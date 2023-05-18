HDP'den seçmenine ikinci tur çağrısı: Tutuklu HDP'lilerin salıverilmesi için sandığa gidip Kılıçdaroğlu'nu destekleyin

BAŞKAN ERDOĞAN'I VE MİLLETİ TEHDİT ETTİ
Yapılan operasyonlarla PKK'nın bitme noktasına geldiğini itiraf eden elebaşı Kalkan, Cumhur İttifakının Hizbi-Kontra gibi çevreleri seçimlere dahil ettiğini savunarak sözde imha ve işgal saldırılarının sürdürülmesi halinde çok büyük bir direniş gelişeceğini söyledi.
TERÖR EYLEMLERİ İTİRAFI
Depremden sonra eylemsizlik kararı alındığı ve seçime kadar da uzatıldığı, mevcut iktidarın bu tutuma karşılık vermediğini belirterek terör eylemleri yapacaklarını itiraf etti.
SADECE BAŞKANLIK SİSTEMİ ÜZERİNDEN MUHALEFET YAPIYORLAR
PKK elebaşı Kalkan, seçim çalışmaları boyunca PKK'nın hedef yapıldığı, mücadelenin sadece seçim ya da silah olarak görülmemesi, çok yönlü olarak görüp geliştirilmesi, 7'li koalisyonun sadece başkanlık sistemi üzerinden muhalefet yapmaması gerektiği, faşizmin topyekûn saldırı olduğu, direnişinde topyekûn olması gerektiği, herkesin gerçekleri doğru yorumlaması, yaratıcı yöntemler kullanarak mevcut zihniyetten kurtulması gerektiğini belirterek adeta savaş çağrısı yaptı