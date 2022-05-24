FETÖ'cülerin kanalında onların ağzı ile konuşan Kemal Kılıçdaroğlu'na görüntülerle yanıt!

Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu 2014 yılında bir FETÖ kanalına çıkarak çeşitli açıklamalarda bulunmuştu. Kılıçdaroğlu FETÖ kanalında FETÖ'cülerin ağzı ile Başkan Recep Tayyip Erdoğan hakkında mesnetsiz ifadeler kullandı.
KİMİN DİRENDİĞİ KİM KAÇTIĞI ORTADA
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Kılıçdaroğlu'nun iftiralarına karşı "Kılıçdaroğlu, şimdiye kadar bir sürü temelsiz iddia ortaya atıp belge bilgi açıklayacağım dedi ancak açıklamaları hiçbir siyasi netice doğurmadı. Tüm bu açıklamalar çevre kirliliğinden başka bir şey üretmemiştir. Kılıçdaroğlu, Sayın Cumhurbaşkanımızla ilgili 'kaçacak' ifadesini kullanmış. Bunu daha önce de söylemişti ancak milletimiz 15 Temmuz gecesi kimin tanklara karşı milletiyle beraber direndiğini kimin de tankların yol vermesiyle kaçtığını görmüştür." açıklamasında bulundu.