Başkan Erdoğan'dan Esenler Halk Buluşması'nda önemli açıklamalar

Bu meydanda dosta güven ülkelerimizin hasımlarına korku salan dirayetli bir duruş var. Şu coşkuyu görüp de duygulanmamak mümkün mü? Rabbim yol arkadaşlığımızı daim eylesin. 7 Mayıs Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde tarihe geçen bir miting yapmıştık. 1 milyon 700 bin kardeşimiz toplanmıştı. Tabii bu birilerine korku vermiştik. Yüzde 90'la 14 Mayıs'ta dünyaya demokrasi örneği verdik. Dünyada böyle bir şey bulamazsınız. Dünyada yüzde 30-40. Esenler milletvekilliği seçiminde İstanbul'da birinci oldu. Cumhurbaşkanlığında da Avrupa Yakası'nın birincisi oldu.

"İNSANIMIZ İSTİKRAR SÜRSÜN TÜRKİYE BÜYÜSÜN DİYOR"

Yüzde 62'yi aşan oy oranıyla şahsıma teveccüh gösteren kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. İlk turda rakiplerimize hatrı sayılır fark ettik. Sonuçların açıklamasıyla birlikte parlamento seçimleri defteri kapandı. Milletimiz 322 milletvekilini Cumhur İttifakı'na vererek hangi irade tarafından yönetilmek istediğini beyan etti. Millet İttifakı ne yapıyor? Ne yapacaksınız, siz parlamentonun dışında kaldınız. Parlamentoya sırtını dayamadıktan sonra yapabileceğin bir şey yok. Sen nasıl kanun çıkaracaksın? Esenler sana yol vermedi Bay Bay Kemal. İnsanımız istikrar sürsün Türkiye büyüsün diyor.