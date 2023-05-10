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    • 10.05.2023 17:41
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    • 10.05.2023 17:54
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    ABD'nin küresel tetikçileri Başkan Erdoğan'ı hedef aldı seçim sonrası kaos çağrısı yaptı! Dikkat çeken analiz: "Erdoğan gitsin koalisyon da tutmaz"

    7'li koalisyonun en büyük destekçisi küresel çetenin medyası, seçime günler kala Başkan Erdoğan düşmanlığı üzerinden yayınlarını sürdürüyor. Amerikan derin devletinin ve küresel çetenin sesi olan Foreign Policy dergisi Türkiye'deki seçimlerle ilgili yeni bir analiz yayınladı. Geçtiğimiz ay yayınladığı analizde Kılıçdaroğlu'nun tek şansının terörün örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP olduğunu yazan dergi, 7'li koalisyonun 14 Mayıs'ta kaybedeceğini anlayınca seçim sonrası sokakların karışabileceğini iddia ederek adeta kaos çağrısı yaptı. Öte yandan skandal bir başlıkla Başkan Erdoğan'ın yenilgisinin dünya çapında bir zafer olacağı yazan The Washington Post gazetesi 14 Mayıs'taki seçimlerin sonrasında koalisyonun istikrar değil kaos getireceğini yazdı. Gazete Erdoğan bir sonraki seçimde Başbakan olarak iktidar olabileceğini belirtti.

    Özel haber
    takvim.com.tr
    Seçim sonrası kaos çağrısı!

    ABD'nin başını çektiği küresel çetenin basın ayağındaki tetikçiler, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olduğu 7'li koalisyonun arkasına dizildi. 7'li koalisyonun en büyük destekçisi uluslarası medya, seçime günler kala Başkan Erdoğan düşmanlığı üzerinden yayınlarını sürdürüyor.

    FP'DEN SKANDAL BAŞLIK
    Amerikan derin devletinin ve küresel çetenin sesi olan Foreign Policy dergisi Türkiye'deki seçimleri yakından takip ediyor. Başkan Erdoğan düşmanlığı üzerinden 7'li koalisyonu açık bir şekilde destekleyen dergi "Evet, Erdoğan'ın iktidarı bu hafta sonu bitebilir" başlıklı skandal bir analiz yayınladı.

    ABD TETİKÇİSİ GAZETEDE DİKTATÖR BENZETMESİ
    Alçak iftiralarla Başkan Erdoğan'a saldıran dergi yine diktatör benzetmesini kullandı. Başkan Erdoğan'a halk tarafından güçlü bir desteğe sahip olduğunu itiraf eden dergi analizde, "Erdoğan gerçekten de popüler bir lider. Yüzde 40 ile yüzde 45 arasında bir desteği yönetiyor, 20 yıllık iktidardan sonra hiç de azımsanmayacak bir başarı." ifadelerine yer verirken alçak ifadelerle Suriye'deki terör örgütü PKK/PYD ile onun siyasi uzantısı HDP'yi Kürtlerle ilişkilendirmeye çalıştı.

    Yaşanan küresel krizi görmezden gelerek Türkiye'de enflasyonun seçimlerde belirleyeceği olacağını iddia eden dergi 7'li koalisyonun nasıl oluştuğunu belirtirken terör örgütü PKK'nın siyasi ayağı HDP'yi Kürt yanlısı olarak tanımlayarak büyük bir skandal imza attı. Dergi, haberi "Altı parti, Kürt yanlısı HDP'nin ek desteğiyle, tek cumhurbaşkanı adayı CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu altında bir araya geldi. Son ankete göre Kılıçdaroğlu oyların yüzde 50,9'unu elinde tutuyor." ifadeleriyle servis etti.



    BAŞKAN ERDOĞAN'I HEDEF ALDI
    Alçak iftiralarla seçimlerde hile yapıldığını iddia eden ABD'nin küresel tetikçiliğini yapan dergi, "Erdoğan'ın az farkla kazandığı referandum, yaygın dolandırıcılık iddialarıyla gölgelendi." ifadeleriyle Başkan Erdoğan'ı hedef aldı.

    Türkiye'deki demokrasi geleneğini, "Türkiye gibi şahsiyetçi otokrasilerde, iktidarını kaybeden hükümdarlar muhtemelen hapse veya sürgüne gidecek, dolayısıyla iktidara tutunmak için her şeyi riske atıyorlar." ifadeleriyle küçümseyen ABD tetikçisi FP Başkan Erdoğan'ın anketlerde önde olmasına rağmen seçimi kaybedeceğini ima etti. Senaryo adı altında muhalefete sokak çağrısı yapan dergi analizinde, "Benzer şekilde, Erdoğan'ı nihayet yenme konusunda iyimser olan muhalefet destekçileri, seçime hile karıştırıldığını veya sonucunun reddedildiğini düşünürlerse muhtemelen sokaklara döküleceklerdir." şeklinde ifadelere yer verdi.

