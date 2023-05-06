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    • 06.05.2023 22:30
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    • 06.05.2023 22:46
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    Batı 'manşet' silahını devreye soktu! Avusturyalı 'Profil'den Türk bayraklı skandal tasvir: Sonunda Erdoğan'dan Kurtuluyor muyuz?”

    Küresel tetikçilerin seçimlere günler kala Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve milli iradeyi hedef alan saldırıları hız kazandı. The Economist, Der Spiegel, Le Point, L'EXPRESS, Foreign Policy, Le Monde, The Guardian, The Washington Post ve Financial Times'tan sonra Avusturya merkezli 'Profil' dergisi de topa girdi. Dergi boydan boya Türk bayrağına yer verdiği kapakta Başkan Erdoğan'ı hilalin ucundan düşermis gibi tasvir etti. “Erdoğan'ın kader seçimi: Sonunda Erdoğan'dan Kurtuluyor muyuz?” başlığını attı. Batı'nın manşet silahını devreye sokup topyekün saldırıya geçmesi sahnelenen kirli oyunu açık etti.

    Batı ’manşet’ silahını devreye soktu!

    Türkiye, ikinci yüzyılının en önemli dönemeci olan 2023 seçimleri için gün sayıyor. Cumhur İttifakı'nın adayı Başkan Recep Tayyip Erdoğan olarak karşımıza çıkarken, 7'li koalisyon binbir kavga ve dövüşün gölgesinde Kemal Kılıçdaroğlu isminde mutabık kaldı.

    SEÇİMLER DÜNYA BASININ TARAFINDAN YAKINDA TAKİP EDİLİYOR
    Yaklaşan seçimler sadece yakın coğrafya değil, dünya tarafından da dikkatle takip ediliyor.

    7'li koalisyona siyaseten alan açmak isteyen küresel tetikçileri 'manşet' silahını devreye soktu. Bu kapsamda milli iradeyi hedef alan kirli algı operasyonları hız kazandı.

    İngiliz The Economist, Alman Der Spiegel, Fransız Le Point ve L'EXPRESS, Amerikan Foreign Policy, Fransız Le Monde, İngiliz The Guardian, The Washington Post ve Financial Times, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef gösteren kirli yayınlar yaptı.



    "SONUNDA ERDOĞAN'DAN KURTULUYOR MUYUZ?"
    Son olarak topa Avusturya merkezli 'Profil' dergisi girdi.

    Dergi boydan boya Türk bayrağına yer verdiği kapakta Başkan Erdoğan'ı hilalin ucundan düşermis gibi tasvir etti. "Erdoğan'ın kader seçimi: Sonunda Erdoğan'dan Kurtuluyor muyuz?" başlığını attı.



        TÜRK MİLLETİNİN DEMOKRATİK İRADESİNE TOPYEKÜN SALDIRI
        Küresel tetikçilerin topyekün saldırıya geçip Türk milletinin demokratik iradesini gasbetmeye yeltenmesi sahnelenen kirli oyunu bir kez daha açık etti.

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        Miting fotoğraflarına bile çöküyorlar
        Haberler Güncel Batı 'manşet' silahını devreye soktu! Avusturyalı 'Profil'den Türk bayraklı skandal tasvir: Sonunda Erdoğan'dan Kurtuluyor muyuz?”
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