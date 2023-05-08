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    • 08.05.2023 16:16
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    Son dakika: Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yeni biat sözü! Bu kez Almanlara: AB'nin tüm taleplerini yerine getireceğim!

    14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimlerinde 7’li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, seçilme uğruna Batı’ya teslimiyet sözleri vermeye devam ediyor. Hemen hemen gün aşırı Batı’ya “siz ne derseniz o” biadında bulunan Kılıçdaroğlu’nun The Economist’ten sonra yeni söz verme adresi Alman basını oldu. Türkiye’yi Alman basınına şikayet eden Kılıçdaroğlu, "AB'nin tüm istediklerini yerine getireceğiz" dedi.

    takvim.com.tr
    Kılıçdaroğlu’ndan yeni biat sözü! Bu kez Almanlara

    Türkiye seçimleri dünyanın yakın markajında... ABD ve Batı medyası 'tarafsızlığı' rafa kaldırıp açık açık Erdoğan düşmanlığını kapaklarına taşırken Batı'ya biat etme sözü veren 7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Batı'ya Türkiye'yi şikayet ediyor. Bu kez Alman medyasına konuşan Kılıçdaroğlu "Demoktasimizin kanı kurudu" ifadelerini kullandı.

    Alman Tagesthemen'ın manşetlerine taşıdığı Kılıçdaroğlu, farklı Türkiye planlarından, Suriye politikasından bahsetti. Kendisini Almanya'nın yeni Şansölyesi Olaf Scholz'e benzetti.

    TÜRKİYE'Yİ ŞİKAYET ETTİ
    Son 20 yılda demokrasinin kan kaybettiğini ileri süren Kılıçdaroğlu, demokrasiyi geri getirmek için önce parlamenter sisteme geçişin sağlanacağını söyledi.

    'ANAYASAYI DEĞİŞTİRECEĞİZ"
    Anayasayı değiştireceğini, siyasi ahlak yasası çıkaracağını belirten Kılıçdaroğlu, halletmesi gereken çok şey olduğunu söyledi.

    Avrupa Birliği'nin yeni fasıl açmasını beklemeden AB'nin tüm demokratik standartlarını tam olarak uygulayacağını söyledi.

        Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala için Özgürlük sözünü yineleyen Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin hukuk sistemini Almanlara şikayet etti. Kılıçdaroğlu ayrıca 'Almanya Başbakanı Olaf Scholz gibi olmak onurdur' ifadelerini kullandı.

        Kılıçdaroğlu, muhalefet bloğun AB tarafından öngörülen tüm demokratik standartların getirilmesi için mücadele etmek üzere bir araya geldiğini söyledi.

        KILIÇDAROĞLU'NDAN SKANDALLARLA DOLU YAZI
        Erdoğan'ın gitmesi üzerine yaratılan bir kampanya dilini yöneten Batı medyası, Türkiye'yi kaos, kriz ve anti-demokratik bir ortam bekliyor algısını bu kez de Kılıçdaroğlu'nun katkısıyla pekiştirdi. "Erdoğan gitmeli" ve "Demokrasiyi kurtarın" gibi skandal ifadelerle gündeme gelen The Economist, son olarak kalemi, Kılıçdaroğlu'na verdi. Makalesinde Türkiye'de "demokrasi olmadığı" sözlerine yer veren Kılıçdaroğlu, iktidara gelmesi halinde koşulsuz şartsız Batı'nın izinden gideceğini yineledi.

        "SEÇİMLER DEMOKRATİK DEĞİL" VURGUSU
        Seçimlere katılımda dünyanın en yüksek seviyelerinden birine sahip olan Türkiye için "anti-demokratik" vurgusunda bulunan Kılıçdaroğlu yazısında, "Anti-demokratik ve otoriter bir hükümete karşı Türkiye'deki demokratları bir araya getirmek için elimden gelenin en iyisini yaptım ve geniş bir demokrasi koalisyonu kurmayı başardık." ifadelerini kullandı.

            TÜM DÜNYAYA KONUŞAN KOALİSYONUN "SUSTURULUYORUZ" İDDİASI
            Sık sık yabancı medyaya demeç veren Kılıçdaroğlu, 7'li koalisyonun "susturulduğunu" iddia ederek "İktidar partisinin muhalefeti susturmak için sürekli baskı uyguladığı, mevcut adaletsiz ve otoriter koşullarda dahi seçimlerle barışçıl bir yönetim değişikliğinin mümkünatını göstereceğiz." Sözlerine yer verdi.

            "BATI'NIN SÖZÜNDEN ÇIKMAYACAĞIZ"
            Sömürgecilik karşıtı olduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu, "Türkiye her daim Batı'nın gururlu bir üyesi olacaktır. Tüm uluslararası kurumlarda Türkiye, Batı saflarının bir parçasıdır ve bu şekilde hareket etmeye devam edecektir. Kuracağımız hükümet bizi siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel olarak Batılı müttefiklerimize yaklaştıracaktır." diyerek Batı'ya bir kez daha koşulsuz şartsız itaat edeceğini söyledi.

            "İDEAL OLAN NE VARSA BATI'DADIR" ANLAYIŞI
            "14 Mayıs'ta [kazanacağımız] zafer, Türkiye'nin Batı'ya yönelimini de eski haline kavuşturacak. Bu yönelim bir idealin yansımadır. Türkiye açısından Batı, demokrasi, hukukun üstünlüğü, insan hakları ve eşitlik anlamına geliyor" diyerek Batı'yı idealize eden Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin dış politikada bağımsız bir anlayışı rafa kaldıracağının da sinyallerini verdi.

                Batı'ya bağlılık sözüne Akdeniz'i de dahil eden Kılıçdaroğlu, bölgedeki siyasi konular için "uluslararası koalisyon" çağrısında bulundu. Terör suçlarından tutuklu bulunan, 6-7 Ekim olaylarının sorumlusu eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a özgürlük vadeden ve sık sık AİHM'i işaret eden Kılıçdaroğlu, "Hükümet olarak, AB katılım sürecini yeniden başlatmak ve Türkiye'nin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına uyma taahhüdünde bulunmasını sağlamak için yapıcı şekilde çalışacağız" sözleriyle gelecek planlarına da yer verdi.
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                Haberler Güncel Son dakika: Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yeni biat sözü! Bu kez Almanlara: AB'nin tüm taleplerini yerine getireceğim!
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