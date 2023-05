1.700.000'lik miting küresel tetikçilerin ayarlarıyla oynadı! İngiliz The Economist tüm mecralarında 'Erdoğan gitsin' propagandasına başladı

Derginin Twitter hesabındaki sabitlenen Tweet ise, Başkan Erdoğan'ı hedef alıp Kılıçdaroğlu'ndan yana saf tutulan skandal analiz oldu.







Fotoğrafta: İngiliz tetikçi The Economist'in sitesinde yer alan 'Erdoğan gitsin' propagandasından bir kare









"14 MAYIS'TA HEVESİ KURSAĞINDA KALANLAR LİSTESİNE THE ECONOMIST DE EKLENECEK"

Gelişme üzerine AK Parti'den İngiliz The Economist'e çok sert tepki geldi.



AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "İngiliz The Economist Dergisi, Twitter kapak fotoğrafına "Erdoğan gitmeli" yazarak uluslararası bir basın kuruluşunun demokrasi tarihinde yaptığı en büyük hadsizliklerden birine imza atmış. 14 Mayıs'ta bu memleketin insanları, "Hevesi kursağında kalanlar" listesine The Economist'i de ekleyecek" açıklamasını yaptı.

Bu bağlamda Batı medyasının skandal manşetlerini bir kez daha hatırlayalım;

WASHİNGTON POST: "TÜRKİYE'DEKİ SEÇİMLERİN ÜZERİNDE DESPOTİZMİN GÖLGESİ BÜYÜYOR"

Washington Post da Erdoğan'ı hedef alan bir analiz yayımladı. Analizde "Türkiye'deki seçimlerin üzerinde despotizmin gölgesi büyüyor" ifadeleri kullanıldı.