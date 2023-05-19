Kemal Kılıçdaroğlu'nun tutarsız siyaseti: Basmadığı tuş kalmadı! İkinci tur için milliyetçiliği seçti...

7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu tutarsız siyasetiyle gündemde...
FARK YEDİ MİLLİYETÇİ KESİLDİ
14 Mayıs seçimlerinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan 'dan 2.5 milyondan fazla oy fark yiyen Kemal Kılıçdaroğlu önce Atatürk portresinin önüne geçerek milliyetçilik pozu kesti.
Dün de kameralar karşısına geçerek asılsız iddialarda bulunan Kılıçdaroğlu milliyetçi söylemlerin dozunu artırarak terör örgütleri ile temaslarını perdelemeye çalıştı.
Ancak HDPKK'nın oyunu alabilmek için Kandil'den gelen destek açıklamalara sessiz kalan, Selahattin Demirtaş'ı serbest bırakacağını vadeden FETÖ için KHK sözü veren Kılıçdaroğlu'nun bu söylemleri ikiyüzlülük olarak yorumlandı.
GİYMEDİĞİ GÖMLEK KALMADI
Zaman zaman kendisini demokrat olarak tanımlayan Kılıçdaroğlu muhafazakar tabanın oyunu alabilmek için de Saadetliler tarafından "Mücahit Kemal" ilan edilmişti. Milliyetçilik nutuklarının ardından "Bozkurt Kemal" ifadeleriyle dahaya alınan Kılıçdaroğlu'nun bu tutarsız siyaseti büyük tepki çekti.
Hürriyet Yazarı Abdülkadir Selvi de bu duruma dikkat çekerek "Kılıçdaroğlu işine gelince Mücahit Kılıçdaroğlu oluyor, işine gelince Başbuğ Kılıçdaroğlu oluyor, işine gelirse Fatih Erbakan'dan daha hızlı Erbakancı kesiliyor. Kılıçdaroğlu her şey oluyor da bir şey olamıyor. Tutarlı olamıyor." ifadelerine yer verdi.
Abdülkadir Selvi, Kılıçdaroğlu'nun bu tutarsızlığını ve ikinci tur stratejisini "Kılıçdaroğlu, milliyetçilik gömleğini giydi" başlığıyla kaleme aldı.
Selvi şunları yazdı;
"Seçimlerden yenilgiyle çıkan Kılıçdaroğlu, kampanya ekibini değiştirdi. Onursal Adıgüzel'i görevden aldı. İkinci tur seçimler için stratejisini oluşturdu.
Kılıçdaroğlu üç ayaklı bir strateji belirledi.
1- Sinan Oğan'ın desteğini almak ve milliyetçi oyları yanına çekebilmek için PKK ve FETÖ konusunda konuştu.
2- Erdoğan'ı hedef aldı. Keskin bir dil kullandı. Rakibini mülteciler, Hizbullah ve dolar üzerinden vurmaya çalıştı.
3- İlk tur seçimlerde yaşanan hayal kırıklığı nedeniyle moralsiz olan muhalif seçmeni sandığa çekmek için "Vatanını seven sandığa gelsin" dedi.
Bu kez masaya vurmadı ama her sözünün başında "Erdoğan" dedi, her sözünün sonunu "nokta" diye bitirdi.
SİNAN OĞAN'A MESAJLAR
İlk turda Kandil'in, HDP'nin ve FETÖ'nün desteğini sağlamıştı. Ancak seçimlerde Kandil'in desteğinin, FETÖ'nün kirli kaset kumpaslarının CHP'ye zarar verdiği ortaya çıktı. Kılıçdaroğlu ikinci turda rotayı milliyetçiliğe kırdı. Hedef olarak Sinan Oğan'ı seçti. Sinan Oğan hangi şartları ileri sürdüyse Kılıçdaroğlu, "Ben varım" dedi. O yönde adım attı. Bırakın cumhurbaşkanı yardımcılığını ve bakanlığı, Sinan Oğan CHP'nin tapusunu istese vermeye hazır.
PKK'YA PKK DİYEMEDİ
Sinan Oğan, "FETÖ, PKK ve Hizbullah Terör Örgütü başta olmak üzere terör örgütleri ile mesafe olmazsa olmazlarımız. Terör örgütleriyle arasına mesafe koymayan gelmesin" demişti. Kılıçdaroğlu, mesajı aldı.
1- PKK ile arasına mesafe koymak için, "Terör örgütleriyle masaya oturmayacağım" dedi. Ama PKK'ya PKK diyemedi.
FETÖ HAMLESİ
2- FETÖ desteğini gölgelemek için, "Mehmetçiğe kumpas kuranlarla yan yana durmayacağım" diye konuştu. Kumpas döneminin Adalet Bakanı Sadullah Ergin CHP listelerinden milletvekili seçildi. Kumpas döneminin İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin İYİ Parti milletvekili oldu. Taraf gazetesinde yazdığı dönemde FETÖ'ye güzellemeler yapan Yüksel Taşkın CHP Genel Başkan Yardımcısı ve bu seçimde İzmir milletvekili oldu. Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı Fatih Gürsul ise FETÖ'den hapiste. FETÖ'nün 17-25 Aralık kumpas kasetlerini Meclis kürsüsünden Kılıçdaroğlu yayınladı. FETÖ'yle birlikte 15 Temmuz'a kontrollü darbe dedi. CHP Genel Başkanlığı'na FETÖ'nün Baykal'a kurduğu kaset kumpası ile gel, cumhurbaşkanlığı seçiminde rakibin Muharrem İnce FETÖ'nün ürettiği sahte kasetlerle tasfiye edilsin. Sen şimdi çık, kahraman orduya kumpastan söz et. O zaman şimdiye kadar niye işbirliği yaptın?
MÜLTECİLER
3- Sinan Oğan'ın saydığı 5 şarttan biri, "Sığınmacıların gönderilmesi"ydi. Kılıçdaroğlu, "Tüm mültecileri evlerine göndereceğim" dedi.
4- Sinan Oğan, terör örgütlerini sayarken Hizbullah'a da özel bir yer ayırmıştı. Hatta, "Ne domuz bağı ne Kandil dağı" demişti. Kılıçdaroğlu, Erdoğan kazanırsa, "Domuz bağıyla adam öldürenler iktidar olacak" diye konuştu.
İKİ SEÇİM ARASI MİLLİYETÇİLİK
Kılıçdaroğlu rotayı milliyetçiliğe kırdı ama milliyetçilik iki seçim arasında giyilecek mevsimlik gömlek değil ki. İlk turda Kandil'den destek açıklaması yapan PKK baronlarına itiraz etme, Öcalan özgürlüğüne kavuşacak diyenlere ses çıkarma, Van mitinginde, "Dişe diş kana kan seninleyiz Öcalan" diye slogan atanları susturma, sonra çık bir numaralı Türk milliyetçisi kesil. Daha iki gün önce HDP, Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı aldı. Duran Kalkan, Kandil'den Kılıçdaroğlu'na destek açıklaması yaptı. Bunu nereye koyacağız? Terör örgütleriyle masaya oturmam derken bile PKK diyemiyor. Irak ve Suriye tezkeresine hayır dediği için özeleştiri yapmıyor.