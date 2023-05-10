ABD'nin küresel tetikçileri Başkan Erdoğan'ı hedef aldı seçim sonrası kaos çağrısı yaptı! Dikkat çeken analiz: "Erdoğan gitsin koalisyon da tutmaz"

ABD'nin başını çektiği küresel çetenin basın ayağındaki tetikçiler, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olduğu 7'li koalisyonun arkasına dizildi. 7'li koalisyonun en büyük destekçisi uluslarası medya, seçime günler kala Başkan Erdoğan düşmanlığı üzerinden yayınlarını sürdürüyor.
FP'DEN SKANDAL BAŞLIK
Amerikan derin devletinin ve küresel çetenin sesi olan Foreign Policy dergisi Türkiye'deki seçimleri yakından takip ediyor. Başkan Erdoğan düşmanlığı üzerinden 7'li koalisyonu açık bir şekilde destekleyen dergi "Evet, Erdoğan'ın iktidarı bu hafta sonu bitebilir" başlıklı skandal bir analiz yayınladı.
ABD TETİKÇİSİ GAZETEDE DİKTATÖR BENZETMESİ
Alçak iftiralarla Başkan Erdoğan'a saldıran dergi yine diktatör benzetmesini kullandı. Başkan Erdoğan'a halk tarafından güçlü bir desteğe sahip olduğunu itiraf eden dergi analizde, "Erdoğan gerçekten de popüler bir lider. Yüzde 40 ile yüzde 45 arasında bir desteği yönetiyor, 20 yıllık iktidardan sonra hiç de azımsanmayacak bir başarı." ifadelerine yer verirken alçak ifadelerle Suriye'deki terör örgütü PKK/PYD ile onun siyasi uzantısı HDP'yi Kürtlerle ilişkilendirmeye çalıştı.
Yaşanan küresel krizi görmezden gelerek Türkiye'de enflasyonun seçimlerde belirleyeceği olacağını iddia eden dergi 7'li koalisyonun nasıl oluştuğunu belirtirken terör örgütü PKK'nın siyasi ayağı HDP'yi Kürt yanlısı olarak tanımlayarak büyük bir skandal imza attı. Dergi, haberi "Altı parti, Kürt yanlısı HDP'nin ek desteğiyle, tek cumhurbaşkanı adayı CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu altında bir araya geldi. Son ankete göre Kılıçdaroğlu oyların yüzde 50,9'unu elinde tutuyor." ifadeleriyle servis etti.
BAŞKAN ERDOĞAN'I HEDEF ALDI
Alçak iftiralarla seçimlerde hile yapıldığını iddia eden ABD'nin küresel tetikçiliğini yapan dergi, "Erdoğan'ın az farkla kazandığı referandum, yaygın dolandırıcılık iddialarıyla gölgelendi." ifadeleriyle Başkan Erdoğan'ı hedef aldı.
Türkiye'deki demokrasi geleneğini, "Türkiye gibi şahsiyetçi otokrasilerde, iktidarını kaybeden hükümdarlar muhtemelen hapse veya sürgüne gidecek, dolayısıyla iktidara tutunmak için her şeyi riske atıyorlar." ifadeleriyle küçümseyen ABD tetikçisi FP Başkan Erdoğan'ın anketlerde önde olmasına rağmen seçimi kaybedeceğini ima etti. Senaryo adı altında muhalefete sokak çağrısı yapan dergi analizinde, "Benzer şekilde, Erdoğan'ı nihayet yenme konusunda iyimser olan muhalefet destekçileri, seçime hile karıştırıldığını veya sonucunun reddedildiğini düşünürlerse muhtemelen sokaklara döküleceklerdir." şeklinde ifadelere yer verdi.