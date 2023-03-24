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    • 24.03.2023 20:08
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    CHP'den yine 'özerlik' vaadi! CHP'li Yunus Emre itiraf etti

    Cumhuriyet Halk Partisi HDP ve terör örgütü PKK'nın Türkiye'yi bölme planları doğrulduğunda benimsedikleri "özerkliği" savunmaya devam ediyor! CHP'li Yunus Emre CHP'nin kanalında yine özerklik vadinde bulunarak skandala imza attı. Yunus Emre, "İktidara geldiğimizde Yerel yönetime özerklik şartındaki çekinceleri kaldıracağız. " dedi.

    takvim.com.tr
    CHP’den yine ’özerlik’ vaadi!

    Cumhuriyet Halk Partisi terör örgütü PKK'nın bölücü emellerine yönelik hamlelerine devam ediyor!

    Kandil'den 6'lı koalisyona "Yolunuz açık" mesajları gelirken HDP ile masaya oturan ve adaylığı için desteği kapan Kemal Kılıçdaroğlu yönetimindeki CHP yine skandal bir vaatte bulundu.

    CHP'DEN YİNE ÖZERKLİK VAADİ
    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen CHP İstanbul Milletvekili Yunus Emre, terör örgütü PKK'nın ve siyasi uzantısı HDP'nin Türkiye'yi bölme planları doğrultusunda benimsedikleri 'özerklik' meselesini dillendirdi.

    "KAYYUM ATAMALARI YANLIŞ"
    CHP'nin yayın organı Halk TV'de konuşan Emre "Belediyeler konusu çok kritik. Kayyum atamaları çok yanlış. Türkiye'de yerel yönetimlerin güçlenmesi sadece Kürt sorununun çözümü bakımından değil genel olarak Türkiye'nin daha iyi yönetimi bakımından da ekonomik performansın gelişmesi bakımından da çok önemlidir." dedi.

    "İKTİDARA GELDİĞİMİZDE ÖZERKLİKTEKİ ÇEKİNCELERİ KALDIRACAĞIZ"
    Yerel yönetimlerde özerklik konusunun çarpıtıldığını iddia eden Emre, "İktidara geldiğimizde göreceksiniz. Genel Başkanımız da açıkladı Yerel yönetime özerklik şartındaki çekinceleri kaldıracağız. Bu Türkiye'yi bölecek bir şey değildir." şeklinde skandal ifadeler kullandı.

    KILIÇDAROĞLU DEFALARCA DİLLENDİRMİŞTİ
    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da defalarca kez özerklik vaadinde bulunmuştu. 2018'de seçim beyannamesine Kamu Yönetimi Reformu başlığında açıkça; "Kamu yerel birimlerinin idari ve mali özerkliklerini sağlayacağız" ifadesine yer verilmişti.

    KILIÇDAROĞLU HDP İLE ANLAŞTI
    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in karşı çıkmasına rağmen büyük kavgalar ve pazarlıklar sonrası 6'lı koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı oldu.

    Kılıçdaroğlu'nun adaylığının 6 Mart'ta duyurulmasının ardından ilk tebrik HDP kanadından gelince CHP-HDP ilişkisi daha da görünür yaşandı.

    HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar ilk tebrikin ardından Kılıçdaroğlu'nu görüşmeye davet etti. Ardından Selahattin Demirtaş ve Pervin Buldan'dan benzer açıklamalarla Kılıçdaroğlu'nun adaylığına destek sinyali verdi.

    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise HDP'nin masaya gelmesine karşı gibi görünse de yeşil ışık yaktı.

    Akşener, "Alengirli işe karşıyım, dürüstlük ve açıklıktan yanayım. CHP, HDP ile görüşebilir. Ama masaya asla getiremez." iddiasında bulundu ancak HDP masaya oturdu.

        KILIÇDAROĞLU HDP İLE MASAYA OTURDU
        CHP ve HDP yöneticileri birbirlerine sıcak mesajlar verirken Kemal Kılıçdaroğlu hafta başında terör örgütü PKK'nın siyasi ayağı HDP'yi ziyaret etti.

        Ziyaret sonrası HDP'li isimler bölücü taleplerini daha gür sesle dillendirirken Nevruz toplantılarında PKK elebaşı Abdullah Öcalan'a özgürlük sloganları atıldı.

        ALŞENER'İN "MASAYA GELEMEZ" DEDİĞİ HDP MASA ORTAK OLDU: ADAY ÇIKARMAYACAĞIZ
        Geçtiğimiz gün ise flaş gelişmeler peş peşe yaşandı. Terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Emek ve Özgürlük İttifakını oluşturan partilerin 14 Mayıs'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde cumhurbaşkanı adayı çıkarmayacağını söyledi.

        Seçime 2 aydan az bir süre kaldığını söyleyen Buldan, "Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde tek adam sistemine karşı tarihsel sorumluğumuzu yerine getireceğiz. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday çıkarmayacağımızı tüm kamuoyuna deklare ediyoruz." dedi.

        Bu açıklama ile HDP'nin Kılıçdaroğlu'na destek vereceği artık resmileşti.

        YAVUZ AĞIRALİOĞLU BOMBALADI AMA BOŞA!
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