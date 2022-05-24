FETÖ'cülerin kanalında onların ağzı ile konuşan Kemal Kılıçdaroğlu'na görüntülerle yanıt!

FETÖ lobisine "cemaat" adı altında güzellemeler yaptı, ödüller, plaketler aldı.

CHP Bursa Milletvekili Ayken Erdemir, ABD'de FETÖ kurumu Rumi Forum'da kapalı toplantılara katıldı.

Türkiye'ye dönüşte heyetteki bazı CHP'liler, "yakında öyle şeyler açıklanacak ki, Erdoğan ülkeyi terk edecek" diye konuşmalar yaptı.

25 ŞUBAT 2014

Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis'teki grup toplantısında FETÖ'nün montaj ses kayıtlarını dinletti.

19 MART 2014

Kemal Kılıçdaroğlu, FETÖ kanalı Samanyolu Haber'e konuk oldu. "Emin olun yurtdışına kaçmaktan başka bir çaresi yok. Erdoğan için söylüyorum. Kaçsa da onu bu ülkeye getireceğiz. Yargılanacak. Bunun kurtuluşu yok." dedi.