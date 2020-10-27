BU ÜLKENİN BU TİPLERDEN DAHA BÜYÜK DÜŞMANI YOK!

Cumhurbaşkanı Danışmanı İsmail Cesur, Charlie Hebdo'nun rezil karikatür twitine "yapmayın işte bu Erdoğan'ın işine yarıyor" diye Fransızca twit atan Türk isimli bir hesap gördüm az önce... Yazıklar olsun. Bu ülkenin, bu milletin vallahi bu tiplerden daha büyük düşmanı yok" dedi.





AHLAKSIZ SALYALI İTLER!

Bir sosyal medya kullancısı Charlie Hebdo'nun rezilliğine "Fransa'da bazı siyasetçilerin, grupların ve özellikle Charlie Hebdo dergisinin "İslam, Türkiye ve Erdoğan düşmanlığı" kademe atlayarak şerefsizlik seviyesine ulaştı! Peygamberimize hakaret ediyorlar! Cumhurbaşkanımızı müstehcen olarak resmediyorlar! Ahlaksız salyalı itler!" paylaşımını yaparak tepki gösterdi.