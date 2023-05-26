Kılıçdaroğlu'nun ortakları birbirine girdi! HDP'li Pervin Buldan'dan Ümit Özdağ'a olay sözler... Ahmet Türk'ten 'Kürdistan' skandalı...

Buldan daha sonra yandaşlarına 28 Mayıs için Kılıçdaroğlu'na oy verme çağrısı yaptı.

'MİLLİYETÇİ TARTIŞMALAR HALKIMIZDA KIRGINLIK YARATTI'

Buldan'ın ardından Ahmet Türk de konuya ilişkin açıklama yaptı. Bölücü ifadeler kullanarak "Kürdistan" skandalına imza atan Türk, "Ümit Özdağ'ın bizim için kayyumla ilgili ortaya koyduğu protokolün bizim için hiçbir anlamı ve önemi yok." dedi.

HDPKK'lı Türk şunları söyledi;

"Son dönemlerde milliyetçi tartışmalar ister istemez halkımıza bir kırgınlık yarattı. Bunun farkındayız. Halkımıza gençlerimize şu mesajı iletmek istiyorum. Sakın oyuna gelmeyin. Protesto etmeniz sandık başına gitmemeniz durumunda Erdoğan iktidarının değirmenine su taşımış olacaksınız. Bu bilinçle hareket etmeniz gerekmektedir. Elbette tercihimiz Kılıçdaroğlu'ndan yana olacaktı. Bu nedenle milliyetçi söylemlerin sonucunda halkımızda bir kırgınlık olduğunu görüyoruz. Aynı kırgınlığı biz de yaşıyoruz. Ama oyuna gelmemek lazım. Bu seçimde bir bütün olarak sandık başında olmamız lazım.

ÖZDAĞ'IN PROTOKOLÜNÜN BİR ANLAMI YOK

Ümit Özdağ'ın bizim için kayyumla ilgili ortaya koyduğu protokolün bizim için hiçbir anlamı ve önemi yok. Biz bu ülkede demokrasinin kalıcı olması için mücadelesini veriyoruz. Bütün anti demokratik gelişmeler karşısında tutumumuz aynı olacak. Kim olursa olsun tutumumuz demokrasiden yana olacak. Kürt halkının özgür geleceğiyle ilgili yaptığımız çalışmalar ve taleplerimiz her zaman gündemde olacak. Bizler için temel talebimiz şudur; Kürdistan'da yerellerin güçlendirilmesi. Kürt halkının demokratik bir Türkiye'de söz ve karar sahibi olacağı bir sürecin başlamasıdır. Biz bunun mücadelesini veriyoruz. Seçimlere çok fazla takılmamak lazım. Kılıçdaroğlu mu, Erdoğan mı gelir? Bizim mücadelemiz aynı olacak. 40 yıldır yürüttüğümüz mücadelenin devamıdır. Tabii ki Kürt halkı büyük bedeller ödedi. Kürt halkı faşizmden yana, faşizmi bu ülkeye taşıyanların yanına yer alması mümkün değil. Kayyum meselesi elbette ki Kürt halkının iradesine bir ipotektir. Bunun farkındayız. Kim gelirse gelsin bu ipoteğe karşı tutumumuzu ortaya koyacağız. Yerel yönetimlerde hiçbir arkadaşımız hakkında dava açılmamış ancak belediye başkanı olduktan sonra davalar açıldı ve sanık durumuna takıldı. Kürt siyasetçileri cezaevinde, dokunulmazlıkları kaldırıldı. Elbette muhalefet de sütten çıkmış bir şey değil ama biz 2 tercihten yana kaldığımız için Kılıçdaroğlu'nun yanında kalıyoruz."