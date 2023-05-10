ABD'nin küresel tetikçileri Başkan Erdoğan'ı hedef aldı seçim sonrası kaos çağrısı yaptı! Dikkat çeken analiz: "Erdoğan gitsin koalisyon da tutmaz"



THE WASHİNGTON POST'TAN KILIÇDAROĞLU'NA TAM DESTEK

Foreign Policy dergisine benzer bir analizle okucuyularının karşısına çıkan ABD'li The Washington Post gazetesi ise, "Erdoğan'ın yenilgisi, dünya çapında liberal demokrasi için bir zaferin işareti olacaktır" ifadelerini kullanarak 7'li koalisyonu desteklediğini ilan etti. Ishaan Tharoor imzalı haberde dikkat çeken bir koalisyon değerlendirmesi de yer aldı.

AK PARTİ ÜZERİNDEN "DEMOKRASİ" İFTİRASI

ABD merkezli sözde düşünce kuruluşu olarak sunulan ancak ABD istihbaratı ve ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından desteklenen Freedom House'un raporlarına yer veren gazete, AK Parti'nin iktidara geldiği dönemde "özgürlüğün dünya çapında yayıldığını" yazdığını ancak son 10 yılda küresel "demokratik durgunluğun" merkezine yerleştirdiğini iddia etti.