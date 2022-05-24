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    • 24.05.2022 19:08
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    • 24.05.2022 19:08
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    FETÖ'cülerin kanalında onların ağzı ile konuşan Kemal Kılıçdaroğlu'na görüntülerle yanıt!

    Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu 2014 yılında bir FETÖ kanalına çıkarak çeşitli açıklamalarda bulunmuştu. Kılıçdaroğlu FETÖ kanalında FETÖ'cülerin ağzı ile Başkan Recep Tayyip Erdoğan hakkında mesnetsiz ifadeler kullandı. Aynı Kılıçdaroğlu benzer sözleri bugün de kullanınca AK Parti kanadından eleştiriler gecikmedi. Son eleştiri ise AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, İzmir Milletvekili Hamza Dağ'dan geldi. Dağ, Kılıçdaroğlu'nun 15 Temmuz'da tankların yol vermesiyle kaçtığını hatırlatarak "Yıl 2022. FETÖ'nün sözcüsü Kılıçdaroğlu yine "kaçacak" diyor. Recep Tayyip Erdoğan ise mücadelesine devam ediyor, edecek!" dedi.

    Kılıçdaroğlu’na görüntülerle yanıt!

    Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu 2014 yılında bir FETÖ kanalına çıkarak çeşitli açıklamalarda bulunmuştu. Kılıçdaroğlu FETÖ kanalında FETÖ'cülerin ağzı ile Başkan Recep Tayyip Erdoğan hakkında mesnetsiz ifadeler kullandı.

    Aynı Kılıçdaroğlu bugün grup toplantısında skandal sözlerle Başkan Erdoğan'ı eleştirmeye devam edince AK Parti'den peş peşe eleştiriler geldi.

    KİMİN DİRENDİĞİ KİM KAÇTIĞI ORTADA
    AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Kılıçdaroğlu'nun iftiralarına karşı "Kılıçdaroğlu, şimdiye kadar bir sürü temelsiz iddia ortaya atıp belge bilgi açıklayacağım dedi ancak açıklamaları hiçbir siyasi netice doğurmadı. Tüm bu açıklamalar çevre kirliliğinden başka bir şey üretmemiştir. Kılıçdaroğlu, Sayın Cumhurbaşkanımızla ilgili 'kaçacak' ifadesini kullanmış. Bunu daha önce de söylemişti ancak milletimiz 15 Temmuz gecesi kimin tanklara karşı milletiyle beraber direndiğini kimin de tankların yol vermesiyle kaçtığını görmüştür." açıklamasında bulundu.

        Çelik sözlerini şu şekilde sürdürdü:
        Kılıçdaroğlu'nun devlet bürokrasisini sürekli olarak tehdit etmesi, Türkiye Cumhuriyeti devletini işlemez hale getirmeye dönük bir teşebbüstür. Bu hiçbir şekilde siyasi bir yaklaşım değil, geçmişte örnekleri görülen bir vesayet arayışıdır. Kılıçdaroğlu'nun ülkemizi istikrarsızlaştırmaya dönük beyanları, cılız kalmaya mahkumdur. Bu beyanlar millet odaklı bir siyaset anlayışından yoksundur. Başkalarının dediklerinin kötü bir tercümesidir. CHP yönetimi, siyasete nefret yazılımı yüklemeye çalışıyor. Bu, CHP'ye gönül vermiş vatandaşlarımızın hak etmediği bir durumdur. Nefret siyasetine karşı durmaya kararlıyız. Cumhurbaşkanımızı hiç kimse nefret siyasetinin diliyle tehdit edemez. Cumhurbaşkanımıza nefret siyasetiyle saldıranlara gerekli karşılığı siyaset ve hukuk temelinde vermeye devam edeceğiz."

        ERDOĞAN MÜCADELESİNE DEVAM EDECEK
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, İzmir Milletvekili Hamza Dağ da Kılıçdaroğlu'nun sözlerinin ardından Twitter'dan bir videolu mesaj paylaştı. Kılıçdaroğlu'nun FETÖ kanalındaki konuşmasının iliştirildiği yazıda "Yıl 2014. Kendisini CHP'nin başına atayan FETÖ'cülerin kanalında, onların ağzıyla "kaçacak" diyor. Cumhurbaşkanımız @RTErdogan ise fedakârca mücadele ediyor. Yıl 2022. FETÖnün Sözcüsü Kılıçdaroğlu yine "kaçacak" diyor. Recep Tayyip Erdoğan ise mücadelesine devam ediyor, edecek!" dedi.

