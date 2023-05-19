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    • 19.05.2023 13:03
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    7'linin Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu seçim öncesi KHK ve PKK'lılara verdiği vaatlerin meyvesini aldı

    Son dakika haberleri… 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimleri öncesinde FETÖ’cülere ve PKK’lılara mavi boncuk dağıtan 7’li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, verdiği vaatlerin karşılığını aldı. FETÖ’cülerin bulunduğu Silivri Cezaevinden Kılıçdaroğlu’na 5 bine yakın oy çıkarken PKK’lıların çoğunlukta olduğu Diyarbakır Ceza İnfaz Kurumu’ndan ise 2 bini aşkın oy aldı.

    FETÖ ve PKK Kemal Kılıçdaroğlu’na oy verdi

    14 Mayıs öncesinde "baharlı, güneşli" sloganlarla PKK ve FETÖ'cüleri serbest bırakmayı vadeden Kılıçdaroğlu, karşılığını sandıkta gördü. FETÖ'cülerin yoğunlukta olduğu Silivri Cezaevi'ndeki 5 bine yakın tutuklu ve hükümlünün 4 bini Kılıçdaroğlu'na oy verdi. PKK'lıların ağırlıkta olduğu Diyarbakır Ceza İnfaz Kurumu'nda ise Erdoğan'a 164 oy verilirken Kılıçdaroğlu'na tam 2 bin 274 oy çıktı.

    14 Mayıs öncesinde "baharlı, güneşli" sloganlarla PKK ve FETÖ'cüleri serbest bırakmayı vadeden Kılıçdaroğlu, karşılığını sandıkta gördü. FETÖ'cülerin yoğunlukta olduğu Silivri Cezaevi'ndeki 5 bine yakın tutuklu ve hükümlünün 4 bini Kılıçdarğlu'na oy verdi.

    PKK'lıların ağırlıkta olduğu Diyarbakır Ceza İnfaz Kurumu'nda ise Erdoğan'a 164 oy verilirken Kılıçdaroğlu'na tam 2 bin 274 çıktı. Diyarbakır Ceza İnfaz Kurumu Kampüsü'nde milletvekilliği seçimlerinde ise oyların büyük bir çoğunluğunun Yeşil Sol Parti'ye verildiği görüldü.

        1 Nolu T Tipi Kapalı CİK'de Yeşil Sol Parti'ye 517, 2 Nolu T Tipi Kapalı CİK'de 413, 3 Nolu T Tipi Kapalı CİK'de 377 oy çıktı. 2053 oyun 1922'si Yeşil Sol Parti'ye, 244'ü CHP'ye, 133'ü ise AK Parti'ye verildi.

        BAY BAY KEMAL FETÖ'CÜLERE İADE-İ İTİBAR VERECEK: "TAMAMINI GÖREVE İADE EDECEĞİZ"
        Bir yandan da Kılıçdaroğlu, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile FETÖ vb. terör suçları nedeniyle görevinden uzaklaştırılanlara iade-i itibar yapmak için kolları sıvamış vaziyette.



        Bay Bay Kemal her fırsatta "KHK'lılarının tamamını görevlerine iade edeceğiz" vaadini dile getiriyor.



        7'Lİ KOALİSYONA PANKARTLI DESTEK!
        Tüm bu yaşananlarında gölgesinde 7'li koalisyonun İzmir mitinginde dikkat çeken bir kare objektiflere takılmış, Kılıçdaroğlu'nun sürekli iade-i itibar sözü verdiği FETÖ iltisaklı KHK'lılar Gündoğdu Meydanı'ndaki mitingde pankart açmıştı.


        CHP'NİN İZMİR ADAYINDAN FETÖ ELEBAŞINA METHİYELER, KHK'LILARA VAATLER
        KHK'lıların 7'liye verdiği pankartlı destek bir kenarda dursun CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Genel Başkan Yardımcısı yaptığı daha sonrasında İzmir'de 1. sıradan aday gösterdiği Yüksel Taşkın'ı mercek altına almakta fayda var...

        Takvim.com.tr'nin daha önce deşifre ettiği gibi Taşkın, FETÖ'nün Ergenekon, Balyoz gibi kumpas davalarının tetikçisi Taraf'ın yazarıydı. CHP'nin kalesi olarak nitelendirilen İzmir'de ilk sıradan aday olarak gösterilen Taşkın'ın FETÖ elebaşı Gülen'den övgüyle bahsettiği ortaya çıktı.

