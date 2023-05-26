Kılıçdaroğlu'nun ortakları birbirine girdi! HDP'li Pervin Buldan'dan Ümit Özdağ'a olay sözler... Ahmet Türk'ten 'Kürdistan' skandalı...

7'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ortakları birbirine girdi.
14 Mayıs'ta gerçekleştirilen seçimde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan 2.5 milyon oy fark yiyen Kemal Kılıçdaroğlu seçimlerin 50+1 kuralından ötürü ikinci tura kalmasıyla birlikte milliyetçi pozları kesmeye başladı.
İLK TUR HDP İLE İKİNCİ TUR ÖNCESİ ÜMİT ÖZDAĞ İLE SÖZLENDİ!
İlk tur öncesi HDPKK ile masaya oturan, Kandil'den gelen destek açıklamalarına itiraz etmeyen, FETÖ'cülere KHK sözü veren Kemal Kılıçdaroğlu yaşadığı hezimetin ardından Atatürk portesinin önüne geçerek bir video çekti daha sonra da Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile masaya oturdu.
Daha önce "Kılıçdaroğlu seçilirse iç savaş çıkar" diyen Özdağ'a da bakanlık vereceği konuşulan Kılıçdaroğlu 7 maddelik bir protokol imzaladı.
Seçimler öncesi HDP'ye yerel özerklik sözü veren Kılıçdaroğlu'nun Özdağ ile imzaladığı protokolde, "Türkiye'nin milli ve üniter devlet yapısını hedef alan hiçbir siyasi ve hukuki düzenlemeye izin verilmeyecektir. " ifadeleri yer aldı.
KILIÇDAROĞLU'NUN ORTAKLARI BİRBİRİNE GİRDİ
Ümit Özdağ ile Kılıçdaroğlu'nun imzasının ardından masadan kalkacağı konuşulan HDP Kandil'den gelen talimatlarla birlikte dün Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceklerini açıkladı.
Ancak HDP'li Pervin Buldan bugün yaptığı açıklamada Kılıçdaroğlu'nun yeni ortağı Ümit Özdağ'a olay sözler söyledi.
Özdağ'ın daha önce partilerine yönelik söylediği sözlere dikkat çeken Buldan, Kılıçdaroğlu'nun Özdağ ile attığı imzaların önemsiz olduğunu belirtti.
Kılıçdaroğlu'nun kendilerine söz verdiğini itiraf eden Buldan "O yüzden de ırkçı söylemlerin, faşist söylemlerin bizim açımızdan herhangi bir bağlayıcı tarafı da yoktur" dedi.
Buldan'ın Özdağ'a yönelik kriz çıkaracak ve kirli pazarlığı itiraf eden sözleri şu şekilde;
"Ben Ümit Özdağ'ın da, Sinan Oğan'ın da iki ittifak arasında ve iki ittifak içerisine girerek birçok oyunu bozmak adına böyle bir hamle gerçekleştirdiğini ifade etmek istiyorum. O yüzden biz Ümit Özdağ'ın ne dediğine bakmıyoruz. Ümit Özdağ'ın ırkçı ve faşist söylemlerine asla takılmıyoruz. Bizim için esas olan Sayın Kılıçdaroğlu'nun topluma vermiş olduğu sözlerdir. Sayın Kılıçdaroğlu'nun daha önce yapmış olduğu açıklamalardır. İkinci turda kazanabilmek için Ümit Özdağ ile bir protokol imzalamış olabilirler. Ama bizim için esas olan Sayın Kılıçdaroğlu'nun daha önce topluma yapmış olduğu açıklamalar, vermiş olduğu sözlerdir. Bu kayyum meselesiyle ilgili, hem Kürt sorununun demokratik yöntemlerle çözümüne dair söylemleri hem de Türkiye'nin geleceği açısından demokratikleşme yönünde atılacak adımlara dair söylemleridir. Biz bunu esas alırız ve biz buna bakarız. O yüzden Ümit Özdağ son günlerde ırkçı, faşist söylemleri çok yaygın bir şekilde kullanıyor. Kürt halkına düşmanlığı bir kez daha ortaya koyuyor. Kürt halkı üzerinden bazı oyunları oynamaya çalışıyor. Ama biz bu oyunlara asla ve asla gelmeyeceğiz. Bizim esas meselemiz demokratikleşme meselesidir. Esas meselemiz Türkiye'nin geleceğidir. Türkiye'nin demokratikleşmesidir. O yüzden de ırkçı söylemlerin, faşist söylemlerin bizim açımızdan herhangi bir bağlayıcı tarafı da yoktur"