        BAŞKAN ERDOĞAN'A ALÇAK TEHDİT: YENİLGİYİ KABUL ET
        Başkan Erdoğan'ı tehdit eden ABD tetikçisi dergi, skandal ifadeler kullandı. Türkiye'deki bağımsız mahkemeleri ve sistemi hem eleştirirken hem de AK Parti ve Başkan Erdoğan'a karşı hareket etmesi halinde destekleyeceğinin sinyalini veren dergi, "Yargılanma ve olası hapis cezası olasılığının düşük olması, Erdoğan'ın yenilgiyi kabul etmesini kolaylaştırıyor. Tüm bunlar, tüm otokrasilerin eşit yaratılmadığını söylemek içindir; Türkiye ne Rusya ne de Çin'dir. Bazılarında seçimler diğerlerinden daha önemlidir ve diktatörler göründüğünden daha zayıftır." değerlendirmesine yer verdi.


        THE WASHİNGTON POST'TAN KILIÇDAROĞLU'NA TAM DESTEK
        Foreign Policy dergisine benzer bir analizle okucuyularının karşısına çıkan ABD'li The Washington Post gazetesi ise, "Erdoğan'ın yenilgisi, dünya çapında liberal demokrasi için bir zaferin işareti olacaktır" ifadelerini kullanarak 7'li koalisyonu desteklediğini ilan etti. Ishaan Tharoor imzalı haberde dikkat çeken bir koalisyon değerlendirmesi de yer aldı.

        AK PARTİ ÜZERİNDEN "DEMOKRASİ" İFTİRASI
        ABD merkezli sözde düşünce kuruluşu olarak sunulan ancak ABD istihbaratı ve ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından desteklenen Freedom House'un raporlarına yer veren gazete, AK Parti'nin iktidara geldiği dönemde "özgürlüğün dünya çapında yayıldığını" yazdığını ancak son 10 yılda küresel "demokratik durgunluğun" merkezine yerleştirdiğini iddia etti.


        KILIÇDAROĞLU'NUN ADINI ÖNE ÇIKARDI
        Türkiye'deki Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni hedef alan gazete, bunun diktatörlük olduğunu iddia ederek, 7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu'nun adaylığını öne çıkardı.


            Başkan Erdoğan'ın kentsel dönüşümle ilgili attığı adımlara karşı duran muhalefete tek kelime etmeden yüzyılın çifte felaketi depremlerle ilgili alçakça hükümeti hedef alan gazete, "Depremin ardından Erdoğan döneminin gevşek gözetimine yönelik sert tavırla vurgulandı." ifadelerini kullanarak 7'li koalisyonu parlatma operasyonuna girişti.

            Kılıçdaroğlu'nu Biden'ı benzeten ABD tetikçisi gazete, Türkiye'deki seçimi 7'li koalisyonun kazanması durumunda Batı ile yakın ilişkiler kuracağını yazdı. Gazete, haberinde, "Türkiye'nin İsveç'in NATO'ya katılımı üzerindeki blokajını çözebilir ve Türkiye'nin Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş konusundaki belirsiz tutumunu NATO mutabakatına yaklaştırabilir." ifadeleri yer verdi.



            GAZETE FETÖ SÖZCÜLERİNE YER VERDİ
            FETÖ'nün işadamları yapılanması TUSKON'da danışman olarak çalışan Ömer Taşpınar'ın eşi Gönül Tol'un sözde analizlerine yer verdi. Gazete, Tol'un, "Seçimlerle iktidarını kaybederse, bu birçok insana otokratik yükselişin tersine çevrilebileceğine dair umut verecek." ifadelerine yer verdi.



            ELİ KANLI TERÖR TUTUKLUSUNA MUHALİF
            Terörden tutuklu eli kanlı HDPKK'lı Selahattin Demirtaş'tan muhalif diye söz eden gazete, "Eleştirmenlerin söylediğine göre uydurma, düzmece suçlamalarla hapse attı veya atmaya teşebbüs etti. Ancak, muhalefete nihayet iktidarını gevşetme umudu vermeye yetecek kadar demokratik sistem yürürlükte." diyerek skandal ifadeler kullandı.

            GAZETE BOMBAYI SONA BIRAKTI
            Başkan Erdoğan'ın seçimi kaybetmesi gerektiğini yazan, Türkiye'nin bir demokrasi olmadığını savunan gazete, 14 Mayıs sonrası senaryolara yer verirkenm muhalefeti yerden yere vurdu.

                MUHALEFETİN ZAFER COŞKUSU KISA ÖMÜRLÜ OLABİLİR
                "Ancak zafer coşkusu kısa ömürlü olabilir" diyerek gazeteci Sarah Dadouch'un analizine yer veren gazete, "Türkiye'nin huysuz olmasıyla ünlü muhalefet partileri, bu seçimler öncesinde farklılıklarını örtmeyi başarmış olsalar da, Kılıçdaroğlu'nun kazanması onu, milliyetçileri, İslamcıları, laikleri ve liberalleri içeren çatı ittifakı içindeki çatışan çıkarlarla mücadele etmeye zorlayacaktır." ifadelerine yer verdi. 7'li koalisyonun Türkiye'ye düzen getirmeyeceğini belirten gazete, "Düzensiz bir koalisyon tutmayabilir veya işlevsiz kalabilir. Ve sonra Erdoğan'ın seçimler yoluyla başbakan olarak geri dönme olasılığı her zaman olacaktır." diyerek seçim sonrası kaosun sinyalini verdi.

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                Haberler Güncel ABD'nin küresel tetikçileri Başkan Erdoğan'ı hedef aldı seçim sonrası kaos çağrısı yaptı! Dikkat çeken analiz: "Erdoğan gitsin koalisyon da tutmaz"
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