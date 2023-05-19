7'linin Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu seçim öncesi KHK ve PKK'lılara verdiği vaatlerin meyvesini aldı

14 Mayıs öncesinde "baharlı, güneşli" sloganlarla PKK ve FETÖ'cüleri serbest bırakmayı vadeden Kılıçdaroğlu, karşılığını sandıkta gördü. FETÖ'cülerin yoğunlukta olduğu Silivri Cezaevi'ndeki 5 bine yakın tutuklu ve hükümlünün 4 bini Kılıçdaroğlu'na oy verdi. PKK'lıların ağırlıkta olduğu Diyarbakır Ceza İnfaz Kurumu'nda ise Erdoğan'a 164 oy verilirken Kılıçdaroğlu'na tam 2 bin 274 oy çıktı.
14 Mayıs öncesinde "baharlı, güneşli" sloganlarla PKK ve FETÖ'cüleri serbest bırakmayı vadeden Kılıçdaroğlu, karşılığını sandıkta gördü. FETÖ'cülerin yoğunlukta olduğu Silivri Cezaevi'ndeki 5 bine yakın tutuklu ve hükümlünün 4 bini Kılıçdarğlu'na oy verdi.
PKK'lıların ağırlıkta olduğu Diyarbakır Ceza İnfaz Kurumu'nda ise Erdoğan'a 164 oy verilirken Kılıçdaroğlu'na tam 2 bin 274 çıktı. Diyarbakır Ceza İnfaz Kurumu Kampüsü'nde milletvekilliği seçimlerinde ise oyların büyük bir çoğunluğunun Yeşil Sol Parti'ye verildiği görüldü.