        TOPLU BİR KAÇIŞ PLANI VAR YALANI
        CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM'de partisinin grup toplantısında Başkan Erdoğan'ı ve ailesini hedef alarak "Devletin şerefli bürokratları sizi de akşam 22.00'de bekliyorum. Bir kaçış planının anatomisini ifşa edeceğim. Onlar da Türkiye'de paralel öğrenci vakıflarının niçin kurulduğunu anlayacaklar. Erdoğan, sakın reddetmeye kalkma, bütün belgeler elimizde" sözlerini kullandı.

            İŞTE FETÖ – CHP İLİŞKİSİNİN KRONOLOJİSİ:

            OCAK 2012
            Kemal Kılıçdaroğlu, 7 Şubat 2012 MİT krizinden önce FETÖ'nün ABD'deki mahrem imamlarını genel merkezde kabul etti.

            Kılıçdaroğlu, o günlerde Zaman gazetesine mülakat verdi, "Yargıda cemaat kadrolaşması var diyemem" diyerek, operasyonun FETÖ tarafından yapıldığı görünümünü perdelemeye çalıştı.

            18 MART 2013
            FETÖ elebaşı Gülen'in davet ettirdiği CHP heyeti, ABD'den Türkiye'ye döndü.

            18 MAYIS 2013
            Gezi Parkı Şiddet Eylemlerinin başlamasından kısa bir süre önce Kemal Kılıçdaroğlu, Aydın'da "Bu hükümeti sallayacağız ve düşüreceğiz." dedi.

            ARALIK 2013
            Kemal Kılıçdaroğlu ve heyeti, Aralık 2013 ayı başında (17-25 Aralık'tan kısa bir süre önce) FETÖ davetlisi olarak gittiği ABD'de Washington'da FETÖ derneklerinin çatı kuruluşu Türk Amerikan Birliğini ziyaret etti.

            FETÖ lobisine "cemaat" adı altında güzellemeler yaptı, ödüller, plaketler aldı.

            CHP Bursa Milletvekili Ayken Erdemir, ABD'de FETÖ kurumu Rumi Forum'da kapalı toplantılara katıldı.

            Türkiye'ye dönüşte heyetteki bazı CHP'liler, "yakında öyle şeyler açıklanacak ki, Erdoğan ülkeyi terk edecek" diye konuşmalar yaptı.

            25 ŞUBAT 2014
            Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis'teki grup toplantısında FETÖ'nün montaj ses kayıtlarını dinletti.

            19 MART 2014
            Kemal Kılıçdaroğlu, FETÖ kanalı Samanyolu Haber'e konuk oldu. "Emin olun yurtdışına kaçmaktan başka bir çaresi yok. Erdoğan için söylüyorum. Kaçsa da onu bu ülkeye getireceğiz. Yargılanacak. Bunun kurtuluşu yok." dedi.

                14 ARALIK 2014
                CHP İstanbul Milletvekili Oktay Ekşi, polisin Zaman gazetesinde arama yapılması üzerine Ekrem Dumanlı'ya destek ziyaretinde bulundu. "Onları müdafaa etmek bana da düşen bir borç olduğu için buraya geldim. Dayanışma borcumun gereğini yerine getirmek istedim." dedi.

                15 ARALIK 2014
                CHP Milletvekili Birgül Ayman Güler, "Her ne kadar parti yönetimimiz çok açık olarak ifade etmese de 30 Mart seçimlerinde bir ittifak yaptık. Cemaatle ittifak yaptık." dedi.

                4 ŞUBAT 2015
                CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal Bank Asya'nın TMSF'ye devrinin ardından Bankanın Şanlıurfa şubesinden destek amacıyla hesap açtı para yatırdı, milletvekili maaşının BankAsya'ya yatırılması için dilekçe vereceğini söyledi.

                17 MAYIS 2015
                Kemal Kılıçdaroğlu ve Enis Berberoğlu, örgütün medya tetikçisi Ekrem Dumanlı başta olmak üzere diğer gazete yöneticileriyle toplantı yaptı.

                    MİT tırları ihanetinin görüntüleri bu toplantıda Kılıçdaroğlu'na verildi.

                    20 MAYIS 2015
                    Kemal Kılıçdaroğlu, Hürriyet gazetesi ziyaretinde, "CHP iktidarında MİT TIR'ları öyle gidip gelmeyecek. Silah taşımayacaklar. Filmleri var, kamyonlardaki kasaların nasıl açıldığının, bombaların görüntüleri var. Ben de seyrettim." dedi.

