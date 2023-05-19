7'linin Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu seçim öncesi KHK ve PKK'lılara verdiği vaatlerin meyvesini aldı



"BU MİLLET SİZİ AFFETMEYECEK"

Kılıçdaroğlu'nun FETÖ'cülere verdiği "iade-i itibar" sözüne15 Temmuz gazisi Yahya Tezgelen sert tepki gösterdi.



Tezgelen, "Sizin yaptığınız bu açıklamalar sadece bana değil Türk milletine ve Türk bayrağına ihanet etmektir. Bu millet sizi asla affetmeyecek" ifadelerini kullandı.

FETÖ'CÜ HAİNLERDEN PEŞİ SIRA DESTEK MESAJLARI

Tam da bu noktada Pensilvanya'dakilere 'bahar getirme' sözü veren Kılıçdaroğlu'na destek veren FETÖ'cü hainlere dikkat çekmekte fayda var...



Öte yandan firari örgüt üyeleri Kılıçdaroğlu'nun aday olmasıyla birlikte destek mesajları paylaştı:





* Hakan Şükür: İnanç, düşünce, ideoloji, kimlik ayırdedilmeyeceği 85 milyon insanımızın Cumhurbaşkanı Adayı Sn Kılıçdaroğlu. Hayırlı ve yolunuz açık olsun.





* Emre Uslu: Kılıçdaroğlu aday, rejimde panik havası.





* Tuncay Opçin: Deprem Kılıçdaroğlu'nun liderliğini tescilledi. Zamanın ruhu değişimden yana o galip gelecek.





* Aydoğan Vatandaş: Özal'ın gelişini engellemek isteyenler, onun yelkenine rüzgar taşıdılar. bugün benzerini Kılıçdaroğlu yaşıyor.