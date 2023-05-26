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    • 26.05.2023 18:33
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    Başkan Erdoğan'dan Esenler Halk Buluşması'nda önemli açıklamalar

    Son dakika haberi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 28 Mayıs'taki ikinci tur öncesinde vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor. Erdoğan, Esenler Halk Buluşması'nda önemli açıklamalarda bulunuyor. "Alanda resmi rakam 90 bin, yollarda 50 bin. 140 bin." diyen Başkan Erdoğan, "Esenler sandıkları patlatarak sesini duyuracak demek." ifadelerini kullandı.

    takvim.com.tr
    Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 28 Mayıs'taki ikinci tur öncesinde vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor. Erdoğan, Esenler Halk Buluşması'nda önemli açıklamalarda bulunuyor.

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    Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

    140 BİN KİŞİ VAR
    Biz esenleri çok seviyoruz. Bu muhteşem kalabalığın toplandığı meydan sevilmez mi? Alanda resmi rakam 90 bin, yollarda 50 bin. 140 bin. Bu pazar günü Esenler sandıkları patlatarak sesini duyuracak demek. Pazar günü Esenler bir başka ses verecek. Sizleri en kalbi duygularımla muhabbetle selamlıyorum.

    Sizlerin vasıtasıyla tüm Esenler'i selamlıyorum. Bizlere sizin şu sevginizi bahşeden Rabbime hamd ediyorum. Siz bizi hiçbir zaman yanıltmadınız. Aşkla şevkle Esenler her zaman sandıkta patladı. Bugün bu meydanda gönülden gönüle giden o gizli yol var.

    Bu meydanda dosta güven ülkelerimizin hasımlarına korku salan dirayetli bir duruş var. Şu coşkuyu görüp de duygulanmamak mümkün mü? Rabbim yol arkadaşlığımızı daim eylesin. 7 Mayıs Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde tarihe geçen bir miting yapmıştık. 1 milyon 700 bin kardeşimiz toplanmıştı. Tabii bu birilerine korku vermiştik. Yüzde 90'la 14 Mayıs'ta dünyaya demokrasi örneği verdik. Dünyada böyle bir şey bulamazsınız. Dünyada yüzde 30-40. Esenler milletvekilliği seçiminde İstanbul'da birinci oldu. Cumhurbaşkanlığında da Avrupa Yakası'nın birincisi oldu.

    "İNSANIMIZ İSTİKRAR SÜRSÜN TÜRKİYE BÜYÜSÜN DİYOR"
    Yüzde 62'yi aşan oy oranıyla şahsıma teveccüh gösteren kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. İlk turda rakiplerimize hatrı sayılır fark ettik. Sonuçların açıklamasıyla birlikte parlamento seçimleri defteri kapandı. Milletimiz 322 milletvekilini Cumhur İttifakı'na vererek hangi irade tarafından yönetilmek istediğini beyan etti. Millet İttifakı ne yapıyor? Ne yapacaksınız, siz parlamentonun dışında kaldınız. Parlamentoya sırtını dayamadıktan sonra yapabileceğin bir şey yok. Sen nasıl kanun çıkaracaksın? Esenler sana yol vermedi Bay Bay Kemal. İnsanımız istikrar sürsün Türkiye büyüsün diyor.

        KOALİSYONLARIN ACISINI ÇOK ÇEKTİK, ARTIK ÇEKEMEYİZ
        Önümüzde 2. tur var. Sandıklara giderek yarım kalan işimizi çok daha güçlü bir şekilde tamamlayacağız. Yasama ile yürütmenin daha iyi iş birliği içinde çalışmasını sağlayacak şekilde oylarımızı kullanacağız. Burada bir çift başlılık oluşmasına izin verebilir miyiz? Biz koalisyonların acısını geçmişte çok çektik. Bu acıları artık çekemeyiz. Devlet organları arasındaki çekişmelerin bedelini çok ağır ödedik. Ecevit'in önüne Anayasa kitapçığını fırlatanların nobran tavrı milletimizin milyarlarcasına mal oldu. Şimdi Bay Bay Kemal o kitapçığı fırlatanlarla yürüyor.


        "SİYASET KURUMU HİZMET VE ESER YERİNE KRİZ ÜRETTİ"
        Siyaset kurumu hizmet ve eser yerine kriz üretti. Ne zaman Yasama, Yürütme ve Yargı uyum içerisinde çalıştı ülkemiz de o zaman güç kazandı. Batı bunu hazmedemedi. Hazmedemeyince bütün dergilerinde Erdoğan'ı yıkmalıyız dediler. Siz oldukça yıkamazlar. Dersi en güzel şekilde bunlara vereceğinizi inanıyorum. Demokrasimiz en güçlü konumuna bu dönemde çıktı. Terörle mücadele en güçlü mücadele bu dönemde verildi. Bölgeler arasındaki gelişmişlik farkları bu dönemde giderildi.

        Bizden önce yapılamamasının sebebi güçlü yönetimin olmayışıdır. Bu iklimin zedelenmesine müsaade etmeyeceğiz. Durmak yok yola devam diyeceğiz. Bunun için pazara kadar kapı kapı dolaşacağız. İstanbul demek Türkiye demektir. Burada ülkemizin tüm illerinden insanlar bulunuyor. Esenler de en kozmopolit ilçelerimizden. Burada Alevisiyle Sunnisiyle Türküyle Kürdüyle bir arada yaşıyor. Eseneler'de ayrılık gayrılık yok. Burada huzur var, hizmet var, kardeşlik ve birlik var. Kentsel dönümşümde önemli mesafeler aldık. Son 10 yılda 60 bin konutu yeniledik. Türkiye'nin en büyük kentsel dönüşüm projesini burada gerçekleştiriyoruz. 15 Temmuz Hizmet Bahçesi hizmete girdi. Türkiye'nin en büyüklerinden olacak ikinci millet bahçesinin çalışmaları devam ediyor.

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        Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar
        Haberler Güncel Başkan Erdoğan'dan Esenler Halk Buluşması'nda önemli açıklamalar
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