CHP'den yine 'özerlik' vaadi! CHP'li Yunus Emre itiraf etti

Cumhuriyet Halk Partisi terör örgütü PKK'nın bölücü emellerine yönelik hamlelerine devam ediyor!

Kandil'den 6'lı koalisyona "Yolunuz açık" mesajları gelirken HDP ile masaya oturan ve adaylığı için desteği kapan Kemal Kılıçdaroğlu yönetimindeki CHP yine skandal bir vaatte bulundu.

CHP'DEN YİNE ÖZERKLİK VAADİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen CHP İstanbul Milletvekili Yunus Emre, terör örgütü PKK'nın ve siyasi uzantısı HDP'nin Türkiye'yi bölme planları doğrultusunda benimsedikleri 'özerklik' meselesini dillendirdi.

"KAYYUM ATAMALARI YANLIŞ"

CHP'nin yayın organı Halk TV'de konuşan Emre "Belediyeler konusu çok kritik. Kayyum atamaları çok yanlış. Türkiye'de yerel yönetimlerin güçlenmesi sadece Kürt sorununun çözümü bakımından değil genel olarak Türkiye'nin daha iyi yönetimi bakımından da ekonomik performansın gelişmesi bakımından da çok önemlidir." dedi.