        Yazılarında FETÖ'yü savunan Taşkın'ın elebaşı Gülen'i, "Post-modern şaman" olarak nitelemesi dikkatlerden kaçmadı. Kılıçdaroğlu'nun danışman yaptığı Taşkın, FETÖ'cülerin yayın organına katılarak KHK'lılara göreve iade sözü verdiği de ortaya çıkmıştı.



            Fotoğrafta: FETÖ elebaşına methiyeler düzen CHP Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı, İzmir 1. Bölge Milletvekili Adayı Yüksel Taşkın'ın paylaşımı


            İzmir'deki mitingde açılan pankartlar sonrası akıllara "Yüksel Taşkın bu işin neresinde?" sorusu geldi.

            Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra CHP şürekasının KHK'lılar için verdiği ihanet temelli teminatları hatırlamakta fayda var;

            SİHA SEZGİN'DEN KHK'LILARA "SİZİ GÖREVE DÖNDÜRECEĞİZ" SÖZÜ
            Katıldığı televizyon programında KHK'lılara göreve dönüş sözü veren CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, bütün hazırlıkların yapıldığını açıklamıştı.

            Tanrıkulu şöyle konuşmuştu:

            "Kanun Hükmünde Kararname ile ilgili olarak şunu söyleyeyim; CHP Milletvekili olarak söylüyorum ki genel başkanımız neredeyse tüm konuşmalarında tümünün haklarının iade edileceğini, kamuda göreve başlayacaklarını ve özlük haklarını alacaklarını söylüyor. Bu bir maddelik düzenlemedir aynı zamanda. Onun bütün hazırlıkları yapıldı şu anda. Olası bir iktidar değişikliğinde ilk yapacağımız işlerden bir tanesi kolektif bir biçimde sivil medeni ölüme mahkum edilmiş bu yurttaşlarımızdan özür dilemek, onlarla helalleşmek, bir helalleşme yasası çıkarmak ve haklarını iade etmek olacak. "


            "KHK'LILARI TEKRAR GÖREVE ÇAĞIRACAĞIZ"
            Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Recep Cengiz de KHK ile görevlerinden uzaklaştırılan hakim-savcı-asker ve bürokratların görevlerine iade edileceği itirafında bulunmuştu.

            Cengiz, "Yaşları uygunsa tekrar göreve çağıracağız. Sadece adli ve savcılar değil, asker de bürokrasi de göreve... KHK ile çeşitli yol ve yöntemlerle emekli edilerek bu bürokratların görevlerine son verildi. Bunlarla çalışacağız." demişti.


                "BU MİLLET SİZİ AFFETMEYECEK"
                Kılıçdaroğlu'nun FETÖ'cülere verdiği "iade-i itibar" sözüne15 Temmuz gazisi Yahya Tezgelen sert tepki gösterdi.

                Tezgelen, "Sizin yaptığınız bu açıklamalar sadece bana değil Türk milletine ve Türk bayrağına ihanet etmektir. Bu millet sizi asla affetmeyecek" ifadelerini kullandı.

                FETÖ'CÜ HAİNLERDEN PEŞİ SIRA DESTEK MESAJLARI
                Tam da bu noktada Pensilvanya'dakilere 'bahar getirme' sözü veren Kılıçdaroğlu'na destek veren FETÖ'cü hainlere dikkat çekmekte fayda var...

                Öte yandan firari örgüt üyeleri Kılıçdaroğlu'nun aday olmasıyla birlikte destek mesajları paylaştı:

                * Hakan Şükür: İnanç, düşünce, ideoloji, kimlik ayırdedilmeyeceği 85 milyon insanımızın Cumhurbaşkanı Adayı Sn Kılıçdaroğlu. Hayırlı ve yolunuz açık olsun.

                * Emre Uslu: Kılıçdaroğlu aday, rejimde panik havası.

                * Tuncay Opçin: Deprem Kılıçdaroğlu'nun liderliğini tescilledi. Zamanın ruhu değişimden yana o galip gelecek.

                * Aydoğan Vatandaş: Özal'ın gelişini engellemek isteyenler, onun yelkenine rüzgar taşıdılar. bugün benzerini Kılıçdaroğlu yaşıyor.
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                Üniversite diploması yok hayatı boyunca yalan söyledi
                Haberler Güncel 7'linin Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu seçim öncesi KHK ve PKK'lılara verdiği vaatlerin meyvesini aldı
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