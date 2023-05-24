Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez açıkladı: "Ordu ve Rize açıklarında keşif sondajı yapılacak"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, katıldığı bir televizyon kanalında soruları yanıtladı. Dönmez, "Doğu Karadeniz'de daha çok petrol emareleri var. 2023 bitmeden hem Ordu açıklarında hem Rize açıklarında keşif amaçlı sondaj yapılacak. Ordu'da beklentimiz doğal gaz, Rize'de petrol." şeklinde konuştu.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
Ulusumuz gittiğimiz her yerde olağanüstü teveccüh gösteriyor. Bizde bugüne kadar büyük keşifler olmamıştı. Hem doğalgaz hem de petroldeki keşifler umudumuzu yeniledi. Doğalgazda arama çalışmalarımız devam ediyor. İkinci fazın hazırlıklarına başladık. 3. fazla ilgili planlarımızı yapıyoruz. 25-30 yıl en az Karadeniz'de üretim planlıyoruz. Dünyada büyük rezervlerde de böyle yapılıyor. Önümüzdeki günlerde Orta Karadeniz'de ve doğu Karadeniz açıklarında planlamalarımız var. Doğu Karadeniz'de daha çok petrol emareleri var.
"FATURA GİTTİ AMA ÖDEME EMRİ GİTMEDİ"
Biz Karadeniz'e bir gemiyle çıktık. Keşifle birlikte 3 gemiye çıktık. Yoğun dönemde 53 gemiye kadar çıktık orada. Boruyu döşemeden yol yaptık denizin altında. Sahayı ürettiğimiz derinlik 2 bin 200 metre. Burada operasyon yapmak Ay'da iş yapmak kadar zor iş. Yapılanlar yüksek teknoloji istiyor. Orada 10 bin personelle çalıştığımız da oldu. Hamdolsun zamanında yaptık. Fatura gitti ama ödeme emri gitmedi. Mayıs'ın sonuna kadar süreç devam ediyor. 15 milyon 785 bin 586 aboneye okuma bildirimi yapıldı ama sıfır bedelli olarak gitti. 8.425 milyar lira bu destek. Toplam tutar 10 milyar lirayı geçer. Hazirandan sonra mutfak da devreye girecek. Bununla birlikte 40 milyar liraya yaklaşır gazın tutarı. Buradaki kazancı vatandaşlarımıza yansıtacağız. TPAO'nun yüzde 100'ü devlete ait. Bu keşiften hem devletimiz hem de milletimiz faydalanacak.
"ORDU VE RİZE AÇIKLARINDA KEŞİF AMAÇLI SONDAJIMIZ OLACAK"
500 milyar dolarlık gazımız var. Geçen yıl anormal bir fiyatlama vardı. Onun için geçen yıl bu rakam 1 trilyon dolardı. 2023 bitmeden hem Ordu açıklarında hem Rize açıklarında keşif amaçlı sondajımız olacak. Ordu'da beklentimiz doğalgaz, Rize'de Petrol. Her rafineri her petrolü işlemez. Esma Çevik'in kalitesi 36 ıph. Bu oldukça kaliteli petrol. Bu meşhur brent petrol. Cudi Gabar bölgesinde keşfettik. Nisan'da Cumhurbaşkanımızın açıkladığı petrol 41.1 ıph. Çok yüksek kaliteli petrol. Geçtiğimiz yılı günlük 80 bin varille kapattık. Esma Çevik'le birlikte 100 bin günlük varile çıkacağız. Böylelikle yüzde 12'ye çıkacağız.