettiğimiz sorunlar parlamenter sistemde asla çözülemeyecek sorunlardı. Başkanlık sitemi bunu çözdü. Bir çok konu daha var önümüzde duran. Taşeron işçiler de var. Esas işi yapan adamların yerine taşeron işçi alınmamalı. Esas işi yapanın kamu işçisi olması lazım. Bu çalışmayı yaptık. Meclise intikal ettiremediğimiz son dosya buydu. yle bir kaç çalışmamız daha var.

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            Haberler Güncel Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: Asgari ücretten verginin kaldırılması bir devrimdir
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