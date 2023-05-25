Muharrem İnce'ye kaset kumpası: CHP-FETÖ-Ankara Kuşu üçgeninde kirli işbirliği

Yurt dışındaki iki ayrı FETÖ'cü Cevheri Güven ve Ali Yeşildağ. Daha Garip olanı şuydu, bir taraftan Fetullahçılar bir taraftan Ankara Kuşu, iki CHP'li yönetici de bunları sosyal medyadan yayan isimler. Özgür Ozan diye birisi, bizzat CHP kongrelerine katılıp konuşma yapan birisi.

Diğeri de aynı CHP ile doğrudan bağlantılı. FETÖ, Ankara Kuşu ve CHP var. Ankara Kuşu'nun eşi de aynı anda Kılıçdaroğlu ile mitinglerde kalp yapıyor.