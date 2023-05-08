Son dakika: Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yeni biat sözü! Bu kez Almanlara: AB'nin tüm taleplerini yerine getireceğim!

Türkiye seçimleri dünyanın yakın markajında... ABD ve Batı medyası 'tarafsızlığı' rafa kaldırıp açık açık Erdoğan düşmanlığını kapaklarına taşırken Batı'ya biat etme sözü veren 7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Batı'ya Türkiye'yi şikayet ediyor. Bu kez Alman medyasına konuşan Kılıçdaroğlu "Demoktasimizin kanı kurudu" ifadelerini kullandı.
Alman Tagesthemen'ın manşetlerine taşıdığı Kılıçdaroğlu, farklı Türkiye planlarından, Suriye politikasından bahsetti. Kendisini Almanya'nın yeni Şansölyesi Olaf Scholz'e benzetti.
TÜRKİYE'Yİ ŞİKAYET ETTİ
Son 20 yılda demokrasinin kan kaybettiğini ileri süren Kılıçdaroğlu, demokrasiyi geri getirmek için önce parlamenter sisteme geçişin sağlanacağını söyledi.
'ANAYASAYI DEĞİŞTİRECEĞİZ"
Anayasayı değiştireceğini, siyasi ahlak yasası çıkaracağını belirten Kılıçdaroğlu, halletmesi gereken çok şey olduğunu söyledi.
Avrupa Birliği'nin yeni fasıl açmasını beklemeden AB'nin tüm demokratik standartlarını tam olarak uygulayacağını söyledi.