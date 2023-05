Kemal Kılıçdaroğlu'nun tutarsız siyaseti: Basmadığı tuş kalmadı! İkinci tur için milliyetçiliği seçti...

GİYMEDİĞİ GÖMLEK KALMADI

Zaman zaman kendisini demokrat olarak tanımlayan Kılıçdaroğlu muhafazakar tabanın oyunu alabilmek için de Saadetliler tarafından "Mücahit Kemal" ilan edilmişti. Milliyetçilik nutuklarının ardından "Bozkurt Kemal" ifadeleriyle dahaya alınan Kılıçdaroğlu'nun bu tutarsız siyaseti büyük tepki çekti.

Hürriyet Yazarı Abdülkadir Selvi de bu duruma dikkat çekerek "Kılıçdaroğlu işine gelince Mücahit Kılıçdaroğlu oluyor, işine gelince Başbuğ Kılıçdaroğlu oluyor, işine gelirse Fatih Erbakan'dan daha hızlı Erbakancı kesiliyor. Kılıçdaroğlu her şey oluyor da bir şey olamıyor. Tutarlı olamıyor." ifadelerine yer verdi.

Abdülkadir Selvi, Kılıçdaroğlu'nun bu tutarsızlığını ve ikinci tur stratejisini "Kılıçdaroğlu, milliyetçilik gömleğini giydi" başlığıyla kaleme aldı.

Selvi şunları yazdı;

"Seçimlerden yenilgiyle çıkan Kılıçdaroğlu, kampanya ekibini değiştirdi. Onursal Adıgüzel'i görevden aldı. İkinci tur seçimler için stratejisini oluşturdu.

Kılıçdaroğlu üç ayaklı bir strateji belirledi.

1- Sinan Oğan'ın desteğini almak ve milliyetçi oyları yanına çekebilmek için PKK ve FETÖ konusunda konuştu.

2- Erdoğan'ı hedef aldı. Keskin bir dil kullandı. Rakibini mülteciler, Hizbullah ve dolar üzerinden vurmaya çalıştı.

3- İlk tur seçimlerde yaşanan hayal kırıklığı nedeniyle moralsiz olan muhalif seçmeni sandığa çekmek için "Vatanını seven sandığa gelsin" dedi.

Bu kez masaya vurmadı ama her sözünün başında "Erdoğan" dedi, her sözünün sonunu "nokta" diye bitirdi.

SİNAN OĞAN'A MESAJLAR

İlk turda Kandil'in, HDP'nin ve FETÖ'nün desteğini sağlamıştı. Ancak seçimlerde Kandil'in desteğinin, FETÖ'nün kirli kaset kumpaslarının CHP'ye zarar verdiği ortaya çıktı. Kılıçdaroğlu ikinci turda rotayı milliyetçiliğe kırdı. Hedef olarak Sinan Oğan'ı seçti. Sinan Oğan hangi şartları ileri sürdüyse Kılıçdaroğlu, "Ben varım" dedi. O yönde adım attı. Bırakın cumhurbaşkanı yardımcılığını ve bakanlığı, Sinan Oğan CHP'nin tapusunu istese vermeye hazır.