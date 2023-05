İslam düşmanı Charlie Hebdo'dan rezil karikatür! Başkan Erdoğan'ı hedef aldılar

7'li koalisyona siyaseten alan açmak isteyen küresel tetikçiler 'manşet' silahını devreye sokmuştu. Özellikle İngiliz The Economist, Alman Der Spiegel, Fransız Le Point ve L'EXPRESS, Amerikan Foreign Policy, Fransız Le Monde, İngiliz The Guardian, Amerikan The Washington Post, Financial Times ve Avusturyalı Profil, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef gösteren kirli yayınlar yaptı.