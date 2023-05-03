"İttifakın diyeti bölücülük" demiştik! HDPKK'dan 'Diyarbakır Kürdistan'ın merkezi olacak' çıkışı: "Tüm anayasayı sil baştan değiştireceğiz"





Tüm bu gelişmelerin gölgesinde 7'li koalisyon - Kandil hattında cereyan eden kirli pazarlıkların biri daha açığa çıktı.



HDPKK'nın Diyarbakır Adayı Azad Barış, Kemal Kılıçdaroğlu'ndan aldıkları 'özerklik' sözünü yineleyerek "Herkes kendi yerinde özerk olmalı" ifadelerini kullandı.



Olmayan Kürt sorununu varmış gibi gösterip PKK'nın değirmenine su taşıyan Barış, "Öncelikle Kürt sorunu Kuzey Kürdistan'da demokratik metotlarla çözülmeli. Türkiye, İran, Irak ve Suriye Kürt karşıtı üzerinden bir ilişki geliştiriyor" şeklinde konuştu.

BÖLÜCÜ EMEL AÇIĞA ÇIKTI: "DİYARBAKIR'I KÜRDİSTAN'IN MERKEZİ YAPACAĞIZ"

Öte yandan Barış, Kılıçdaroğlu'nun ittifakın diyetini bölücülükle ödeyeceğini kanıtlayan bir açıklamaya da imza attı.



"Diyarbakır'ı Kürdistan'ın merkezi yapacağız" imasında bulunan HDPKK'lı Azad Barış şu ifadeleri kullandı;



"Diyarbakır'ın güçlenmesi tüm Kürdistan'ın güçlenmesi demek. Bu güç dalga dalga tüm Türkiye'yi etkisi altına alır. O nedenle Diyarbakır için 12'ye sıfır diyoruz.