PKK ile yatan bölücü kalkar! 7'li koalisyon ihanet çukuruna düştü: HDP özerklik istedi "Kılıçdaroğlu ile mutabıkız uymazsa hesap sorarız" dedi







"KILIÇDAROĞLU VERDİĞİ SÖZLERİ TUTMAZSA HESABINI SORARIZ"

Öte yandan HDPKK, Kılıçdaroğlu'na 'Bize verdiğin sözleri tutmazsan hesabını sorarız' tehdidinde bulunmaktan da geri durmuyor.



HDPKK'lı Ahmet Türk, Kılıçdaroğlu'na ve 7'li koalisyona verdikleri desteği anımsatarak, "Yarın iktidara geldiklerinde bize yanlış yaparlarsa onun hesabını da soracağız" dedi.



Tam da bu noktada CHP - HDPKK - Kandil hattında açığa çıkan diğer bölücü söylemlere dikkat çekmekte fayda var;



"DİŞE DİŞ KANA KAN SENİNLEYİZ ÖCALAN"

Geride bıraktığımız günlerde Kılıçdaroğlu'nun Van'da gerçekleştirdiği mitingde Türk bayrakları yerlere atıldı, "Dişe diş kana kan seninleyiz Öcalan" böğürtüleri yükseldi. "Selahattin Demirtaş'a özgürlük" denildi. CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi de PKK ile özdeşleşen zafer işaretini yapıp bölücülere selam çaktı.



"DİYARBAKIR KÜRDİSTAN'IN MERKEZİ OLACAK, ANAYASA SİL BAŞTAN DEĞİŞECEK"

Kılıçdaroğlu'ndan rüzgarı alan HDPKK'nın Diyarbakır adayı Azad Barış da "Yumruğu masaya vuracağız, Diyarbakır'ı Kürdistan'ın merkezi yapacağız. Afrin'i geri alacağız. Anayasayı sil baştan değiştireceğiz" çıkışında bulundu.

"KILIÇDAROĞLU KANDİL'LE MÜZAKERE ETMEYE VE ANAYASAYI DEĞİŞTİRMEYE MECBUR"

HDPKK'lı Cengiz Çandar, Kılıçdaroğlu'nun Kandil'le müzakere etmeye ve anayasayı değiştirmeye mecbur olduğunu söylemişti. Bir başka HDPKK'lı Hasan Cemal ise "Bu düzeni değiştirmek istiyoruz" diyerek kirli emellerini açık etmişti.

PKK: "ÖCALAN VE DEMİRTAŞ İÇİN KILIÇDAROĞLU'NA ŞANS VERİN"

PKK'nın sözde Dış İlişki Komitesi üyesi Roni Serdem "Kılıçdaroğlu'na bir şans vermemiz gerektiğini düşünüyoruz" dedi ve bunu Abdullah Öcalan ve Selahattin Demirtaş'ın özgürlüğü için yapacaklarını ima etti.