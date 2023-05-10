PKK ile yatan bölücü kalkar! 7'li koalisyon ihanet çukuruna düştü: HDP özerklik istedi "Kılıçdaroğlu ile mutabıkız uymazsa hesap sorarız" dedi

Türkiye'nin ikinci yüzyılının en önemli dönemeci olan 14 Mayıs 2023 seçimlerine 4 günlük bir zaman dilimi kaldı. CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği HDPKK'nın da tüm bölücü unsurlaruyla iştirak ettiği 7'li koalisyonun yıkım siyaseti hız kazandı.
Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanlığı makamını bölücülerle pazarlık meselesi haline getirdi, HDPKK ile masaya oturup bölücü şartlara boyun eğdi.
Bu durumun en somut örneği HDPKK'lı Cengiz Çandar'ın sözleriyle bir kez daha gözler önüne serildi.
HDPKK "ÜLKE YÖNETİMİNDE BİZİ DİNLEYİN" DEDİ, ÖZERK KÜRT DEVLETİ İSTEDİ
Kılıçdaroğlu'na "Ülkeyi yönetmek istiyorsanız bizi dinleyin" çağrısında bulunan Cengiz Çandar, ağzındaki bölücülük baklasını da çıkardı.
Özerk bir Kürt devleti kurmak istediklerini açık açık söyleyip TSK'nın sınır ötesi operasyonlarını hedef alan Çandar, "Kürtlerin kendi kendini yönetme hakları var. Merkeziyetçi bir ülke değil ademi merkeziyetçi bir yapı, dünyanın birçok ileri ülkesi öyle zaten. Türkiye'deki Kürtlerin önemli bölümünün kendilerine bağlı ve ait hissettikleri siyasi hareketin Suriye'deki yansımasıyla Suriye'de öz yönetim bölgesi oluşturması, Türkiye'nin de askeri olarak Suriye'de bulunması, yine bir tehdit algısı oluşturarak Irak'taki bazı Kürt hedeflerine (PKK) sürekli askeri harekat yapması... Kürt sorununu Türkiye içinden hak hukuk meselesinden çıkarak askeri güvenlik bir sürü alanlara yayıyor." diye konuştu.
Çandar'ın sözlerinin alt metninde bir cümle vardı ki CHP'nin oy uğruna düştüğü ihanet çukurunu gözler önüne serer nitelikte...
HDP: KILIÇDAROĞLU, PERVİN BULDAN VE MİTHAT SANCAR'LA MUTABAKATA VARDI
HDPKK'lı Cengiz Çandar, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP ile ygaptığı görüşmenin detaylarını paylaştı ve "İyi niyetli bir şekilde cumhurbaşkanı adayı Kürtlerin de oy vereceği seçilmesini isteyeceği Kılıçdaroğlu ile HDP eş başkanları Pervin Buldan ile Sancar bir mutabakat ortaya koydular" itirafında bulundu.
HDP'nin her fırsatta şartlarını "özerklik, Öcalan'a özgürlük, Demirtaş'a özgürlük" olarak sıralıyor.
"KÜRDİSTAN'A STATÜ İSTİYORUZ"
HDP'nin Van vekil adayı Sinan Çiftyürek de 7'li koalisyonla yaptıkları kirli ittifaktan yüz bularak, "Kürdistan'a statü istiyoruz" çıkışında bulundu. Çiftyürek, "Sloganımız "Türkiye'ye demokrasi, Kürdistan'a özgürlük" dedi.