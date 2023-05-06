İhanet pazarlığı deşifre oldu! Kemal Kılıçdaroğlu destek için boyun eğdi: Masada özerklik ve bakanlık şartı var

7'li koalisyonun ortak adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, HDP'nin desteğini alabilmek adına Meclis'te yapılan kirli pazarlıkta kabul ettiği şartlar ortaya çıktı. 4 maddede bakanlıklık talebinden, özerlik ve kanton şartına kadar ihanet niteliğinde adımlar var.
DÖRT MADDE
PKK'nın siyasi temsilcisi HDP, koalisyonun ortak adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararını 29 Ocak'ta yapılan Halkların Demokratik Kongresi (HDK) Genel Kurulu'nun basına kapalı oturumunda aldı.
Kararlar şu şekilde:
-HDP kontenjanından 1 veya 2 kişi bakan yapılacak. Tepki çekmemek için bu isimler daha az bilinen HDP'liler arasından seçilecek.
- Selahattin Demirtaş, Gülten Kışanak, Figen Yüksekdağ, Leyla Güven gibi isimler yeniden yargılanacak ve serbest kalmaları sağlanacak.
- Türkiye'de güçlü olunan bölgelerde özerklik ilan edilecek. Suriye'nin kuzeyinde federasyon, Doğu ve Güneydoğu illerinde özyönetim, İstanbul'da da Esenyurt, Kanarya ve Esentepe'de kanton ilan edilecek.
- Aday olursa Kemal Kılıçdaroğlu desteklenecek. Kılıçdaroğlu aday olmazsa, bu karar ilgili adaya göre gözden geçirilecek.
KILIÇDAROĞLU'NA DESTEK
HDP'nin Kemal Kılıçdaroğlu'na desteğini açıklamasından önce bakanlık ve diğer maddeler konusunda pazarlık yapıldığı anlaşılıyor.
Selahattin Demirtaş, 21 Şubat'ta sosyal medya hesabından yaptığı yaptığı paylaşımda, "Yürü Emek ve Özgürlük İttifakı! Yürü Sosyalist Güç Birliği! Yürü Millet İttifakı! Yürü Bay Kemal! Yan yana yürüyün. Birleştirin, barıştırın ve yeniden inşa edelim, yıkılan bu ülkeyi. Başka çaremiz yok, başaracağız" ifadelerini kullandı.