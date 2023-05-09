Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 10.05.2023 03:17
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 10.05.2023 03:17
    ABONE OL

    Tek hedefleri Türkiye ve Başkan Erdoğan! The Economist propaganda da vites yükseltti

    İngiliz merkezli The Economist 14 Mayıs seçimlerine sayılı günler kala "Erdoğan gitsin" propagandasında vites yükselti. Geçtiğimiz günlerde resmi Twitter hesabının kapak fotoğrafını "Erdoğan gitmeli", "Demokrasiyi kurtarın", "Oy verin" ifadelerinin yer aldığı görselle değiştiren The Economist yeni skandallara imza atmaya devam ediyor. 4 Mayıs tarihinden itibaren bugüne kadar Başkan Erdoğan’ın aleyhine Kılıçdaroğlu’nun lehine 15 tweet paylaşılırken, küstah derginin kapağını ise resmi Twitter hesabında sabitledi.

    takvim.com.tr
    Tek hedefleri Türkiye ve Başkan Erdoğan

    Türkiye tarihin en önemli seçimlerine artık gün sayıyor. Yaklaşan seçimler sadece yakın coğrafya değil, dünya tarafından da dikkatle takip ediliyor.



    7'li koalisyona siyaseten alan açmak isteyen küresel tetikçiler 'manşet' silahını devreye soktu. Bu kapsamda milli iradeyi hedef alan algı operasyonları hız kazandı.

    İngiliz The Economist, Alman Der Spiegel, Fransız Le Point ve L'EXPRESS, Amerikan Foreign Policy, Fransız Le Monde, İngiliz The Guardian, Amerikan The Washington Post, Financial Times ve Avusturyalı Profil, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef gösteren kirli yayınlar yaptı.



    MİLLİ İRADEYE MÜDAHALE GİRİŞİMİ! "ERDOĞAN GİTMELİ" VURGULU SKANDAL MANŞET
    Bu yayınlardan en dikkat çekeni ise The Economist'in kaleme aldığı skandal analiz oldu.Tetikçi derginin "2023'ün en önemli seçimi" başlıklı yazısında "Demokrasiyi kurtarın", "Oy verin", "Erdoğan gitmeli" gibi ifadeler kullanılması küreselcilerin milli iradeyi müdahale girişimini adeta gözler önüne serdi.

    "Türkiye ve demokrasinin geleceği" ifadesinin de yer verildiği analizde, "Türk halkı daha özgür ve zamanla daha müreffeh olacaktır." denilerek seçmenin dışarıdan yönlendirilmeye çalışıldığı görüldü



        "KILIÇDAROĞLU'NU İÇTENLİKLE DESTEKLİYORUZ"
        The Economist, kartları açıktan oynamayı tercih edip "Kemal Kılıçdaroğlu'nu Türkiye'nin bir sonraki cumhurbaşkanı olarak sıcak bir şekilde destekliyoruz" dedi, 7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu için "Sevimli bir şekilde alçakgönüllü" güzellemelerinde bulundu.



        THE ECONOMİST'TEN 'ERDOĞAN GİTSİN' PROPANGASI
        "Erdoğan gitmeli", "Demokrasiyi kurtarın", "Kılıçdaroğlu'nu içtenlikle destekliyoruz" satırlarıyla tarafını belli eden İngiliz The Economist'ten skandal bir adım daha gelmişti.

        Satılık kalemleriyle istikamet alan dergi, "Erdoğan gitsin" propagandasına başladı.

        Bu kapsamda The Economist, resmi Twitter hesabının kapak fotoğrafını "Erdoğan gitmeli", "Demokrasiyi kurtarın", "Oy verin" ifadelerinin yer aldığı görselle değiştirdi.



        THE ECONOMİST BAŞKAN ERDOĞAN NEFRETİNİ SABİTLEDİ
        Öte yandan The Economist, 4 Mayıs tarihinden itibaren bugüne kadar Başkan Erdoğan'ın aleyhine Kılıçdaroğlu'nun lehine 15 tweet paylaşırken, küstah derginin kapağını ise resmi Twitter hesabında sabitledi.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        • Paylaş
        • Tweet
        • Paylaş
        • Sitene Ekle
        •  
        Togg Araç Finansmanı
        Haberler Güncel Tek hedefleri Türkiye ve Başkan Erdoğan! The Economist propaganda da vites yükseltti
            loading
            SON DAKİKA