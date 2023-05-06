Batı 'manşet' silahını devreye soktu! Avusturyalı 'Profil'den Türk bayraklı skandal tasvir: Sonunda Erdoğan'dan Kurtuluyor muyuz?”

Türkiye, ikinci yüzyılının en önemli dönemeci olan 2023 seçimleri için gün sayıyor. Cumhur İttifakı'nın adayı Başkan Recep Tayyip Erdoğan olarak karşımıza çıkarken, 7'li koalisyon binbir kavga ve dövüşün gölgesinde Kemal Kılıçdaroğlu isminde mutabık kaldı.



SEÇİMLER DÜNYA BASININ TARAFINDAN YAKINDA TAKİP EDİLİYOR

Yaklaşan seçimler sadece yakın coğrafya değil, dünya tarafından da dikkatle takip ediliyor.



7'li koalisyona siyaseten alan açmak isteyen küresel tetikçileri 'manşet' silahını devreye soktu. Bu kapsamda milli iradeyi hedef alan kirli algı operasyonları hız kazandı.