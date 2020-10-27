Daha önce Müslümanların değerlerini hiçe sayarak Hz. Muhammed'e hakaret içeren karikatürle büyük bir skandala imza atan Fransız Charlie Hebdo dergisi yeni bir alçaklığa daha imza attı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan Fransız paçavrası Türkiye düşmanlığını bir kez daha gözler önüne serdi.
Fransız Charlie Hebdo'nun Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan skandal kapağına tepkiler çığ gibi büyüdü. Siyasilerden vatandaşlara toplumun her kesimi bu alçaklığa çok sert ifadeler ile karşılık verdi.
TÜRKİYE GÜÇLENECEK, FAŞİZM KAYBEDECEK!
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Charlie Hebdo'nun Başkan Erdoğan'ı hedef alan skandal karikatürünün ardından sosyal medya hesabı Twitter üzerinden açıklamalarda bulundu.
"Batı'nın faşist kanadı ve onların içimizdeki temsilcileri ahlaksızca Cumhurbaşkanımıza saldırıyorlar. Cumhurbaşkanımızı yolundan döndürebileceklerini sanıyorlar" diyen Altun, "Cumhurbaşkanımız küresel vicdanın sesi olmaya devam edecek" ifadelerini kullandı.
İletişim Başkanı Altun, "Türkiye güçlenececek, faşizm ve faşistler kaybedecek!" dedi.
"BU MİLLETİN KALBİNDEN ERDOĞAN SEVGİSİNİ ALAMAYACAKSINIZ"
AK Parti İstanbul Milletvekili Sare Aydın, Charlie Hebdo denen paçavranın ahlâk,etik,kutsal tanımayan bu kapağı nefret söylemi değil;açıkça haysiyetsizliktir. Dinimize ve Recep Tayyip Erdoğan'a uzanan bu hastalıklı dili neden kullandığınızı iyi biliyoruz.Öyleyse hodri meydan! Bu milletin kalbinden Erdoğan sevgisini alamayacaksınız" açıklamasında bulundu.
DEAŞ DA CHARLİE HEBDO DA AYNI STRATEJİ İLE YÜRÜYOR
Avukat Mücahit Birinci, Charlie Hebdo'nun ahlaksız karikatürüne "Şu süfli derginin son çizimi, ki burada paylaşmaya edebimiz izin vermez, bir yılanın tıslaması gibi provokatiftir. Bu çizim, bu yapılanların sistematik olduğunun göstergesi. Zincirlerini kırmış büyük Türkiye'nin de bir sonucu" ifadeleriyle tepki verdi.
Birinci, DAEŞ de, Charlie Hebdo da aynı amaca hizmet ediyorlar. Aynı nefretten besleniyorlar, aynı strateji ile yürüyorlar" dedi.
"FİKİR ÖZGÜRLÜĞÜ CANIM..."
Avukat Mücahit Birinci, Fransız paçavrası Charlie Hebdo'nun tuvalet kağıdına benzetildiği bir karikatür paylaşarak, "Şunu yapan ilk hijyen ürünü üreten firmamızın satışı patlar. E fikir özgürlüğü canım..." çağrısı yaptı.
BU ÜLKENİN BU TİPLERDEN DAHA BÜYÜK DÜŞMANI YOK!
Cumhurbaşkanı Danışmanı İsmail Cesur, Charlie Hebdo'nun rezil karikatür twitine "yapmayın işte bu Erdoğan'ın işine yarıyor" diye Fransızca twit atan Türk isimli bir hesap gördüm az önce... Yazıklar olsun. Bu ülkenin, bu milletin vallahi bu tiplerden daha büyük düşmanı yok" dedi.
AHLAKSIZ SALYALI İTLER!
Bir sosyal medya kullancısı Charlie Hebdo'nun rezilliğine "Fransa'da bazı siyasetçilerin, grupların ve özellikle Charlie Hebdo dergisinin "İslam, Türkiye ve Erdoğan düşmanlığı" kademe atlayarak şerefsizlik seviyesine ulaştı! Peygamberimize hakaret ediyorlar! Cumhurbaşkanımızı müstehcen olarak resmediyorlar! Ahlaksız salyalı itler!" paylaşımını yaparak tepki gösterdi.