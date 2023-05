Tek hedefleri Türkiye ve Başkan Erdoğan! The Economist propaganda da vites yükseltti

THE ECONOMİST'TEN 'ERDOĞAN GİTSİN' PROPANGASI

"Erdoğan gitmeli", "Demokrasiyi kurtarın", "Kılıçdaroğlu'nu içtenlikle destekliyoruz" satırlarıyla tarafını belli eden İngiliz The Economist'ten skandal bir adım daha gelmişti.



Satılık kalemleriyle istikamet alan dergi, "Erdoğan gitsin" propagandasına başladı.



Bu kapsamda The Economist, resmi Twitter hesabının kapak fotoğrafını "Erdoğan gitmeli", "Demokrasiyi kurtarın", "Oy verin" ifadelerinin yer aldığı görselle değiştirdi.