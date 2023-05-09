Tek hedefleri Türkiye ve Başkan Erdoğan! The Economist propaganda da vites yükseltti





MİLLİ İRADEYE MÜDAHALE GİRİŞİMİ! "ERDOĞAN GİTMELİ" VURGULU SKANDAL MANŞET

Bu yayınlardan en dikkat çekeni ise The Economist'in kaleme aldığı skandal analiz oldu.Tetikçi derginin "2023'ün en önemli seçimi" başlıklı yazısında "Demokrasiyi kurtarın", "Oy verin", "Erdoğan gitmeli" gibi ifadeler kullanılması küreselcilerin milli iradeyi müdahale girişimini adeta gözler önüne serdi.



"Türkiye ve demokrasinin geleceği" ifadesinin de yer verildiği analizde, "Türk halkı daha özgür ve zamanla daha müreffeh olacaktır." denilerek seçmenin dışarıdan yönlendirilmeye çalışıldığı görüldü