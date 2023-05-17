İslam düşmanı Charlie Hebdo'dan rezil karikatür! Başkan Erdoğan'ı hedef aldılar

İmza attığı rezil karikatürleriyle meşhur İslam düşmanı Fransız Charlie Hebdo yine bir skandala imza attı.
CHARLIE HEBDO BAŞKANERDOĞAN'I HEDEF ALDI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan ve skandal bir şekilde resmeden Charli Hebdo, Başkan Erdoğan'ı bir küvet içinde çizdi ve Cloclo lakaplı Fransız şarkıcı Claude François'in banyo yaparken elektrik akımına kapılarak ölmesine atıfta bulundu.
Çizimin yanına "Cloclo gibi, bizi ondan sadece kader kurtaracak." ifadesi yazıldı.
SKANDALA TEPKİ YAĞDI
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransız dergisi Charlie Hebdo'nun son sayısında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef almasına tepki gösterdi.
Bakan Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İnsanlıktan nasibini almamış rezil Charlie Hebdo, Türk milletine hakaret etmeye devam ediyor. Unutmayalım! Kötülüğe methiye düzenler, her zaman kendi nefret ve fesatlıklarında boğulurlar. Asıl ibretlik olan, Türk milletinin özgür iradesini çeşitli oyunlarla alt edemeyenlerin çaresizce kadere bel bağlamalarıdır." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın rezil karikatüre tepki gösterdi.
"PAÇVRA ÇILDIRDIĞINA GÖRE DOĞRU YOLDAYIZ"
Kalın, "Charlie Hebdo paçavrası bu kadar çıldırdığına göre … doğru yoldayız. Kötülük bazen böyledir. İyilere yol gösterir. Merak etme CH. Milletimiz sana da en güzel cevabı hem de daha gür bir sesle 28 Mayıs günü verecek." ifadelerini kullandı.