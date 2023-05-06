Başkan Erdoğan'a karşı küresel çetenin İsrail ve Yunan ayağı da harekete geçti! Skandal manşetler

Türkiye, ikinci yüzyılının en önemli dönemeci olan 2023 seçimleri için gün sayıyor. Cumhur İttifakı'nın adayı Başkan Recep Tayyip Erdoğan olarak karşımıza çıkarken, 7'li koalisyon binbir kavga ve dövüşün gölgesinde Kemal Kılıçdaroğlu isminde mutabık kaldı.
SEÇİMLER DÜNYA BASININ TARAFINDAN YAKINDA TAKİP EDİLİYOR
Yaklaşan seçimler sadece yakın coğrafya değil, dünya tarafından da dikkatle takip ediliyor.
Takvim.com.tr geride bıraktığımız günlerde Londra merkezli The Economist'in "ERDOĞAN SONRASI..." başlığı altında yayına aldığı skandallarla dolu yazısını deşifre etmiş, "Erdoğan giderse gerginlikler bitecek" şeklindeki kirli algıyı satır satır bozguna uğratmıştı.
Söz konusu yazıda, "Demirtaş ve Kavala'yı sal, Batı'nın desteğini al" sözleriyle 7'li koalisyona yol haritası çizilmişti.
Londra merkezli dergi, muhalefetin iktidara gelmesi durumunda Rusya'dan alınan S-400'lerin depoya kaldıralacağını, Akkuyu Nükleer projesine son verileceğini aktarmış, üst düzey bir muhalefet milletvekilini kaynak göstererek de olası iktidar değişiminde gelen yönetimin Suriye'nin kuzeyinden TSK'yı peyderpey çekeceğini duyurmuştu.
Aynı The Economist skandal bir manşetle daha okurlarının karşısına çıktı.
MİLLİ İRADEYE MÜDAHALE GİRİŞİMİ! "ERDOĞAN GİTMELİ" VURGULU SKANDAL MANŞET
Derginin "2023'ün en önemli seçimi" başlıklı yazısında "Demokrasiyi kurtarın", "Oy verin", "Erdoğan gitmeli" gibi ifadeler kullanılması küreselcilerin milli iradeyi müdahale girişimi olarak kayıtlara geçti.
"KILIÇDAROĞLU'NU İÇTENLİKLE DESTEKLİYORUZ"
"Türkiye ve demokrasinin geleceği" ifadesinin de yer verildiği analizde, "Türk halkı daha özgür ve zamanla daha müreffeh olacaktır." denilerek seçmenin dışarıdan yönlendirilmeye çalışıldığı görüldü.
İSRAİL GAZETESİNDEN SKANDAL MANŞET
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a karşı topyekun bir savaş ilan eden Batı medyasına, bugün İsrail ve Yunan gazeteleri de katıldı. İsrail gazetesi Haaretz'de yayımlanan skandal analizin başlığı, 'Siyasi geleceği kesin olmayan Erdoğan, dört bir yana vuruyor' oldu. Analizde muhalefet bloğunun 14 Mayıs'taki seçimi kazanması halinde cumhurbaşkanlığı sisteminin biteceği ve parlamenter sisteme geri dönüleceği belirtilirken, Erdoğan'ın bunu engellemeye çalıştığı kaydedildi.