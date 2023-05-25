Muharrem İnce'ye kaset kumpası: CHP-FETÖ-Ankara Kuşu üçgeninde kirli işbirliği

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, FETÖ kumpası ve CHP'lilerin 'kaset' ve 'para aldı' iddiaları sonrası, 14 Mayıs seçimlerinden birkaç gün önce cumhurbaşkanlığı adaylığından çekildi.
FETÖ'YÜ AKLA RUSYA'YI SUÇLA
Yaşananlar sonrasında Kemal Kılıçdaroğlu, kendisine ve partisine yöneltilen 'şantaj' tepkilerini 'Rusya yaptı' diyerek savuşturmaya çalıştı ve FETÖ'cüleri aklamaya çalıştı. İnce'nin Kılıçdaroğlu lehine Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilmesini sağlamak için yapılan 'montaj kaset' ve 'sahte dekont' kumpası soruşturmasında Ankara Kuşu adlı Twitter hesabının kullanıcısı Oktay Yaşar, Ankara'da gözaltına alınıp tutuklandı.