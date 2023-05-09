Tek hedefleri Türkiye ve Başkan Erdoğan! The Economist propaganda da vites yükseltti

Türkiye tarihin en önemli seçimlerine artık gün sayıyor. Yaklaşan seçimler sadece yakın coğrafya değil, dünya tarafından da dikkatle takip ediliyor.
7'li koalisyona siyaseten alan açmak isteyen küresel tetikçiler 'manşet' silahını devreye soktu. Bu kapsamda milli iradeyi hedef alan algı operasyonları hız kazandı.
İngiliz The Economist, Alman Der Spiegel, Fransız Le Point ve L'EXPRESS, Amerikan Foreign Policy, Fransız Le Monde, İngiliz The Guardian, Amerikan The Washington Post, Financial Times ve Avusturyalı Profil, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef gösteren kirli yayınlar yaptı.
MİLLİ İRADEYE MÜDAHALE GİRİŞİMİ! "ERDOĞAN GİTMELİ" VURGULU SKANDAL MANŞET
Bu yayınlardan en dikkat çekeni ise The Economist'in kaleme aldığı skandal analiz oldu.Tetikçi derginin "2023'ün en önemli seçimi" başlıklı yazısında "Demokrasiyi kurtarın", "Oy verin", "Erdoğan gitmeli" gibi ifadeler kullanılması küreselcilerin milli iradeyi müdahale girişimini adeta gözler önüne serdi.
"Türkiye ve demokrasinin geleceği" ifadesinin de yer verildiği analizde, "Türk halkı daha özgür ve zamanla daha müreffeh olacaktır." denilerek seçmenin dışarıdan yönlendirilmeye çalışıldığı görüldü