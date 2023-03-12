Kemal Kılıçdaroğlu'nu 'Mücahid' ilan eden Saadet Partililere olay hatırlatma: Bir fırsatını bulsalar, bizi sorgusuz sualsiz boğdururlar

İLK İSYANIN ADRESİ SAADET

Öteki partiler açısından ise tam bir başarısızlık söz konusu. Bu da o partilerin içini karıştırmaya yetti. CHP'ye payanda olan her sağcı-muhafazakâr partinin içinde şimdi ciddi bir kaynama ve tepki var. En sert tepki de Saadet Partisi içinden geldi. Hasan Yaşar imzasıyla Haymana Mutabakatı yayınlayan Saadetliler, Temel Karamollaoğlu'nun CHP'yle ittifakına zehir zemberek bir cevap verdi

Cevabı en çarpıcı biçimde şu cümle özetl-i yordu:

"6 Mart, Milli Görüş tarihine kara bir gün olarak geçmiştir."

Bildirideki şu tespit de yenilir yutulur değildi

"Saadet Partisi'nin mevcut yönetimi davasına ihanet etmiş, milletimizin nezdinde meşruiyetini kaybetmiştir."

Oy tabanını büyük oranda kaybeden Saadet Partisi herhalde sadece Kılıçdaroğlu'na muhafazakâr kesim nezdinde "meşruiyet" kazandırma derdinde.

Bunun ne anlama geldiğini de Milli Görüş çizgisinin önemli isimlerinden Ferman Karaçam, çok daha önce kaleme almıştı.



ERDOĞAN'A BU KİN NEDEN?

Şöyle diyordu Karaçam:

"Recep Tayyip Erdoğan'a olan bu öfke, bu kin nasıl bir şeydir ki kanınız, canınız, ruhunuz bu adamlara öylesine kaynadı da bizim aklımız, vicdanımız bir türlü bunu anlayıp izah edemiyor.

Sahi, havsalam almıyor, bunlar değil miydi, şu anda sizi konuşturdukları televizyonlarından bize; 'Hadi hadi İran'a, bu Cumhuriyeti biz kurduk, sizin yeriniz burada değil, layık olduğunuz yere gidin' diyenler ki, siz çıkıp o televizyonlara Erdoğan'a, onların bile cesaret edemeyeceği cümlelerle saldırıyorsunuz?

Bütün Firavun ve müstekbirlerin toplandığı, Birleşmiş Milletler Meclisi'nin ortasında ayağa kalkıp, yüzlerine karşı zalim ve Firavun olduklarını haykıran ve yine bütün bir dünyayı paras ı ile parmağında oynatan o çağdaş Karun'un pis suratına, 'Bir dakika (One Minute), Gazzeli bebekleri plajlarda vuran katil siz değil misiniz?' diyerek hesap soran Müslüman bir devlet adamının sözlerinden nasıl bir rahatsızlık duydunuz ki, yıllardır milletin kendilerine iktidar vermediği millet düşmanlarıyla ona karşı işbirliği yapıyorsunuz?

Şimdi ben; eğer yüz tane kolum olsa, onlardan bir tanesi bile, CHP ile aynı ittifak içinde olan kutudaki herhangi bir partiye oy verirse, o kol kurusun derim, Temel Efendi, kurusun.

Çünkü o zihniyet tövbe etmedi, o zihniyet hâlâ orada, yerli yerinde duruyor.

Ve ben biliyorum ki eğer bir fırsatını bulsalar, bizi sorgusuz sualsiz boğdururlar.

Tıpkı Menderes'i boğdurdukları gibi..."