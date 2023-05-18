HDP'den seçmenine ikinci tur çağrısı: Tutuklu HDP'lilerin salıverilmesi için sandığa gidip Kılıçdaroğlu'nu destekleyin





CHP KAYBETTİ DEDİ TALİMAT VERDİ: MUHALEFETİ SORGULAYIN

CHP temelinde seçime girmenin CHP ve diğer partilerde oy kaybına neden olduğunu da belirten terörist elebaşı, seçim döneminde yeterince örgütlenmenin olmadığını söyledi.

Sözde savaş ve Kürt sorunu gibi temel sorunlara çözüm üretilmediği, AK Parti'nin bu kadar oy almış olmasının hafife alınmaması ve bütün muhalefetin kendini sorgulaması gerektiği öne süren terör başı Emek ve Özgürlük İttifakının özeleştiri yapması, bu sonuçların başarı olarak görülmemesini söyledi.

SİLAHLI MÜCADELE TEHDİDİ!

İttifakların oluşmasında hatalar yapıldığı, seçim sonuçlarının beklenenden farklı olduğu, bunun kabul edilmesi gerektiği,

seçimin yalnız başına bir mücadele yöntemi olmadığı, çok yönlü bir şekilde mücadele edilmesi gerektiğini belirterek terör örgütünün silahlı mücadelesine devam edeceğini sözlerine ekleyerek tehditler savurdu.