                    22 MAYIS 2018
                    Eren Erdem: "MİT tırları tutanaklarını ben Sayın Genel Başkan Yardımcımız Bülent Tezcan'dan temin ederek bunlar üzerine tweet attım." dedi.

                    20 EKİM 2015
                    Kemal Kılıçdaroğlu, FETÖ'nün televizyonu SHaber'in canlı yayın konuğu oldu.

                    26 EKİM 2015
                    Kemal Kılıçdaroğlu'nun kayyum atanan BugünTv, KanalTürk, Bugün ve Millet gazetelerini ziyaret etti.

                    Kemal Kılıçdaroğlu: "Bir hukuk devletinde olmaması gereken uygulamalarla karşı karşıyayız. İnşallah bunlar son olur. Bu tür kararlar demokrasimize zarar veriyor. Ülkemizin saygınlığına zarar veriyor. Bir grubu düşman ilan etmek, onların üzerine acımasızca gitmek, hukuku karalamak bizim kabul edeceğimiz bir uygulama değil."

                    Tarık Toros: "Siz ana muhalefet lideri olarak büyük güç verdiniz Kemal Bey. Çok sağ olun çok teşekkürler"

                    Kemal Kılıçdaroğlu: "Biz elbette üzerimize düşeni yapacağız. Bu kararları biz de sorgulayacağız."

                    28 EKİM 2015
                    CHP milletvekilleri Mahmut Tanal, Eren Erdem, Şafak Pavey ve Barış Yarkadaş FETÖ'nün yayın organlarına kayyum atanmasını protesto etti.

                        Şafak Pavey: "Sesimizi kısmaya kapatmaya çalışıyorlar. Biz varız."

                        Mahmut Tanal: "Bu bir işgaldir. Bu mülkiyet hakkının ihlalidir. Bu karar demokrasiye darbedir."

                        Barış Yarkadaş: "Basın özgürlüğü ayaklar altına alınıyor, ortadan kaldırılıyor. Kanal yönetimi iktidarın baskısında olduğu için, biz parlamenterler burada hukukun uygulanması için çaba gesteriyoruz."

                        Eren Erdem: "12 Eylül darbesinde askerin kanallara el koyması gibi bir süreç inşa edilmiştir. Bu anayasayı askıya almaktır."

                        CHP'DEN FETÖ'NÜN MEDYA ORGANLARINA DİĞER DESTEK AÇIKLAMALARI
                        Sezgin Tanrıkulu: "Bu durumlar geçecek. Biz birlikte hep beraber Türkiye'de demokrasiyi yeniden hukuk devleti bağlamında inşa edeceğiz. Böyle ağır medya operasyonunun yapılması kabul edilemez. Bunu hesabı bunu yapanlardan muhakkak sorulur."

                        Can Dündar: "Biz burada aramızda ne kadar dayanışma kurabilirsek, o kadar bu yarışı kazanırız."

                        Enis Berberoğlu: "CHP olarak bu konuda hareketsiz kalmamız mümkün değildi."

                        22 MAYIS 2018
                        Eren Erdem, "Zaman gazetesine Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun Enis Bey'e verdiği talimatla gittik." dedi.

                        5 MART 2016
                        CHP milletvekilleri Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla kayyum atanan Zaman gazetesine gitti, Abdülhamit Bilici ile görüştü.

                            20 HAZİRAN 2016
                            Kemal Kılıçdaroğlu, FETÖ'nün Zaman gazetesine kayyum atanmasının ardından FETÖ tarafından çıkarılan Yarına Bakış gazetesi yöneticilerini partisinin genel merkezinde konuk etti.

                            15 TEMMUZ 2016 SONRASI
                            CHP ve Kemal Kılıçdaroğlu, aynen FETÖ'nün yaptığı gibi "15 Temmuz kontrollü bir darbedir" söylemini dolaşıma soktu.

                            19 EYLÜL 2016
                            Kemal Kılıçdaroğlu: "Fetullah Gülen'in kitapları korkudan yakılıyor. Hiç doğru değil. Paranızı verir okursunuz, isterseniz okumazsınız."
                                Polisin dikkati sayesinde FETÖ’cü yakalandı
                                Haberler Güncel FETÖ'cülerin kanalında onların ağzı ile konuşan Kemal Kılıçdaroğlu'na görüntülerle yanıt!
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